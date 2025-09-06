Moto2: Holgado conquista pole na Catalunha; Moreira larga de 13º
Jake Dixon, da VDS e marcando 1min41s629, e Collin Veijer, de KTM Ajo com 1min41s738, completam a primeira fila da etapa de Barcelona.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Daniel Holgado, da CFMOTO Aspar, conquistou a pole da etapa da Catalunha da Moto2, com volta de 1min41s549. Jake Dixon, da VDS e marcando 1min41s629, e Collin Veijer, de KTM Ajo com 1min41s738, completam a primeira fila da etapa de Barcelona. Piloto brasileiro da Italtrans, Diogo Moreira irá largar na 13ª colocação.
Q1
Na 'repescagem' para uma vaga no Q2, Albert Arenas começou na ponta, com 1min42s067, seguido por Celestino Vietti e Jorge Navarro.
Com nove minutos para o fim do Q1, Jorge Navarro caiu na curva 11, instaurando bandeira amarela nos setores 3 e 4. Enquanto isso, David Alonso tomou a ponta, com 1min41s965.
Depois da ida aos boxes para as últimas tentativas, os pilotos retornaram à pista, com Vietti tomando a ponta com menos de um minuto para o fim, cravando 1min41s780. No entanto, David Alonso retomou a liderança, seguido por Arenas.
Após o cronômetro zerar, Alonso, Arenas, Vietti e Ayumu Sasaki garantiram uma vaga para o Q2.
Q2
Já no início do Q2, Jake Dixon tomou a ponta, com 1min41s629, seguido por Daniel Holgado e Barry Baltus, enquanto Moreira seguia com o 16º melhor tempo.
Com sete minutos para o fim do Q2, a maioria dos pilotos começou a ir para os boxes, incluindo o brasileiro da Italtrans, que anulou volta. Faltando Cinco minutos para o fim, a maioria dos pilotos começou a sair para as últimas tentativas de melhorar os tempos.
Vietti caiu sozinho na curva 5, instaurando bandeira amarela nos setores 2 e 3. No mesmo setor e poucos momentos depois, Lopez caiu sozinho na curva 4, causando mais uma amarela.
Mesmo assim, Moreira conseguiu uma volta após a bandeira quadriculada, ficando em 13º no final, enquanto Holgado conquistou a pole, com 1min41s549, seguido por Dixon e Collin Veijer.
|Posição
|Nº
|Piloto
|Tempo
|País
|Moto
|1
|27
|Daniel Holgado
|1:41.549
|ESP
|Kalex
|2
|96
|Jake Dixon
|1:41.629
|GBR
|Boscoscuro
|3
|95
|Collin Veijer
|1:41.738
|NED
|Kalex
|4
|75
|Albert Arenas
|1:41.761
|ESP
|Kalex
|5
|7
|Barry Baltus
|1:41.800
|BEL
|Kalex
|6
|17
|Daniel Muñoz
|1:41.807
|ESP
|Kalex
|7
|12
|Filip Salac
|1:41.837
|CZE
|Boscoscuro
|8
|81
|Senna Agius
|1:41.865
|AUS
|Kalex
|9
|44
|Aron Canet
|1:41.871
|ESP
|Kalex
|10
|71
|Ayumu Sasaki
|1:41.874
|JPN
|Kalex
|11
|21
|Alonso Lopez
|1:42.024
|ESP
|Boscoscuro
|12
|18
|Manuel Gonzalez
|1:42.026
|ESP
|Kalex
|13
|10
|Diogo Moreira
|1:42.031
|BRA
|Kalex
|14
|28
|Izan Guevara
|1:42.072
|ESP
|Boscoscuro
|15
|13
|Celestino Vietti
|1:42.210
|ITA
|Boscoscuro
|16
|80
|David Alonso
|1:42.258
|COL
|Kalex
|17
|4
|Ivan Ortola
|1:42.342
|ESP
|Boscoscuro
|18
|16
|Joe Roberts
|1:42.369
|USA
|Kalex
|19
|11
|Alex Escrig
|1:42.167
|ESP
|Forward
|20
|24
|Marcos Ramirez
|1:42.203
|ESP
|Kalex
|21
|84
|Zonta VD Goorbergh
|1:42.241
|NED
|Kalex
|22
|64
|Mario Aji
|1:42.263
|INA
|Kalex
|23
|99
|Adrian Huertas
|1:42.267
|ESP
|Kalex
|24
|14
|Tony Arbolino
|1:42.375
|ITA
|Boscoscuro
|25
|19
|Unai Orradre
|1:42.461
|ESP
|Boscoscuro
|26
|92
|Yuki Kunii
|1:42.608
|JPN
|Kalex
|27
|15
|Darryn Binder
|1:42.785
|RSA
|Kalex
|28
|61
|Eric Fernandez
|1:42.809
|ESP
|Boscoscuro
Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários