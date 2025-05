A Moto2 encerrou suas atividades nesta sexta-feira no Autódromo de Silverstone com o segundo treino livre para o GP do Reino Unido, que determinou os grupos para a classificação do sábado. Enquanto o líder do campeonato, Manuel González, foi o mais rápido, o brasileiro Diogo Moreira garantiu uma vaga direta no Q2 ao terminar na quarta posição.

A sessão de 45 minutos foi marcada por diversas quedas, como as de Áron Canet, Filip Salac e David Alonso, causando várias intervenções de bandeiras amarelas.

Em um final frenético, Manuel González foi o mais rápido com 02min02s111, mais de quatro décimos à frente de Senna Agius. O australiano ficou 0s160 à frente de Salac, que conseguiu voltar à pista após a queda. O brasileiro Diogo Moreira terminou em quarto, a 0s630 do tempo do líder do campeonato.

A Moto2 volta a Silverstone no sábado para mais duas sessões. As atividades começam às 06h25 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 10h45. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.

