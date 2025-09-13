Moto2: Holgado crava pole em Misano; Moreira é 6º
Rivais do brasileiro na briga pelo título, líder González sai em terceiro e vice-líder Canet em quinto
A Moto2 fechou suas atividades em Misano neste sábado com a classificação para a 16ª etapa da temporada 2025. Daniel Holgado voou e garantiu sua segunda pole position consecutiva, enquanto o brasileiro Diogo Moreira sai da sexta posição, largando atrás dos rivais na briga pelo título, com o líder Manuel González em terceiro e o vice-líder Aron Canet em quinto.
Q1
No Q1, valendo quatro vagas no Q2, tivemos uma queda rápida de Darryn Binder, enquanto Tony Arbolino foi o mais rápido, com um tempo de 01min34s530, 0s191 à frente de Aron Canet. Dani Muñoz foi o terceiro, com Ayumu Sasaki completando os quatro pilotos que avançaram.
Resultado do Q1 (Top 4 avança para o Q2 - Demais P19 para baixo)
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|6
|
1'34.530
|161.015
|252
|2
|A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO
|44
|Kalex
|7
|
+0.191
1'34.721
|0.191
|160.690
|247
|3
|
D. Muñoz Ajo Motorsports
|17
|Kalex
|8
|
+0.196
1'34.726
|0.005
|160.682
|247
|4
|A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP
|71
|Kalex
|7
|
+0.207
1'34.737
|0.011
|160.663
|248
|5
|
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.314
1'34.844
|0.107
|160.482
|251
|6
|
C. Veijer Ajo Motorsports
|95
|Kalex
|8
|
+0.414
1'34.944
|0.100
|160.313
|248
|7
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|7
|
+0.501
1'35.031
|0.087
|160.166
|246
|8
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|8
|
+0.544
1'35.074
|0.043
|160.094
|248
|9
|
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Kalex
|7
|
+0.683
1'35.213
|0.139
|159.860
|247
|10
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|8
|
+0.717
1'35.247
|0.034
|159.803
|247
|11
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|8
|
+0.826
1'35.356
|0.109
|159.620
|247
|12
|A. Surra Andifer ART
|67
|Kalex
|8
|
+0.859
1'35.389
|0.033
|159.565
|247
|13
|D. Binder ITALJET Gresini Moto2
|15
|Kalex
|4
|
+0.976
1'35.506
|0.117
|159.370
|248
|14
|
A. Ferrández Beta Tools - Boscoscuro
|93
|Boscoscuro B-21
|8
|
+1.247
1'35.777
|0.271
|158.919
|246
|15
|
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
|19
|Boscoscuro B-21
|8
|
+1.288
1'35.818
|0.041
|158.851
|249
|16
|Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia
|92
|Kalex
|7
|
+1.930
1'36.460
|0.642
|157.793
|246
Q2
Já o Q2 teve um momento dramático, com Jake Dixon indo ao chão e causando uma bandeira amarela bem no fim, atrapalhando algumas das últimas tentativas dos pilotos.
No final, Daniel Holgado garantiu a segunda pole consecutiva com 01min34s216, apenas 0s040 à frente de Celestino Vietti. Líder do campeonato, Manuel González fechou a primeira fila, ficando a 0s075. Na segunda fila, Barry Baltus foi o quarto, com Aron Canet em quinto e Diogo Moreira em sexto, a 0s175.
A Moto2 encerra sua passagem por Misano no domingo, com a corrida da 16ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 07h15, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Resultado do Q2 (Posições de P1 a P18)
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|8
|
1'34.216
|161.552
|2
|C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.040
1'34.256
|0.040
|161.483
|3
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|8
|
+0.075
1'34.291
|0.035
|161.423
|4
|B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO
|7
|Kalex
|8
|
+0.131
1'34.347
|0.056
|161.327
|5
|A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO
|44
|Kalex
|7
|
+0.146
1'34.362
|0.015
|161.302
|6
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|7
|
+0.175
1'34.391
|0.029
|161.252
|7
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex
|8
|
+0.190
1'34.406
|0.015
|161.227
|8
|T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.204
1'34.420
|0.014
|161.203
|9
|J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.207
1'34.423
|0.003
|161.198
|10
|A. Arenas ITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|7
|
+0.230
1'34.446
|0.023
|161.158
|11
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|8
|
+0.345
1'34.561
|0.115
|160.962
|12
|A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP
|71
|Kalex
|8
|
+0.375
1'34.591
|0.030
|160.911
|13
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.416
1'34.632
|0.041
|160.841
|14
|A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.491
1'34.707
|0.075
|160.714
|15
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex
|7
|
+0.561
1'34.777
|0.070
|160.595
|16
|
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|7
|
+0.645
1'34.861
|0.084
|160.453
|17
|
D. Muñoz Ajo Motorsports
|17
|Kalex
|8
|
+0.753
1'34.969
|0.108
|160.271
|18
|F. Salac Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.769
1'34.985
|0.016
|160.244
