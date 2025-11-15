A Moto2 fechou seu dia de atividades no Circuito Ricardo Tormo com a classificação para o GP de Valência, grande final da temporada 2025. Enquanto Dani Holgado voou para ficar com a pole, Manu González, vice-líder do Mundial, ficou em 5º e Diogo Moreira, líder, vai largar em nono amanhã.

Ontem, após sofrer para encontrar performance com sua moto, Diogo terminou apenas em 19º, ficando longe da zona de corte dos 14 melhores que avançaram direto para o Q2, enquanto Manu González foi o 10º, se classificando direto para a disputa da pole position.

Moreira chegou em Valência com uma situação relativamente confortável em busca do inédito título para o Brasil no Mundial de Motovelocidade, tendo 24 pontos de vantagem para González com 25 em jogo na etapa final da temporada 2025.

Q1

Na primeira saída, Diogo fez o melhor tempo da sessão, inclusive sua melhor volta no fim de semana até aqui, mas arriscou ao atrasar ao máximo sua segunda ida à pista, para apenas uma tentativa.

No final, Albert Arenas foi o mais rápido, com 01min32s177, 0s236 à frente de Aron Canet, com Moreira em terceiro a 0s282 e Filip Salac fechando os quatro que avançaram ao Q2, a 0s347.

Os demais garantiram suas posições para o grid do domingo, ficando assim da 19ª a 27ª colocação: Alonso López, David Alonso, Zonta van den Goorbergh, Jorge Navarro, Mario Aji, Eric Fernández, Xabi Zurutuza, Yuki Kunii e Hector Garzó.

Resultado do Q1 (4 vagas para o Q2 + posições de 19º a 27º no grid do GP)

Cla piloto # moto voltas melhor volta diferença km/h Q2 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 7 1'32.177 156.416 Q2 A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 8 +0.236 1'32.413 0.236 156.017 Q2 D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 6 +0.282 1'32.459 0.046 155.939 Q2 F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 9 +0.347 1'32.524 0.065 155.829 19 A. López Sync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 8 +0.374 1'32.551 0.027 155.784 20 D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 9 +0.456 1'32.633 0.082 155.646 21 Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 7 +0.468 1'32.645 0.012 155.626 22 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 8 +0.497 1'32.674 0.029 155.577 23 M. Aji Honda Team Asia 64 Kalex 8 +0.501 1'32.678 0.004 155.570 24 E. Fernández QJMOTOR - FRINSA - MSI 61 Boscoscuro B-21 7 +0.653 1'32.830 0.152 155.316 25 X. Zurutuza OnlyFans American Racing Team 85 Kalex 9 +0.993 1'33.170 0.340 154.749 26 Y. Kunii Honda Team Asia 92 Kalex 7 +1.189 1'33.366 0.196 154.424 27 H. Garzo RW NTS Idrofoglia 22 NTS 7 +1.498 1'33.675 0.309 153.915

Q2

Com isso, Diogo passou para a disputa pela pole position, onde encontraria seu rival na briga pelo título, Manu González, além de nomes como Dani Holgado, Jake Dixon, Collin Veijer, Barry Baltus e outros.

No final, Dani Holgado ficou com a pole com 01min31s715, tendo Izan Guevara e Senna Agius na primeira fila. Enquanto Manu González foi o quinto, Diogo Moreira foi o nono.

O top 14 ficou nesta ordem: Dani Holgado, Izan Guevara, Senna Agius, Albert Arenas, Manu González, Álex Escrig, Collin Veijer, Dani Muñoz, Diogo Moreira, Celestino Vietti, Ivan Ortolá, Aron Canet, Filip Salac, Barry Baltus, Tony Arbolino, Sergio García, Jake Dixon e Marcos Ramirez.

O sábado do Mundial de Motovelocidade chega ao fim com a corrida sprint da MotoGP, às 11h. No domingo, temos as corridas que encerram a temporada 2025. A Moto3 abre o dia às 07h, seguido da Moto2 e a decisão do título de Diogo Moreira às 08h15 e a MotoGP às 10h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.

Resultado do Q2 (Posições de 1º a 18º no grid do GP)

Cla piloto # moto voltas melhor volta diferença km/h 1 D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 9 1'31.715 157.204 2 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 8 +0.158 1'31.873 0.158 156.934 3 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 8 +0.171 1'31.886 0.013 156.911 4 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 8 +0.305 1'32.020 0.134 156.683 5 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 7 +0.350 1'32.065 0.045 156.606 6 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 8 +0.362 1'32.077 0.012 156.586 7 C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex 9 +0.383 1'32.098 0.021 156.550 8 D. Muñoz Ajo Motorsport 17 Kalex 9 +0.394 1'32.109 0.011 156.531 9 D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 8 +0.416 1'32.131 0.022 156.494 10 C. Vietti Sync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 8 +0.442 1'32.157 0.026 156.450 11 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Boscoscuro B-21 8 +0.543 1'32.258 0.101 156.279 12 A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 8 +0.598 1'32.313 0.055 156.186 13 F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 9 +0.603 1'32.318 0.005 156.177 14 B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex 8 +0.672 1'32.387 0.069 156.060 15 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 8 +0.742 1'32.457 0.070 155.942 16 S. García ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex 8 +0.771 1'32.486 0.029 155.893 17 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 8 +0.812 1'32.527 0.041 155.824 18 M. Ramirez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 8 +0.903 1'32.618 0.091 155.671

