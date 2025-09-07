Moto2: Holgado vence de ponta a ponta na Catalunha; Moreira é 14º

Daniel Holgado, da CFMoto Aspar, venceu de ponta a ponta na corrida da Catalunha da Moto2. Jake Dixon, da VDS, e Daniel Muñoz, da KTM Ajo, completaram o pódio da prova de Barcelona. É o primeiro triunfo do piloto #27 na categoria. Diogo Moreira, piloto brasileiro da Italtrans, teve uma prova difícil e chegou em 14º.

Como foi a corrida?

Daniel Holgado largou bem e seguiu na ponta da prova, enquanto Manuel Gonzáles escalou posições e chegou até a terceira colocação. Um pouco mais atrás, Ayumu Sasaki caiu na curva 4, abandonando a prova e causando uma bandeira amarela no setor 2.

Apesar da boa largada, Gonzáles teve algum problema e caiu da terceira até a quinta colocação enquanto Moreira, que tinha voltado ao lugar de largada (11º) ultrapassou Ivan Ortola e, logo em seguida, no Albert Arenas.

Na frente do brasileiro da Italtrans, Aron Canet foi punido em duas posições pela direção de prova por "causar batida na curva 4". Com isso, o brasileiro subiu para oitavo. Lá na ponta, enquanto Holgado administrava a vantagem na liderança, Daniel Muñoz pressionou Jake Dixon e conseguiu ultrapassá-lo, tomando a segunda colocação.

Na volta 7, Diogo Moreira perdeu posições e ficou em décimo, sendo pressionado por Senna Agius, logo atrás. Duas voltas depois, Jorge Navarro caiu da moto, que atingiu Salac, com ambos se acidentando na curva dois, causando uma bandeira amarela no setor 2 e o abandono da prova para ambos.

Na volta 11, Gonzáles recuperou sua forma e ultrapassou Izan Guevara, que começou uma 'cruzada' para retomar posição e passar o líder do campeonato. Pouco após, Yuki Kunii, na curva 1, e Canet, na curva 7, caíram, com a moto do piloto espanhol 'voando' no acidente. Canet foi levado ao centro médico para um check-up.

Depois de uma série de avisos de limite de pista, Agius sofreu uma punição de volta longa, com Diogo, que havia perdido uma série de posições, voltando para 11º.

Faltando cinco voltas para o fim, Gonzáles e Guevara seguiam em um duelo pela quarta colocação, enquanto Moreira foi ultrapassado por Joe Roberts, ficando em 13º. Com três voltas para o final, o brasileiro tomou uma penalidade de volta longa, caindo para 14º.

No final, Holgado permaneceu tranquilo na ponta, vencendo a prova da Catalunha, seguido por Dixon e Muñoz.

