Moto2: Holgado conquista pole na Catalunha; Moreira larga de 13º

Daniel Holgado, da CFMOTO Aspar, conquistou a pole da etapa da Catalunha da Moto2, com volta de 1min41s549. Jake Dixon, da VDS e marcando 1min41s629, e Collin Veijer, de KTM Ajo com 1min41s738, completam a primeira fila da etapa de Barcelona. Piloto brasileiro da Italtrans, Diogo Moreira irá largar na 13ª colocação.

Q1

Na 'repescagem' para uma vaga no Q2, Albert Arenas começou na ponta, com 1min42s067, seguido por Celestino Vietti e Jorge Navarro.

Com nove minutos para o fim do Q1, Jorge Navarro caiu na curva 11, instaurando bandeira amarela nos setores 3 e 4. Enquanto isso, David Alonso tomou a ponta, com 1min41s965.

Depois da ida aos boxes para as últimas tentativas, os pilotos retornaram à pista, com Vietti tomando a ponta com menos de um minuto para o fim, cravando 1min41s780. No entanto, David Alonso retomou a liderança, seguido por Arenas.

Após o cronômetro zerar, Alonso, Arenas, Vietti e Ayumu Sasaki garantiram uma vaga para o Q2.

Q2

Já no início do Q2, Jake Dixon tomou a ponta, com 1min41s629, seguido por Daniel Holgado e Barry Baltus, enquanto Moreira seguia com o 16º melhor tempo.

Com sete minutos para o fim do Q2, a maioria dos pilotos começou a ir para os boxes, incluindo o brasileiro da Italtrans, que anulou volta. Faltando Cinco minutos para o fim, a maioria dos pilotos começou a sair para as últimas tentativas de melhorar os tempos.

Vietti caiu sozinho na curva 5, instaurando bandeira amarela nos setores 2 e 3. No mesmo setor e poucos momentos depois, Lopez caiu sozinho na curva 4, causando mais uma amarela.

Mesmo assim, Moreira conseguiu uma volta após a bandeira quadriculada, ficando em 13º no final, enquanto Holgado conquistou a pole, com 1min41s549, seguido por Dixon e Collin Veijer.

Posição Nº Piloto Tempo País Moto 1 27 Daniel Holgado 1:41.549 ESP Kalex 2 96 Jake Dixon 1:41.629 GBR Boscoscuro 3 95 Collin Veijer 1:41.738 NED Kalex 4 75 Albert Arenas 1:41.761 ESP Kalex 5 7 Barry Baltus 1:41.800 BEL Kalex 6 17 Daniel Muñoz 1:41.807 ESP Kalex 7 12 Filip Salac 1:41.837 CZE Boscoscuro 8 81 Senna Agius 1:41.865 AUS Kalex 9 44 Aron Canet 1:41.871 ESP Kalex 10 71 Ayumu Sasaki 1:41.874 JPN Kalex 11 21 Alonso Lopez 1:42.024 ESP Boscoscuro 12 18 Manuel Gonzalez 1:42.026 ESP Kalex 13 10 Diogo Moreira 1:42.031 BRA Kalex 14 28 Izan Guevara 1:42.072 ESP Boscoscuro 15 13 Celestino Vietti 1:42.210 ITA Boscoscuro 16 80 David Alonso 1:42.258 COL Kalex 17 4 Ivan Ortola 1:42.342 ESP Boscoscuro 18 16 Joe Roberts 1:42.369 USA Kalex 19 11 Alex Escrig 1:42.167 ESP Forward 20 24 Marcos Ramirez 1:42.203 ESP Kalex 21 84 Zonta VD Goorbergh 1:42.241 NED Kalex 22 64 Mario Aji 1:42.263 INA Kalex 23 99 Adrian Huertas 1:42.267 ESP Kalex 24 14 Tony Arbolino 1:42.375 ITA Boscoscuro 25 19 Unai Orradre 1:42.461 ESP Boscoscuro 26 92 Yuki Kunii 1:42.608 JPN Kalex 27 15 Darryn Binder 1:42.785 RSA Kalex 28 61 Eric Fernandez 1:42.809 ESP Boscoscuro

