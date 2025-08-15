Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera
Sessão no Red Bull Ring foi marcada por uma série de quedas nas poucas curvas para esquerda no circuito
A Moto2 encerrou suas atividades nesta sexta-feira no Red Bull Ring com o segundo treino livre para o GP da Áustria. Enquanto o líder Manu González foi o mais rápido em uma sessão muito disputada, Diogo Moreira conseguiu acertar uma volta rápida na última tentativa para terminar em sexto, garantindo uma vaga direta para o Q2 da classificação do sábado.
A segunda sessão do dia da Moto2 foi marcada por inúmeras quedas, especialmente nas curvas à esquerda, que são minoria na pista austríaca.
No final, o líder do campeonato Manu González foi o mais rápido com 01min33s290, em um resultado bastante apertado. Aron Canet ficou em segundo a apenas 0s013, à frente de Iván Ortolá (+0s077) e Celestino Vietti (+0s083). Filip Salac fechou o top 5 a 0s149.
Já Diogo Moreira conseguiu uma ótima volta em sua última tentativa, após o fim da regressiva, para marcar 01min33s486, garantindo o sexto lugar na sessão, garantindo a vaga direta para o Q2 da classificação. O brasileiro ficou a 0s196 da marca de González.
A Moto2 retorna ao Red Bull Ring no sábado para mais duas sessões. O dia começa às 04h25 para o terceiro treino livre, antes da classificação, a partir das 08h40. Ambas contam com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado do TL2 da Moto2 na Áustria:
|
1-
2
|Pos
|PILOTO
|#
|Motor
|VOLTAS
|MELHOR VOLTA
|DIFERENÇA
|Km/H
|1
|M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|20
|
1'33.290
|166.937
|2
|A. CanetFantic Racing LINO SONEGO
|44
|Kalex
|19
|
+0.013
1'33.303
|0.013
|166.914
|3
|I. OrtoláQJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.077
1'33.367
|0.064
|166.799
|4
|C. Vietti RamusSync SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-21
|21
|
+0.083
1'33.373
|0.006
|166.789
|5
|F. SalačElf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|19
|
+0.149
1'33.439
|0.066
|166.671
|6
|D. MoreiraItaltrans Racing Team
|10
|Kalex
|19
|
+0.196
1'33.486
|0.047
|166.587
|7
|M. RamírezOnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|20
|
+0.213
1'33.503
|0.017
|166.557
|8
|T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|14
|
+0.280
1'33.570
|0.067
|166.437
|9
|D. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|19
|
+0.305
1'33.595
|0.025
|166.393
|10
|A. ArenasITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|13
|
+0.325
1'33.615
|0.020
|166.357
|11
|A. LópezSync SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|21
|
+0.393
1'33.683
|0.068
|166.237
|12
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex
|21
|
+0.412
1'33.702
|0.019
|166.203
|13
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.426
1'33.716
|0.014
|166.178
|14
|B. BaltusFantic Racing LINO SONEGO
|7
|Kalex
|20
|
+0.455
1'33.745
|0.029
|166.127
|15
|J. RobertsOnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|20
|
+0.460
1'33.750
|0.005
|166.118
|16
|C. VeijerKTM Ajo
|95
|Kalex
|18
|
+0.485
1'33.775
|0.025
|166.074
|17
|A. SasakiRW-Idrofoglia Racing GP
|71
|Kalex
|13
|
+0.497
1'33.787
|0.012
|166.052
|18
|D. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|15
|
+0.604
1'33.894
|0.107
|165.863
|19
|Á. EscrigKLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|19
|
+0.617
1'33.907
|0.013
|165.840
|20
|
D. MuñozKTM Ajo
|17
|Kalex
|19
|
+0.620
1'33.910
|0.003
|165.835
|21
|J. DixonElf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.719
1'34.009
|0.099
|165.660
|22
|J. NavarroKLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|17
|
+0.763
1'34.053
|0.044
|165.583
|23
|Z. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|17
|
+0.790
1'34.080
|0.027
|165.535
|24
|D. BinderITALJET Gresini Moto2
|15
|Kalex
|19
|
+0.897
1'34.187
|0.107
|165.347
|25
|A. HuertasItaltrans Racing Team
|99
|Kalex
|20
|
+0.996
1'34.286
|0.099
|165.174
|26
|M. PasiniFantic Racing Redemption
|54
|Kalex
|14
|
+1.048
1'34.338
|0.052
|165.082
|27
|Y. KuniiHonda Team Asia
|92
|Kalex
|19
|
+1.579
1'34.869
|0.531
|164.158
|28
|
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
|19
|Boscoscuro B-21
|19
|
+1.606
1'34.896
|0.027
|164.112
|29
|N. AtiratphuvapatHonda Team Asia
|41
|Kalex
|18
|
+1.960
1'35.250
|0.354
|163.502
