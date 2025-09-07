Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
Moto2 Balaton Park

Moto2: Holgado vence de ponta a ponta na Catalunha; Moreira é 14º

Jake Dixon, da VDS, e Daniel Muñoz, da KTM Ajo, completaram o pódio da prova de Barcelona.

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Dani Holgado, Barcelona

Daniel Holgado, da CFMoto Aspar, venceu de ponta a ponta na corrida da Catalunha da Moto2. Jake Dixon, da VDS, e Daniel Muñoz, da KTM Ajo, completaram o pódio da prova de Barcelona. É o primeiro triunfo do piloto #27 na categoria. Diogo Moreira, piloto brasileiro da Italtrans, teve uma prova difícil e chegou em 14º.

Leia também:

Como foi a corrida?

Daniel Holgado largou bem e seguiu na ponta da prova, enquanto Manuel Gonzáles escalou posições e chegou até a terceira colocação. Um pouco mais atrás, Ayumu Sasaki caiu na curva 4, abandonando a prova e causando uma bandeira amarela no setor 2.

Apesar da boa largada, Gonzáles teve algum problema e caiu da terceira até a quinta colocação enquanto Moreira, que tinha voltado ao lugar de largada (11º) ultrapassou Ivan Ortola e, logo em seguida, no Albert Arenas.

Na frente do brasileiro da Italtrans, Aron Canet foi punido em duas posições pela direção de prova por "causar batida na curva 4". Com isso, o brasileiro subiu para oitavo.  Lá na ponta, enquanto Holgado administrava a vantagem na liderança, Daniel Muñoz pressionou Jake Dixon e conseguiu ultrapassá-lo, tomando a segunda colocação.

Na volta 7, Diogo Moreira perdeu posições e ficou em décimo, sendo pressionado por Senna Agius, logo atrás. Duas voltas depois, Jorge Navarro caiu da moto, que atingiu Salac, com ambos se acidentando na curva dois, causando uma bandeira amarela no setor 2 e o abandono da prova para ambos.

 

Na volta 11, Gonzáles recuperou sua forma e ultrapassou Izan Guevara, que começou uma 'cruzada' para retomar posição e passar o líder do campeonato. Pouco após, Yuki Kunii, na curva 1, e Canet, na curva 7, caíram, com a moto do piloto espanhol 'voando' no acidente. Canet foi levado ao centro médico para um check-up.

 

Depois de uma série de avisos de limite de pista, Agius sofreu uma punição de volta longa, com Diogo, que havia perdido uma série de posições, voltando para 11º.

Faltando cinco voltas para o fim, Gonzáles e Guevara seguiam em um duelo pela quarta colocação, enquanto Moreira foi ultrapassado por Joe Roberts, ficando em 13º. Com três voltas para o final, o brasileiro tomou uma penalidade de volta longa, caindo para 14º.

No final, Holgado permaneceu tranquilo na ponta, vencendo a prova da Catalunha, seguido por Dixon e Muñoz.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain D. Holgado CFMOTO Impulse Aspar Team 27 Kalex 21

36'21.444

       25
2 United Kingdom J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 21

+2.500

36'23.944

 2.500     20
3
D. Muñoz Ajo Motorsports
 17 Kalex 21

+3.119

36'24.563

 0.619     16
4 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 21

+4.497

36'25.941

 1.378     13
5 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 21

+5.859

36'27.303

 1.362     11
6 Italy C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 21

+6.823

36'28.267

 0.964     10
7 Spain A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 21

+8.747

36'30.191

 1.924     9
8 Spain D. Alonso CFMOTO Impulse Aspar Team 80 Kalex 21

+8.790

36'30.234

 0.043     8
9
C. Veijer Ajo Motorsports
 95 Kalex 21

+9.668

36'31.112

 0.878     7
10 Belgium B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 21

+10.030

36'31.474

 0.362     6
11
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 Boscoscuro B-21 21

+10.489

36'31.933

 0.459     5
12 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 21

+13.371

36'34.815

 2.882     4
13 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 21

+16.369

36'37.813

 2.998     3
14 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 21

+18.555

36'39.999

 2.186     2
15
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
 84 Kalex 21

+20.587

36'42.031

 2.032     1
16 Spain A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 21

+21.665

36'43.109

 1.078      
17 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex 21

+21.724

36'43.168

 0.059      
18 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 21

+22.173

36'43.617

 0.449      
19
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 21

+22.580

36'44.024

 0.407      
20 Italy T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 21

+27.057

36'48.501

 4.477      
21 South Africa D. Binder ITALJET Gresini Moto2 15 Kalex 21

+27.665

36'49.109

 0.608      
22
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
 19 Boscoscuro B-21 21

+35.707

36'57.151

 8.042      
23
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
 64 Kalex 21

+40.174

37'01.618

 4.467      
24 Japan Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 92 Kalex 20

+1 Lap

37'10.744

 1 Lap      
dnf Spain A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 11

+10 Laps

19'55.523

 9 Laps   Acidente  
dnf Czech Republic F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 8

+13 Laps

14'05.669

 3 Laps   Acidente  
dnf Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 8

+13 Laps

14'05.795

 0.126   Acidente  
dnf
E. Fernández FAU55 Racing
 61 Boscoscuro B-21 3

+18 Laps

6'32.857

 5 Laps   Acidente  
dnf Japan A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 0

+21 Laps

22.527

 3 Laps   Acidente  
Ver resultados completos  

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Andrei Gobbo Moto2
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Moto2: Holgado conquista pole na Catalunha; Moreira larga de 13º

Principais comentários
Andrei Gobbo
Mais de
Andrei Gobbo
MotoGP: Álex Márquez se defende de Marc e vence o GP da Catalunha

MotoGP: Álex Márquez se defende de Marc e vence o GP da Catalunha

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Álex Márquez se defende de Marc e vence o GP da Catalunha
MotoE: Eric Granado comanda corrida 1 da etapa da Catalunha

MotoE: Eric Granado comanda corrida 1 da etapa da Catalunha

MotoE
MotoE: Eric Granado comanda corrida 1 da etapa da Catalunha
MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º

MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º

Últimas notícias

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros