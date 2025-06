A Moto2 fechou a etapa de Aragón neste domingo, com a realização da corrida no Motorland. Após largar na pole, Diogo Moreira chegou a perder terreno, se recuperou e abriu a última volta na frente. Mas quis o destino que Deniz Öncü superasse o brasileiro já na reta final, com o turco à frente por míseros 0s003, a menor diferença entre P1 e P2 da história da categoria.

No campeonato, há o empate entre os líderes, Manuel Gonzalez e Aron Canet, com 118 pontos. Moreira subiu para a terceira colocação, com 90.

Confira a tabela completa

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!