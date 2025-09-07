Moto2: Holgado vence de ponta a ponta na Catalunha; Moreira é 14º
Jake Dixon, da VDS, e Daniel Muñoz, da KTM Ajo, completaram o pódio da prova de Barcelona.
Daniel Holgado, da CFMoto Aspar, venceu de ponta a ponta na corrida da Catalunha da Moto2. Jake Dixon, da VDS, e Daniel Muñoz, da KTM Ajo, completaram o pódio da prova de Barcelona. É o primeiro triunfo do piloto #27 na categoria. Diogo Moreira, piloto brasileiro da Italtrans, teve uma prova difícil e chegou em 14º.
Como foi a corrida?
Daniel Holgado largou bem e seguiu na ponta da prova, enquanto Manuel Gonzáles escalou posições e chegou até a terceira colocação. Um pouco mais atrás, Ayumu Sasaki caiu na curva 4, abandonando a prova e causando uma bandeira amarela no setor 2.
Apesar da boa largada, Gonzáles teve algum problema e caiu da terceira até a quinta colocação enquanto Moreira, que tinha voltado ao lugar de largada (11º) ultrapassou Ivan Ortola e, logo em seguida, no Albert Arenas.
Na frente do brasileiro da Italtrans, Aron Canet foi punido em duas posições pela direção de prova por "causar batida na curva 4". Com isso, o brasileiro subiu para oitavo. Lá na ponta, enquanto Holgado administrava a vantagem na liderança, Daniel Muñoz pressionou Jake Dixon e conseguiu ultrapassá-lo, tomando a segunda colocação.
Na volta 7, Diogo Moreira perdeu posições e ficou em décimo, sendo pressionado por Senna Agius, logo atrás. Duas voltas depois, Jorge Navarro caiu da moto, que atingiu Salac, com ambos se acidentando na curva dois, causando uma bandeira amarela no setor 2 e o abandono da prova para ambos.
Na volta 11, Gonzáles recuperou sua forma e ultrapassou Izan Guevara, que começou uma 'cruzada' para retomar posição e passar o líder do campeonato. Pouco após, Yuki Kunii, na curva 1, e Canet, na curva 7, caíram, com a moto do piloto espanhol 'voando' no acidente. Canet foi levado ao centro médico para um check-up.
Depois de uma série de avisos de limite de pista, Agius sofreu uma punição de volta longa, com Diogo, que havia perdido uma série de posições, voltando para 11º.
Faltando cinco voltas para o fim, Gonzáles e Guevara seguiam em um duelo pela quarta colocação, enquanto Moreira foi ultrapassado por Joe Roberts, ficando em 13º. Com três voltas para o final, o brasileiro tomou uma penalidade de volta longa, caindo para 14º.
No final, Holgado permaneceu tranquilo na ponta, vencendo a prova da Catalunha, seguido por Dixon e Muñoz.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|D. Holgado CFMOTO Impulse Aspar Team
|27
|Kalex
|21
|
36'21.444
|25
|2
|J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|21
|
+2.500
36'23.944
|2.500
|20
|3
|
D. Muñoz Ajo Motorsports
|17
|Kalex
|21
|
+3.119
36'24.563
|0.619
|16
|4
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|21
|
+4.497
36'25.941
|1.378
|13
|5
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|21
|
+5.859
36'27.303
|1.362
|11
|6
|C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-21
|21
|
+6.823
36'28.267
|0.964
|10
|7
|A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|21
|
+8.747
36'30.191
|1.924
|9
|8
|D. Alonso CFMOTO Impulse Aspar Team
|80
|Kalex
|21
|
+8.790
36'30.234
|0.043
|8
|9
|
C. Veijer Ajo Motorsports
|95
|Kalex
|21
|
+9.668
36'31.112
|0.878
|7
|10
|B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO
|7
|Kalex
|21
|
+10.030
36'31.474
|0.362
|6
|11
|
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|21
|
+10.489
36'31.933
|0.459
|5
|12
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|21
|
+13.371
36'34.815
|2.882
|4
|13
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|21
|
+16.369
36'37.813
|2.998
|3
|14
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|21
|
+18.555
36'39.999
|2.186
|2
|15
|
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|21
|
+20.587
36'42.031
|2.032
|1
|16
|A. Arenas ITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|21
|
+21.665
36'43.109
|1.078
|17
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex
|21
|
+21.724
36'43.168
|0.059
|18
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex
|21
|
+22.173
36'43.617
|0.449
|19
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|21
|
+22.580
36'44.024
|0.407
|20
|T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|21
|
+27.057
36'48.501
|4.477
|21
|D. Binder ITALJET Gresini Moto2
|15
|Kalex
|21
|
+27.665
36'49.109
|0.608
|22
|
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
|19
|Boscoscuro B-21
|21
|
+35.707
36'57.151
|8.042
|23
|
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Kalex
|21
|
+40.174
37'01.618
|4.467
|24
|Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia
|92
|Kalex
|20
|
+1 Lap
37'10.744
|1 Lap
|dnf
|A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO
|44
|Kalex
|11
|
+10 Laps
19'55.523
|9 Laps
|Acidente
|dnf
|F. Salac Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|8
|
+13 Laps
14'05.669
|3 Laps
|Acidente
|dnf
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|8
|
+13 Laps
14'05.795
|0.126
|Acidente
|dnf
|
E. Fernández FAU55 Racing
|61
|Boscoscuro B-21
|3
|
+18 Laps
6'32.857
|5 Laps
|Acidente
|dnf
|A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP
|71
|Kalex
|0
|
+21 Laps
22.527
|3 Laps
|Acidente
|Ver resultados completos
Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários