Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato do treino livre
Moto2 Sachsenring

Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera

Sessão no Red Bull Ring foi marcada por uma série de quedas nas poucas curvas para esquerda no circuito

Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

A Moto2 encerrou suas atividades nesta sexta-feira no Red Bull Ring com o segundo treino livre para o GP da Áustria. Enquanto o líder Manu González foi o mais rápido em uma sessão muito disputada, Diogo Moreira conseguiu acertar uma volta rápida na última tentativa para terminar em sexto, garantindo uma vaga direta para o Q2 da classificação do sábado.

Leia também:

A segunda sessão do dia da Moto2 foi marcada por inúmeras quedas, especialmente nas curvas à esquerda, que são minoria na pista austríaca.

No final, o líder do campeonato Manu González foi o mais rápido com 01min33s290, em um resultado bastante apertado. Aron Canet ficou em segundo a apenas 0s013, à frente de Iván Ortolá (+0s077) e Celestino Vietti (+0s083). Filip Salac fechou o top 5 a 0s149.

Já Diogo Moreira conseguiu uma ótima volta em sua última tentativa, após o fim da regressiva, para marcar 01min33s486, garantindo o sexto lugar na sessão, garantindo a vaga direta para o Q2 da classificação. O brasileiro ficou a 0s196 da marca de González.

A Moto2 retorna ao Red Bull Ring no sábado para mais duas sessões. O dia começa às 04h25 para o terceiro treino livre, antes da classificação, a partir das 08h40. Ambas contam com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da Moto2 na Áustria:

  
1
 - 
2
  
Pos PILOTO # Motor VOLTAS MELHOR VOLTA DIFERENÇA Km/H
1 M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 20

1'33.290

   166.937
2 A. CanetFantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 19

+0.013

1'33.303

 0.013 166.914
3 I. OrtoláQJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Boscoscuro B-21 20

+0.077

1'33.367

 0.064 166.799
4 C. Vietti RamusSync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 21

+0.083

1'33.373

 0.006 166.789
5 F. SalačElf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 19

+0.149

1'33.439

 0.066 166.671
6 D. MoreiraItaltrans Racing Team 10 Kalex 19

+0.196

1'33.486

 0.047 166.587
7 M. RamírezOnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20

+0.213

1'33.503

 0.017 166.557
8 T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 14

+0.280

1'33.570

 0.067 166.437
9 D. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 19

+0.305

1'33.595

 0.025 166.393
10 A. ArenasITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 13

+0.325

1'33.615

 0.020 166.357
11 A. LópezSync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 21

+0.393

1'33.683

 0.068 166.237
12 S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 21

+0.412

1'33.702

 0.019 166.203
13 I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 16

+0.426

1'33.716

 0.014 166.178
14 B. BaltusFantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 20

+0.455

1'33.745

 0.029 166.127
15 J. RobertsOnlyFans American Racing Team 16 Kalex 20

+0.460

1'33.750

 0.005 166.118
16 C. VeijerKTM Ajo 95 Kalex 18

+0.485

1'33.775

 0.025 166.074
17 A. SasakiRW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 13

+0.497

1'33.787

 0.012 166.052
18 D. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 15

+0.604

1'33.894

 0.107 165.863
19 Á. EscrigKLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 19

+0.617

1'33.907

 0.013 165.840
20
D. MuñozKTM Ajo
 17 Kalex 19

+0.620

1'33.910

 0.003 165.835
21 J. DixonElf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 18

+0.719

1'34.009

 0.099 165.660
22 J. NavarroKLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 17

+0.763

1'34.053

 0.044 165.583
23 Z. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 17

+0.790

1'34.080

 0.027 165.535
24 D. BinderITALJET Gresini Moto2 15 Kalex 19

+0.897

1'34.187

 0.107 165.347
25 A. HuertasItaltrans Racing Team 99 Kalex 20

+0.996

1'34.286

 0.099 165.174
26 M. PasiniFantic Racing Redemption 54 Kalex 14

+1.048

1'34.338

 0.052 165.082
27 Y. KuniiHonda Team Asia 92 Kalex 19

+1.579

1'34.869

 0.531 164.158
28
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
 19 Boscoscuro B-21 19

+1.606

1'34.896

 0.027 164.112
29 N. AtiratphuvapatHonda Team Asia 41 Kalex 18

+1.960

1'35.250

 0.354 163.502

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo Moto2
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior "A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

MotoGP
GP da Áustria
VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP
ANÁLISE: Como está o 'embate' Bortoleto x Hulkenberg na pausa de verão da F1?

ANÁLISE: Como está o 'embate' Bortoleto x Hulkenberg na pausa de verão da F1?

Fórmula 1
ANÁLISE: Como está o 'embate' Bortoleto x Hulkenberg na pausa de verão da F1?
Chegada de Binotto, contratação de Wheatley, nova mentalidade: como explicar mudança da Sauber na F1 2025?

Chegada de Binotto, contratação de Wheatley, nova mentalidade: como explicar mudança da Sauber na F1 2025?

Fórmula 1
Chegada de Binotto, contratação de Wheatley, nova mentalidade: como explicar mudança da Sauber na F1 2025?

Últimas notícias

VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

MGP MotoGP
GP da Áustria
VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP
Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera

Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera

MOT2 Moto2
Sachsenring
Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera
F1: Vice-presidente da Ferrari revela o que impede equipe de reagir em 2025

F1: Vice-presidente da Ferrari revela o que impede equipe de reagir em 2025

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Vice-presidente da Ferrari revela o que impede equipe de reagir em 2025
"A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026

"A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026

MGP MotoGP
GP da Áustria
"A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros