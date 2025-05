Neste domingo (11), os pilotos da Moto2 retornaram ao traçado de Le Mans para disputarem a corrida principal do GP da França, com Miguel Gonzalez na ponta e Diogo Moreira na segunda posição.

Na volta de apresentação, Zonta Vd Goobergh não conseguiu seguir o caminho com os rivais e retornou para a garagem para trocar de moto, já que a sua não ligou.

Na primeira volta, Diogo Moreira assumiu a liderança da corrida ao aplicar pressão e conseguir manter à frente de Manuel Gonzalez. Porém, o brasileiro não conseguiu abrir uma grande diferença para o espanhol e precisou continuar lidando com o rival por mais algumas voltas.

Na quarta volt, Tony Arbolino caiu e abandonou a etapa e, logo na sequência, Gonzalez conseguiu dar o bote em cima de Moreira e reassumiu a liderança.

O brasileiro deixou a porta aberta para Barry Baltus, que assumiu a segunda posição, apesar de Diogo jogar duríssimo com sua moto, quase causando um toque, mas preferiu perder a posição e não abandonar a prova.

Com algumas voltas, o líder da corrida conseguiu abrir a diferença de dois segundos para a terceira posição. Diogo acabou perdendo o pódio por algumas curvas para Áron Canet, mas após um erro do piloto espanhol, voltou a ser terceiro, mas com Jake Dixon em sua cola.

A briga pelo pódio entre Moreira e Canet continuou até o fim, mas o espanhol levou a melhor e ficou a última colocação. Baltus e Gonzalez terminaram em segundo e primeiro, respectivamente.

