A Moto2, categoria de acesso da MotoGP, definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP da Áustria. Manuel González fez a pole, seguido por Daniel Holgado e Diogo Moreira. No entanto, o espanhol perderá três posições na corrida devido a uma punição e não largará do P1.

Q1

Joe Roberts, Collin Veijer, Ayumu Sasaki, David Alonso, Alex Escrig, Daniel Muñoz, Jake Dixon, Jorge Navarro, Zonta VD Goorbergh, Darryn Binder, Adrian Huertas, Mattia Pasini, Yuki Kunii, Unai Orradre e Nakarin Atiratphuvapat participaram da sessão. Muñoz fez o primeiro melhor tempo, marcando 1min33.415s, seguido por Alonso e Sasaki. VD Goorbergh melhorou seu tempo, chegando a terceira posição e, logo em seguida, Alonso assumiu a ponta.

Após uma parada nos boxes, os pilotos começaram as novas tentativas. Sasaki voltou ao P2, VD Goorbergh chegou a quarta colocação e Veijer a quinta. A bandeira amarela foi acionada no setor 1 por algum problema com Huertas, que ficou parado em uma área de escape, mas sem parecer ter dofrido queda. Dixon também melhorou seu tempo, saindo da nona para a quarta posição, mas teve a volta deletada.

No fim, Alonso, Sasaki, Muñoz e Veijer foram os quatro melhores e garantiram vaga no Q2. Do 19º ao 28º a ordem é a seguinte: VD Goorbergh, Dixon, Roberts, Huertas, Navarro, Binder, Escrig, Orradre, Pasini, Kunii e Atiratphuvapat.

Q2

Manuel Gonzalez, Aron Canet, Ivan Ortola, Celestino Vietti, Filip Salac, Diogo Moreira, Marcos Ramirez, Tony Arbolino, Daniel Holgado, Albert Arenas, Alonso Lopez, Senna Agius, Izan Guevara e Barry Baltus participaram desta sessão, além dos quatro melhores do Q1: Alonso, Sasaki, Muñoz e Veijer.

Após as primeiras voltas, Gonzalez assumiu a ponta marcando 1min33.074s, seguido por Lopez e Moreira. Já na tentativa seguinte, Moreira melhorou seu tempo e foi para o P2, seguido por David Alonso e Holgado e Arbolino. Logo em seguida, David Alonso fez 1min33.064s, chegando a liderança.

Após a parada nos boxes, Agius alcançou a terceira colocação. Com pouco mais de um minuto, Moreira fez excelente volta e chegou ao P2, mas foi superado por Holgado nos últimos segundos. Gonzalez manteve o melhor tempo do sábado, mas foi punido por lance no treino livre 2 e perde três posições no grid de domingo, sem largar da pole.

