A Moto2 encerrou suas atividades nesta sexta-feira em Mugello com o segundo treino livre da etapa, que definiu os grupos para a classificação do GP da Itália. Enquanto Filip Salac foi o mais rápido, o brasileiro Diogo Moreira passou por pouco para o Q2 do sábado, finalizando em 13º.

A sessão vinha correndo sem maiores problemas, mas a queda de Ayumu Sasaki a menos de cinco minutos do fim, criou um pequeno caos para os pilotos, criando uma bandeira amarela no quarto setor que atrapalhou as últimas saídas da maioria dos rivais.

No final, Salac foi o mais rápido com 01min50s208, apenas 0s080 de Celestino Vietti. Líder do campeonato, Manuel González foi o terceiro colocado, a 0s094. Barry Baltus e Tony Arbolino completaram o top 5. Já o brasileiro Diogo Moreira se beneficiou da amarela de Sasaki, avançando direto ao Q2 do sábado terminando em 13º, a 0s699 do tempo de Salac. O outro líder do mundial, Aron Canet, foi o 14º e último do grupo que vai para a briga da pole.

A Moto2 volta à pista de Mugello no sábado para mais duas sessões. O dia da classe intermediária começa às 04h25, com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 08h45, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da Moto2 em Mugello:

Cla piloto # moto voltas melhor volta diferença km/h 1 F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 16 1'50.208 171.330 2 C. Vietti Beta Tools SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 18 +0.080 1'50.288 0.080 171.206 3 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 16 +0.094 1'50.302 0.014 171.184 4 B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 19 +0.166 1'50.374 0.072 171.072 5 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 12 +0.261 1'50.469 0.095 170.925 6 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 15 +0.366 1'50.574 0.105 170.763 7 D. Holgado CFMOTO European Privilege Aspar Team 27 Kalex 14 +0.392 1'50.600 0.026 170.723 8 A. López Beta Tools SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 15 +0.437 1'50.645 0.045 170.653 9 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 16 +0.461 1'50.669 0.024 170.616 10 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 14 +0.564 1'50.772 0.103 170.458 11 M. Ramirez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 16 +0.593 1'50.801 0.029 170.413 12 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 16 +0.685 1'50.893 0.092 170.272 13 D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 16 +0.699 1'50.907 0.014 170.250 14 A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 16 +0.700 1'50.908 0.001 170.249 15 D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 17 +0.750 1'50.958 0.050 170.172 16 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 16 +0.768 1'50.976 0.018 170.144 17 D. Alonso CFMOTO European Privilege Aspar Team 80 Kalex 18 +0.773 1'50.981 0.005 170.137 18 Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 12 +0.884 1'51.092 0.111 169.967 19 A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 10 +0.941 1'51.149 0.057 169.880 20 A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex 15 +1.011 1'51.219 0.070 169.773 21 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 12 +1.204 1'51.412 0.193 169.479 22 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Boscoscuro B-21 16 +1.274 1'51.482 0.070 169.372 23 Y. Kunii Honda Team Asia 92 Kalex 15 +1.501 1'51.709 0.227 169.028 24 D. Binder ITALJET Gresini Moto2 15 Kalex 15 +1.630 1'51.838 0.129 168.833 25 C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex 13 +2.017 1'52.225 0.387 168.251 26 N. Atiratphuvapat Honda Team Asia 41 Kalex 13 +2.525 1'52.733 0.508 167.493 27 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 14 28 E. Fernández QJMOTOR - FRINSA - MSI 61 Boscoscuro B-21 15 +3.794 1'54.002 1.269 165.628

