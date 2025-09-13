Moto2: Holgado crava pole em Misano; Moreira é 6º

A Moto2 fechou suas atividades em Misano neste sábado com a classificação para a 16ª etapa da temporada 2025. Daniel Holgado voou e garantiu sua segunda pole position consecutiva, enquanto o brasileiro Diogo Moreira sai da sexta posição, largando atrás dos rivais na briga pelo título, com o líder Manuel González em terceiro e o vice-líder Aron Canet em quinto.

No Q1, valendo quatro vagas no Q2, tivemos uma queda rápida de Darryn Binder, enquanto Tony Arbolino foi o mais rápido, com um tempo de 01min34s530, 0s191 à frente de Aron Canet. Dani Muñoz foi o terceiro, com Ayumu Sasaki completando os quatro pilotos que avançaram.

Já o Q2 teve um momento dramático, com Jake Dixon indo ao chão e causando uma bandeira amarela bem no fim, atrapalhando algumas das últimas tentativas dos pilotos.

No final, Daniel Holgado garantiu a segunda pole consecutiva com 01min34s216, apenas 0s040 à frente de Celestino Vietti. Líder do campeonato, Manuel González fechou a primeira fila, ficando a 0s075. Na segunda fila, Barry Baltus foi o quarto, com Aron Canet em quinto e Diogo Moreira em sexto, a 0s175.

A Moto2 encerra sua passagem por Misano no domingo, com a corrida da 16ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 07h15, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

