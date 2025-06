Moto2: Moreira é segundo no TL de Aragón; Gonzalez lidera sessão

Na manhã desta sexta-feira (6), a Moto2 retornou para as pistas no GP de Aragón para o treino livre da categoria, com Diogo Moreira conseguindo a segunda colocação. Manuel Gonzalez liderou a sessão.

Arón Canet começou a sessão fazendo o primeiro melhor tempo, mas disputando com David Alonso. Ambos os pilotos seguiram andando na casa de 1min51s e foi Deniz Oncu que se quase chegou a andar em 1min50s, mas sobrou 0s163.

O brasileiro Diogo Moreira seguiu no meio do pelotão, nos últimos minutos da sessão, ele estava a 0s434 do melhor tempo, ao mesmo tempo que Senna Angius assumiu a ponta, antes de Oncu baixar seu tempo para 1min50s891.

Faltando quatro minutos para o fim, Moreira conseguiu saltar para quinto, mas com os pilotos melhorando suas voltas e prontos para fecharem os treinos, o brasileiro precisou usar toda a pista para também melhorar seu tempo.

O resultado foi positivo e Moreira assumiu a ponta, antes de ser superado por Manuel Gonzalez. Com isso, o brasileiro conseguiu se garantir direto para o Q2 da categoria.

Uma bandeira amarela foi acionada quando Alonso caiu na Curva 10, impedindo que os pilotos continuassem melhorando seus tempos.

