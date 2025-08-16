Todas as categorias

Relato de classificação
Moto2

Moto2: González faz a pole, mas cumpre punição e Holgado larga na ponta na Áustria; Moreira é segundo

Piloto espanhol foi o mais rápido da sessão, mas perde 3 posições no grid de largada devido a punição; brasileiro foi P3, mas larga da segunda colocação

Olivia Nogueira
Editado:
Manu González, Austria

Manu González, Austria

A Moto2, categoria de acesso da MotoGP, definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP da Áustria. Manuel González fez a pole, seguido por Daniel Holgado e Diogo Moreira. No entanto, o espanhol perderá três posições na corrida devido a uma punição e não largará do P1. 

Leia também:

Q1 

Joe Roberts, Collin Veijer, Ayumu Sasaki, David Alonso, Alex Escrig, Daniel Muñoz, Jake Dixon, Jorge Navarro, Zonta VD Goorbergh, Darryn Binder, Adrian Huertas, Mattia Pasini, Yuki Kunii, Unai Orradre e Nakarin Atiratphuvapat participaram da sessão. Muñoz fez o primeiro melhor tempo, marcando 1min33.415s, seguido por Alonso e Sasaki. VD Goorbergh melhorou seu tempo, chegando a terceira posição e, logo em seguida, Alonso assumiu a ponta. 

Após uma parada nos boxes, os pilotos começaram as novas tentativas. Sasaki voltou ao P2, VD Goorbergh chegou a quarta colocação e Veijer a quinta. A bandeira amarela foi acionada no setor 1 por algum problema com Huertas, que ficou parado em uma área de escape, mas sem parecer ter dofrido queda. Dixon também melhorou seu tempo, saindo da nona para a quarta posição, mas teve a volta deletada. 

No fim, Alonso, Sasaki, Muñoz e Veijer foram os quatro melhores e garantiram vaga no Q2. Do 19º ao 28º a ordem é a seguinte: VD Goorbergh, Dixon, Roberts, Huertas, Navarro, Binder,  Escrig, Orradre, Pasini, Kunii e Atiratphuvapat.

Q2 

Manuel Gonzalez, Aron Canet, Ivan Ortola, Celestino Vietti, Filip Salac, Diogo Moreira, Marcos Ramirez, Tony Arbolino, Daniel Holgado, Albert Arenas, Alonso Lopez, Senna Agius, Izan Guevara e Barry Baltus participaram desta sessão, além dos quatro melhores do Q1: Alonso, Sasaki, Muñoz e Veijer. 

Após as primeiras voltas, Gonzalez assumiu a ponta marcando 1min33.074s, seguido por Lopez e Moreira. Já na tentativa seguinte, Moreira melhorou seu tempo e foi para o P2, seguido por David Alonso e Holgado e Arbolino. Logo em seguida, David Alonso fez 1min33.064s, chegando a liderança. 

Após a parada nos boxes, Agius alcançou a terceira colocação. Com pouco mais de um minuto, Moreira fez excelente volta e chegou ao P2, mas foi superado por Holgado nos últimos segundos. Gonzalez manteve o melhor tempo do sábado, mas foi punido por lance no treino livre 2 e perde três posições no grid de domingo, sem largar da pole. 

Filtros