Relato de classificação
Moto2 Balaton Park

Moto2: Holgado conquista pole na Catalunha; Moreira larga de 13º

Jake Dixon, da VDS e marcando 1min41s629, e Collin Veijer, de KTM Ajo com 1min41s738, completam a primeira fila da etapa de Barcelona.

Editado:
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Daniel Holgado, da CFMOTO Aspar, conquistou a pole da etapa da Catalunha da Moto2, com volta de 1min41s549. Jake Dixon, da VDS e marcando 1min41s629, e Collin Veijer, de KTM Ajo com 1min41s738, completam a primeira fila da etapa de Barcelona. Piloto brasileiro da Italtrans, Diogo Moreira irá largar na 13ª colocação.

Leia também:

Q1

Na 'repescagem' para uma vaga no Q2, Albert Arenas começou na ponta, com 1min42s067, seguido por Celestino Vietti e Jorge Navarro.

Com nove minutos para o fim do Q1, Jorge Navarro caiu na curva 11, instaurando bandeira amarela nos setores 3 e 4. Enquanto isso, David Alonso tomou a ponta, com 1min41s965.

Depois da ida aos boxes para as últimas tentativas, os pilotos retornaram à pista, com Vietti tomando a ponta com menos de um minuto para o fim, cravando 1min41s780. No entanto, David Alonso retomou a liderança, seguido por Arenas.

Após o cronômetro zerar, Alonso, Arenas, Vietti e Ayumu Sasaki garantiram uma vaga para o Q2.

Q2

Já no início do Q2, Jake Dixon tomou a ponta, com 1min41s629, seguido por Daniel Holgado e Barry Baltus, enquanto Moreira seguia com o 16º melhor tempo.

Com sete minutos para o fim do Q2, a maioria dos pilotos começou a ir para os boxes, incluindo o brasileiro da Italtrans, que anulou volta. Faltando  Cinco minutos para o fim, a maioria dos pilotos começou a sair para as últimas tentativas de melhorar os tempos.

Vietti caiu sozinho na curva 5, instaurando bandeira amarela nos setores 2 e 3. No mesmo setor e poucos momentos depois, Lopez caiu sozinho na curva 4, causando mais uma amarela.

Mesmo assim, Moreira conseguiu uma volta após a bandeira quadriculada, ficando em 13º no final, enquanto Holgado conquistou a pole, com 1min41s549, seguido por Dixon e Collin Veijer.

Posição Piloto Tempo País Moto
1 27 Daniel Holgado 1:41.549 ESP Kalex
2 96 Jake Dixon 1:41.629 GBR Boscoscuro
3 95 Collin Veijer 1:41.738 NED Kalex
4 75 Albert Arenas 1:41.761 ESP Kalex
5 7 Barry Baltus 1:41.800 BEL Kalex
6 17 Daniel Muñoz 1:41.807 ESP Kalex
7 12 Filip Salac 1:41.837 CZE Boscoscuro
8 81 Senna Agius 1:41.865 AUS Kalex
9 44 Aron Canet 1:41.871 ESP Kalex
10 71 Ayumu Sasaki 1:41.874 JPN Kalex
11 21 Alonso Lopez 1:42.024 ESP Boscoscuro
12 18 Manuel Gonzalez 1:42.026 ESP Kalex
13 10 Diogo Moreira 1:42.031 BRA Kalex
14 28 Izan Guevara 1:42.072 ESP Boscoscuro
15 13 Celestino Vietti 1:42.210 ITA Boscoscuro
16 80 David Alonso 1:42.258 COL Kalex
17 4 Ivan Ortola 1:42.342 ESP Boscoscuro
18 16 Joe Roberts 1:42.369 USA Kalex
19 11 Alex Escrig 1:42.167 ESP Forward
20 24 Marcos Ramirez 1:42.203 ESP Kalex
21 84 Zonta VD Goorbergh 1:42.241 NED Kalex
22 64 Mario Aji 1:42.263 INA Kalex
23 99 Adrian Huertas 1:42.267 ESP Kalex
24 14 Tony Arbolino 1:42.375 ITA Boscoscuro
25 19 Unai Orradre 1:42.461 ESP Boscoscuro
26 92 Yuki Kunii 1:42.608 JPN Kalex
27 15 Darryn Binder 1:42.785 RSA Kalex
28 61 Eric Fernandez 1:42.809 ESP Boscoscuro

Filtros