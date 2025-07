A Moto2 neste fim de semana visita a Alemanha e teve a sessão de classificação marcada pela chuva na manhã deste sábado (12). O frio tomou a pista, com temperatura ambiente de 14°C e 17°C no asfalto. Diogo Moreira não conseguiu se classificar direto para o Q1 e teve que disputar com o pelotão de trás. No entanto, ele não passou para o Q2 e irá largar na 25ª colocação no domingo (13).

Quem também participou da sessão foi Jake Dixon, um especialista em condições chuvosas, mas que havia sofrido um forte acidente no TL2 mais cedo. Mesmo assim, o britânico estabeleceu o primeiro tempo de referência, até que Barry Baltus o ultrapassou com 1min36s462. Ele então baixou novamente para 1min35s717. Enquanto isso, Moreira não conseguia se encontrar na pista molhada, ficando mais de dois segundos atrás do belga.

Baltus continuou a pressionar durante o restante da sessão e acabou liderando sem problemas, com 1min33s931. O #7 ficou à frente de Jake Dixon, Izan Guevara e Albert Arenas, que assumiu a última posição de ultrapassagem no último minuto. Ficaram de fora Yuki Kunii, Alex Escrig, Darryn Binder, Zonta van der Goorbergh, Collin Veijer, Jorge Navarro, Diogo Moreira, que largará em 25º, Taiga Hada, Eric Fernandez e Adrian Huertas.

O Q2 veio em seguida, e Barry Baltus aproveitou sua performance na Q1 nessas condições para começar forte na luta pela pole. O piloto belga da Fantic Racing começou no topo da tabela de tempos com um tempo de 1min34s297, que depois baixou para 1min33s848 na volta seguinte. Naquele momento, seu rival mais próximo era Jake Dixon, também da primeira fase da classificação, mas meio segundo atrás.

Mas Baltus queria melhorar o tempo e, no meio da sessão, marcou 1min33s714. Faltando 3 minutos para o final, Aron Canet sofreu um acidente grave. O segundo colocado na classificação geral foi ao chão muito rapidamente na curva 7, aparentemente machucando o pulso esquerdo.

Apenas alguns segundos depois, Senna Agius atacou. O piloto australiano enfrentou um Baltus aparentemente imbatível e passou para a liderança com 1min33s588. Depois disso, faltando menos de um minuto para o final, ele foi para o chão quando estava tentando melhorar. Mas nenhum dos dois levou a melhor, foi Jake Dixon.

O inglês da Marc VDS Racing Team cravou 1min33s487 para conquistar a pole com apenas 70 milésimos de segundo de vantagem sobre Baltus, que melhorou em sua última tentativa. A primeira fila foi completada por Tony Arbolino, à frente de Senna Agius, Albert Arenas, Deniz Öncü, Marcos Ramírez, Alonso López, Iván Ortolá e Joe Roberts. Izan Guevara, Aron Canet, Ayumu Sasaki, Filip Salac, Daniel Holgado, Manu González, David Alonso e Celestino Vietti completaram o Top 18.

Grid de largada da etapa da Alemanha da Moto2

