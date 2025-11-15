Moto2: Moreira larga em 9º e González sai em 5º na decisão do GP de Valência
Para ser campeão no domingo sem depender do resultado de González, Diogo precisa apenas terminar no top 14
A Moto2 fechou seu dia de atividades no Circuito Ricardo Tormo com a classificação para o GP de Valência, grande final da temporada 2025. Enquanto Dani Holgado voou para ficar com a pole, Manu González, vice-líder do Mundial, ficou em 5º e Diogo Moreira, líder, vai largar em nono amanhã.
Ontem, após sofrer para encontrar performance com sua moto, Diogo terminou apenas em 19º, ficando longe da zona de corte dos 14 melhores que avançaram direto para o Q2, enquanto Manu González foi o 10º, se classificando direto para a disputa da pole position.
Moreira chegou em Valência com uma situação relativamente confortável em busca do inédito título para o Brasil no Mundial de Motovelocidade, tendo 24 pontos de vantagem para González com 25 em jogo na etapa final da temporada 2025.
Q1
Na primeira saída, Diogo fez o melhor tempo da sessão, inclusive sua melhor volta no fim de semana até aqui, mas arriscou ao atrasar ao máximo sua segunda ida à pista, para apenas uma tentativa.
No final, Albert Arenas foi o mais rápido, com 01min32s177, 0s236 à frente de Aron Canet, com Moreira em terceiro a 0s282 e Filip Salac fechando os quatro que avançaram ao Q2, a 0s347.
Os demais garantiram suas posições para o grid do domingo, ficando assim da 19ª a 27ª colocação: Alonso López, David Alonso, Zonta van den Goorbergh, Jorge Navarro, Mario Aji, Eric Fernández, Xabi Zurutuza, Yuki Kunii e Hector Garzó.
Resultado do Q1 (4 vagas para o Q2 + posições de 19º a 27º no grid do GP)
|Cla
|piloto
|#
|moto
|voltas
|melhor volta
|diferença
|km/h
|Q2
|A. ArenasITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|7
|
1'32.177
|156.416
|Q2
|A. CanetFantic Racing
|44
|Kalex
|8
|
+0.236
1'32.413
|0.236
|156.017
|Q2
|D. MoreiraItaltrans Racing Team
|10
|Kalex
|6
|
+0.282
1'32.459
|0.046
|155.939
|Q2
|F. SalačElf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|9
|
+0.347
1'32.524
|0.065
|155.829
|19
|A. LópezSync SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.374
1'32.551
|0.027
|155.784
|20
|D. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|9
|
+0.456
1'32.633
|0.082
|155.646
|21
|Z. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|7
|
+0.468
1'32.645
|0.012
|155.626
|22
|J. NavarroKLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|8
|
+0.497
1'32.674
|0.029
|155.577
|23
|M. AjiHonda Team Asia
|64
|Kalex
|8
|
+0.501
1'32.678
|0.004
|155.570
|24
|
E. FernándezQJMOTOR - FRINSA - MSI
|61
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.653
1'32.830
|0.152
|155.316
|25
|
X. ZurutuzaOnlyFans American Racing Team
|85
|Kalex
|9
|
+0.993
1'33.170
|0.340
|154.749
|26
|Y. KuniiHonda Team Asia
|92
|Kalex
|7
|
+1.189
1'33.366
|0.196
|154.424
|27
|H. GarzoRW NTS Idrofoglia
|22
|NTS
|7
|
+1.498
1'33.675
|0.309
|153.915
Q2
Com isso, Diogo passou para a disputa pela pole position, onde encontraria seu rival na briga pelo título, Manu González, além de nomes como Dani Holgado, Jake Dixon, Collin Veijer, Barry Baltus e outros.
No final, Dani Holgado ficou com a pole com 01min31s715, tendo Izan Guevara e Senna Agius na primeira fila. Enquanto Manu González foi o quinto, Diogo Moreira foi o nono.
O top 14 ficou nesta ordem: Dani Holgado, Izan Guevara, Senna Agius, Albert Arenas, Manu González, Álex Escrig, Collin Veijer, Dani Muñoz, Diogo Moreira, Celestino Vietti, Ivan Ortolá, Aron Canet, Filip Salac, Barry Baltus, Tony Arbolino, Sergio García, Jake Dixon e Marcos Ramirez.
O sábado do Mundial de Motovelocidade chega ao fim com a corrida sprint da MotoGP, às 11h. No domingo, temos as corridas que encerram a temporada 2025. A Moto3 abre o dia às 07h, seguido da Moto2 e a decisão do título de Diogo Moreira às 08h15 e a MotoGP às 10h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.
Resultado do Q2 (Posições de 1º a 18º no grid do GP)
|Cla
|piloto
|#
|moto
|voltas
|melhor volta
|diferença
|km/h
|1
|D. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|9
|
1'31.715
|157.204
|2
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.158
1'31.873
|0.158
|156.934
|3
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex
|8
|
+0.171
1'31.886
|0.013
|156.911
|4
|A. ArenasITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|8
|
+0.305
1'32.020
|0.134
|156.683
|5
|M. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|7
|
+0.350
1'32.065
|0.045
|156.606
|6
|A. EscrigKLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|8
|
+0.362
1'32.077
|0.012
|156.586
|7
|C. VeijerAjo Motorsport
|95
|Kalex
|9
|
+0.383
1'32.098
|0.021
|156.550
|8
|
D. MuñozAjo Motorsport
|17
|Kalex
|9
|
+0.394
1'32.109
|0.011
|156.531
|9
|D. MoreiraItaltrans Racing Team
|10
|Kalex
|8
|
+0.416
1'32.131
|0.022
|156.494
|10
|C. ViettiSync SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.442
1'32.157
|0.026
|156.450
|11
|I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.543
1'32.258
|0.101
|156.279
|12
|A. CanetFantic Racing
|44
|Kalex
|8
|
+0.598
1'32.313
|0.055
|156.186
|13
|F. SalačElf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|9
|
+0.603
1'32.318
|0.005
|156.177
|14
|B. BaltusFantic Racing
|7
|Kalex
|8
|
+0.672
1'32.387
|0.069
|156.060
|15
|T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.742
1'32.457
|0.070
|155.942
|16
|S. GarcíaITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex
|8
|
+0.771
1'32.486
|0.029
|155.893
|17
|J. DixonElf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.812
1'32.527
|0.041
|155.824
|18
|M. RamirezOnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|8
|
+0.903
1'32.618
|0.091
|155.671
