Relato de classificação
Moto2 Valência

Moto2: Moreira larga em 9º e González sai em 5º na decisão do GP de Valência

Para ser campeão no domingo sem depender do resultado de González, Diogo precisa apenas terminar no top 14

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

A Moto2 fechou seu dia de atividades no Circuito Ricardo Tormo com a classificação para o GP de Valência, grande final da temporada 2025. Enquanto Dani Holgado voou para ficar com a pole, Manu González, vice-líder do Mundial, ficou em 5º e Diogo Moreira, líder, vai largar em nono amanhã.

Leia também:
 

Ontem, após sofrer para encontrar performance com sua moto, Diogo terminou apenas em 19º, ficando longe da zona de corte dos 14 melhores que avançaram direto para o Q2, enquanto Manu González foi o 10º, se classificando direto para a disputa da pole position.

Moreira chegou em Valência com uma situação relativamente confortável em busca do inédito título para o Brasil no Mundial de Motovelocidade, tendo 24 pontos de vantagem para González com 25 em jogo na etapa final da temporada 2025.

 

Q1

Na primeira saída, Diogo fez o melhor tempo da sessão, inclusive sua melhor volta no fim de semana até aqui, mas arriscou ao atrasar ao máximo sua segunda ida à pista, para apenas uma tentativa.

No final, Albert Arenas foi o mais rápido, com 01min32s177, 0s236 à frente de Aron Canet, com Moreira em terceiro a 0s282 e Filip Salac fechando os quatro que avançaram ao Q2, a 0s347.

Os demais garantiram suas posições para o grid do domingo, ficando assim da 19ª a 27ª colocação: Alonso López, David Alonso, Zonta van den Goorbergh, Jorge Navarro, Mario Aji, Eric Fernández, Xabi Zurutuza, Yuki Kunii e Hector Garzó.

Resultado do Q1 (4 vagas para o Q2 + posições de 19º a 27º no grid do GP)

Cla piloto # moto voltas melhor volta diferença km/h
Q2 A. ArenasITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 7

1'32.177

   156.416
Q2 A. CanetFantic Racing 44 Kalex 8

+0.236

1'32.413

 0.236 156.017
Q2 D. MoreiraItaltrans Racing Team 10 Kalex 6

+0.282

1'32.459

 0.046 155.939
Q2 F. SalačElf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 9

+0.347

1'32.524

 0.065 155.829
19 A. LópezSync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 8

+0.374

1'32.551

 0.027 155.784
20 D. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 9

+0.456

1'32.633

 0.082 155.646
21 Z. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 7

+0.468

1'32.645

 0.012 155.626
22 J. NavarroKLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 8

+0.497

1'32.674

 0.029 155.577
23 M. AjiHonda Team Asia 64 Kalex 8

+0.501

1'32.678

 0.004 155.570
24
E. FernándezQJMOTOR - FRINSA - MSI
 61 Boscoscuro B-21 7

+0.653

1'32.830

 0.152 155.316
25
X. ZurutuzaOnlyFans American Racing Team
 85 Kalex 9

+0.993

1'33.170

 0.340 154.749
26 Y. KuniiHonda Team Asia 92 Kalex 7

+1.189

1'33.366

 0.196 154.424
27 H. GarzoRW NTS Idrofoglia 22 NTS 7

+1.498

1'33.675

 0.309 153.915
 

Q2

Com isso, Diogo passou para a disputa pela pole position, onde encontraria seu rival na briga pelo título, Manu González, além de nomes como Dani Holgado, Jake Dixon, Collin Veijer, Barry Baltus e outros.

No final, Dani Holgado ficou com a pole com 01min31s715, tendo Izan Guevara e Senna Agius na primeira fila. Enquanto Manu González foi o quinto, Diogo Moreira foi o nono.

O top 14 ficou nesta ordem: Dani Holgado, Izan Guevara, Senna Agius, Albert Arenas, Manu González, Álex Escrig, Collin Veijer, Dani Muñoz, Diogo Moreira, Celestino Vietti, Ivan Ortolá, Aron Canet, Filip Salac, Barry Baltus, Tony Arbolino, Sergio García, Jake Dixon e Marcos Ramirez.

O sábado do Mundial de Motovelocidade chega ao fim com a corrida sprint da MotoGP, às 11h. No domingo, temos as corridas que encerram a temporada 2025. A Moto3 abre o dia às 07h, seguido da Moto2 e a decisão do título de Diogo Moreira às 08h15 e a MotoGP às 10h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.

Resultado do Q2 (Posições de 1º a 18º no grid do GP)

Cla piloto # moto voltas melhor volta diferença km/h
1 D. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 9

1'31.715

   157.204
2 I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 8

+0.158

1'31.873

 0.158 156.934
3 S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 8

+0.171

1'31.886

 0.013 156.911
4 A. ArenasITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 8

+0.305

1'32.020

 0.134 156.683
5 M. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 7

+0.350

1'32.065

 0.045 156.606
6 A. EscrigKLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 8

+0.362

1'32.077

 0.012 156.586
7 C. VeijerAjo Motorsport 95 Kalex 9

+0.383

1'32.098

 0.021 156.550
8
D. MuñozAjo Motorsport
 17 Kalex 9

+0.394

1'32.109

 0.011 156.531
9 D. MoreiraItaltrans Racing Team 10 Kalex 8

+0.416

1'32.131

 0.022 156.494
10 C. ViettiSync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 8

+0.442

1'32.157

 0.026 156.450
11 I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Boscoscuro B-21 8

+0.543

1'32.258

 0.101 156.279
12 A. CanetFantic Racing 44 Kalex 8

+0.598

1'32.313

 0.055 156.186
13 F. SalačElf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 9

+0.603

1'32.318

 0.005 156.177
14 B. BaltusFantic Racing 7 Kalex 8

+0.672

1'32.387

 0.069 156.060
15 T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 8

+0.742

1'32.457

 0.070 155.942
16 S. GarcíaITALJET Gresini Moto2 3 Kalex 8

+0.771

1'32.486

 0.029 155.893
17 J. DixonElf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 8

+0.812

1'32.527

 0.041 155.824
18 M. RamirezOnlyFans American Racing Team 24 Kalex 8

+0.903

1'32.618

 0.091 155.671

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

