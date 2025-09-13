Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato de classificação
Moto2 Misano

Moto2: Holgado crava pole em Misano; Moreira é 6º

Rivais do brasileiro na briga pelo título, líder González sai em terceiro e vice-líder Canet em quinto

Guilherme Longo
Editado:
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

A Moto2 fechou suas atividades em Misano neste sábado com a classificação para a 16ª etapa da temporada 2025. Daniel Holgado voou e garantiu sua segunda pole position consecutiva, enquanto o brasileiro Diogo Moreira sai da sexta posição, largando atrás dos rivais na briga pelo título, com o líder Manuel González em terceiro e o vice-líder Aron Canet em quinto.

Leia também:
 

Q1

No Q1, valendo quatro vagas no Q2, tivemos uma queda rápida de Darryn Binder, enquanto Tony Arbolino foi o mais rápido, com um tempo de 01min34s530, 0s191 à frente de Aron Canet. Dani Muñoz foi o terceiro, com Ayumu Sasaki completando os quatro pilotos que avançaram.

Resultado do Q1 (Top 4 avança para o Q2 - Demais P19 para baixo)

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 6

1'34.530

   161.015 252
2 Spain A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 7

+0.191

1'34.721

 0.191 160.690 247
3
D. Muñoz Ajo Motorsports
 17 Kalex 8

+0.196

1'34.726

 0.005 160.682 247
4 Japan A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 7

+0.207

1'34.737

 0.011 160.663 248
5
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 Boscoscuro B-21 8

+0.314

1'34.844

 0.107 160.482 251
6
C. Veijer Ajo Motorsports
 95 Kalex 8

+0.414

1'34.944

 0.100 160.313 248
7 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 7

+0.501

1'35.031

 0.087 160.166 246
8 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 8

+0.544

1'35.074

 0.043 160.094 248
9
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
 64 Kalex 7

+0.683

1'35.213

 0.139 159.860 247
10
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 8

+0.717

1'35.247

 0.034 159.803 247
11 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 8

+0.826

1'35.356

 0.109 159.620 247
12 Italy A. Surra Andifer ART 67 Kalex 8

+0.859

1'35.389

 0.033 159.565 247
13 South Africa D. Binder ITALJET Gresini Moto2 15 Kalex 4

+0.976

1'35.506

 0.117 159.370 248
14
A. Ferrández Beta Tools - Boscoscuro
 93 Boscoscuro B-21 8

+1.247

1'35.777

 0.271 158.919 246
15
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
 19 Boscoscuro B-21 8

+1.288

1'35.818

 0.041 158.851 249
16 Japan Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 92 Kalex 7

+1.930

1'36.460

 0.642 157.793 246
Ver resultados completos  
 

Q2

Já o Q2 teve um momento dramático, com Jake Dixon indo ao chão e causando uma bandeira amarela bem no fim, atrapalhando algumas das últimas tentativas dos pilotos.

No final, Daniel Holgado garantiu a segunda pole consecutiva com 01min34s216, apenas 0s040 à frente de Celestino Vietti. Líder do campeonato, Manuel González fechou a primeira fila, ficando a 0s075. Na segunda fila, Barry Baltus foi o quarto, com Aron Canet em quinto e Diogo Moreira em sexto, a 0s175.

A Moto2 encerra sua passagem por Misano no domingo, com a corrida da 16ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 07h15, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Resultado do Q2 (Posições de P1 a P18)

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 8

1'34.216

   161.552  
2 Italy C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 8

+0.040

1'34.256

 0.040 161.483  
3 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 8

+0.075

1'34.291

 0.035 161.423  
4 Belgium B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 8

+0.131

1'34.347

 0.056 161.327  
5 Spain A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 7

+0.146

1'34.362

 0.015 161.302  
6 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 7

+0.175

1'34.391

 0.029 161.252  
7 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 8

+0.190

1'34.406

 0.015 161.227  
8 Italy T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 7

+0.204

1'34.420

 0.014 161.203  
9 United Kingdom J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 7

+0.207

1'34.423

 0.003 161.198  
10 Spain A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 7

+0.230

1'34.446

 0.023 161.158  
11 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 8

+0.345

1'34.561

 0.115 160.962  
12 Japan A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 8

+0.375

1'34.591

 0.030 160.911  
13 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 8

+0.416

1'34.632

 0.041 160.841  
14 Spain A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 8

+0.491

1'34.707

 0.075 160.714  
15 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex 7

+0.561

1'34.777

 0.070 160.595  
16
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
 84 Kalex 7

+0.645

1'34.861

 0.084 160.453  
17
D. Muñoz Ajo Motorsports
 17 Kalex 8

+0.753

1'34.969

 0.108 160.271  
18 Czech Republic F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 8

+0.769

1'34.985

 0.016 160.244  
Ver resultados completos  

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo Moto2
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Moto2: Vietti 'voa' no treino de San Marino; Moreira é 5º

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
GP do Brasil de MotoGP divulga preços e data de início da venda de ingressos; saiba mais

GP do Brasil de MotoGP divulga preços e data de início da venda de ingressos; saiba mais

MotoGP
GP do Brasil de MotoGP divulga preços e data de início da venda de ingressos; saiba mais
"Estrela do futuro", "mestre", "piloto de ponta": Bortoleto se tornou o novo 'queridinho' do paddock da F1?

"Estrela do futuro", "mestre", "piloto de ponta": Bortoleto se tornou o novo 'queridinho' do paddock da F1?

Fórmula 1
"Estrela do futuro", "mestre", "piloto de ponta": Bortoleto se tornou o novo 'queridinho' do paddock da F1?
"Eles mudaram o jogo": Bortoleto revela o que lhe "fascina" sobre Senna, Schumacher e Verstappen na F1

"Eles mudaram o jogo": Bortoleto revela o que lhe "fascina" sobre Senna, Schumacher e Verstappen na F1

Fórmula 1
GP da Itália
"Eles mudaram o jogo": Bortoleto revela o que lhe "fascina" sobre Senna, Schumacher e Verstappen na F1

Últimas notícias

F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

F1 Fórmula 1
F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail
Moto2: Holgado crava pole em Misano; Moreira é 6º

Moto2: Holgado crava pole em Misano; Moreira é 6º

MOT2 Moto2
Misano
Moto2: Holgado crava pole em Misano; Moreira é 6º
Classificação impressionante, queda na largada e problema nos freios: as primeiras horas de Verstappen no Nurburgring

Classificação impressionante, queda na largada e problema nos freios: as primeiras horas de Verstappen no Nurburgring

Endu Endurance
Classificação impressionante, queda na largada e problema nos freios: as primeiras horas de Verstappen no Nurburgring
Paulo Reales estreia novo visual de seu carro na Porsche Cup no Velocitta

Paulo Reales estreia novo visual de seu carro na Porsche Cup no Velocitta

PCUP Porsche Cup
Paulo Reales estreia novo visual de seu carro na Porsche Cup no Velocitta

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros