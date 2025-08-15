A Moto2 encerrou suas atividades nesta sexta-feira no Red Bull Ring com o segundo treino livre para o GP da Áustria. Enquanto o líder Manu González foi o mais rápido em uma sessão muito disputada, Diogo Moreira conseguiu acertar uma volta rápida na última tentativa para terminar em sexto, garantindo uma vaga direta para o Q2 da classificação do sábado.

A segunda sessão do dia da Moto2 foi marcada por inúmeras quedas, especialmente nas curvas à esquerda, que são minoria na pista austríaca.

No final, o líder do campeonato Manu González foi o mais rápido com 01min33s290, em um resultado bastante apertado. Aron Canet ficou em segundo a apenas 0s013, à frente de Iván Ortolá (+0s077) e Celestino Vietti (+0s083). Filip Salac fechou o top 5 a 0s149.

Já Diogo Moreira conseguiu uma ótima volta em sua última tentativa, após o fim da regressiva, para marcar 01min33s486, garantindo o sexto lugar na sessão, garantindo a vaga direta para o Q2 da classificação. O brasileiro ficou a 0s196 da marca de González.

A Moto2 retorna ao Red Bull Ring no sábado para mais duas sessões. O dia começa às 04h25 para o terceiro treino livre, antes da classificação, a partir das 08h40. Ambas contam com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da Moto2 na Áustria:

Belangrijkste informatie Meer data 1 - 2 Pos PILOTO # Motor VOLTAS MELHOR VOLTA DIFERENÇA Km/H 1 M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 20 1'33.290 166.937 2 A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 19 +0.013 1'33.303 0.013 166.914 3 I. Ortolá QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Boscoscuro B-21 20 +0.077 1'33.367 0.064 166.799 4 C. Vietti Ramus Sync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 21 +0.083 1'33.373 0.006 166.789 5 F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 19 +0.149 1'33.439 0.066 166.671 6 D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 19 +0.196 1'33.486 0.047 166.587 7 M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20 +0.213 1'33.503 0.017 166.557 8 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 14 +0.280 1'33.570 0.067 166.437 9 D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 19 +0.305 1'33.595 0.025 166.393 10 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 13 +0.325 1'33.615 0.020 166.357 11 A. López Sync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 21 +0.393 1'33.683 0.068 166.237 12 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 21 +0.412 1'33.702 0.019 166.203 13 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 16 +0.426 1'33.716 0.014 166.178 14 B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 20 +0.455 1'33.745 0.029 166.127 15 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 20 +0.460 1'33.750 0.005 166.118 16 C. Veijer KTM Ajo 95 Kalex 18 +0.485 1'33.775 0.025 166.074 17 A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 13 +0.497 1'33.787 0.012 166.052 18 D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 15 +0.604 1'33.894 0.107 165.863 19 Á. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 19 +0.617 1'33.907 0.013 165.840 20 D. Muñoz KTM Ajo 17 Kalex 19 +0.620 1'33.910 0.003 165.835 21 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 18 +0.719 1'34.009 0.099 165.660 22 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 17 +0.763 1'34.053 0.044 165.583 23 Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 17 +0.790 1'34.080 0.027 165.535 24 D. Binder ITALJET Gresini Moto2 15 Kalex 19 +0.897 1'34.187 0.107 165.347 25 A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex 20 +0.996 1'34.286 0.099 165.174 26 M. Pasini Fantic Racing Redemption 54 Kalex 14 +1.048 1'34.338 0.052 165.082 27 Y. Kunii Honda Team Asia 92 Kalex 19 +1.579 1'34.869 0.531 164.158 28 O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI 19 Boscoscuro B-21 19 +1.606 1'34.896 0.027 164.112 29 N. Atiratphuvapat Honda Team Asia 41 Kalex 18 +1.960 1'35.250 0.354 163.502

