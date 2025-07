Diogo Moreira revelou dificuldades em pilotar a moto na etapa da República Tcheca da Moto2, causadas pela queda na semana passada, durante a corrida em Sachsenring.

O brasileiro, que teve que largar do pitlane pelo incidente com David Alonso na etapa passada e que precisou tomar seis pontos no cotovelo pela queda, disse que "foi um fim de semana difícil para mim”, o que foi evidenciado pelo abandono da prova após poucas voltas.

“Tentei pilotar como fiz nos GPs anteriores, mas, com a condição do meu cotovelo, não tinha muito que eu pudesse fazer", continuou o piloto da moto #10 "Agora tenho três semanas para me recuperar e voltar à forma para a próxima corrida, na Áustria”, concluiu.

A etapa de Brno teve como vencedor o americano Joe Roberts com sua moto Kalex, que chegou a ser o terceiro colocado, mas conseguiu se recuperar, alcançando a liderança e segurando os ataques de Barry Baltus. O belga foi segundo, seguido por Manuel Gonzalez, que completou o pódio.

Diogo Moreira agora terá pouco menos de um mês de pausa até a próxima corrida, no Red Bull Ring, no dia 17 de agosto.

