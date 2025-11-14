Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado
Seu rival na briga pelo título, Manu González, foi o 10º e entra no quali direto na briga pela pole position
A Moto2 fechou suas atividades nesta sexta-feira com um segundo treino livre dramático para o GP de Valência. Enquanto Dani Holgado foi o mais rápido, à frente de Jake Dixon e Dani Muñoz, Diogo Moreira sofreu para encontrar ritmo. Com isso, o brasileiro foi apenas o 19º, caindo no Q1 da classificação do sábado. enquanto seu rival, Manu González, foi o 10º, indo direto para a briga pela pole position.
Diogo Moreira chegou em Valência com uma situação relativamente confortável em busca do inédito título para o Brasil no Mundial de Motovelocidade, tendo 24 pontos de vantagem para González com 25 em jogo na etapa final da temporada 2025. No primeiro treino livre, o brasileiro ficou em uma confortável quinta colocação, enquanto o espanhol foi o segundo.
Porém, no treino mais importante do dia, o que define os 14 pilotos que avançam direto para o Q2 da classificação, tudo mudou. Enquanto González conseguiu manter uma performance mais regular, se colocando constantemente no top 10, Moreira simplesmente não conseguiu entregar o resultado necessário, ficando de fora da vaga direta para o Q2.
No resultado final, Dani Holgado foi o mais rápido, com 01min32s408, 0s123 à frente de Jake Dixon, enquanto Dani Muñoz foi o terceiro, a 0s176. Olhando para os candidatos ao título, Manu González foi o décimo, ficando a 0s380 do tempo do espanhol, garantindo uma vaga direta no Q2.
Por outro lado, Diogo Moreira foi apenas o 19º colocado, a 0s633 do tempo de Dani Holgado. Com isso, o brasileiro terá o desafio de disputar o Q1 da classificação do sábado. Lembrando que, para ser campeão no domingo sem depender do resultado de González, Moreira precisa chegar pelo menos na 14ª posição, com dois pontos sendo suficientes para o título.
A Moto2 volta ao Circuito Ricardo Tormo no sábado para mais duas sessões. Às 05h25 será realizado o terceiro e último treino livre, antes da classificação para o GP de Valência, às 09h40, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado do TL2 da Moto2 em Valência:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|D. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|18
|
1'32.408
|156.025
|2
|J. DixonElf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|22
|
+0.123
1'32.531
|0.123
|155.818
|3
|
D. MuñozAjo Motorsports
|17
|Kalex
|19
|
+0.176
1'32.584
|0.053
|155.728
|4
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.228
1'32.636
|0.052
|155.641
|5
|A. EscrigKLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|20
|
+0.254
1'32.662
|0.026
|155.597
|6
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex
|21
|
+0.276
1'32.684
|0.022
|155.560
|7
|C. Vietti RamusSync SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-21
|17
|
+0.345
1'32.753
|0.069
|155.445
|8
|B. BaltusFantic Racing
|7
|Kalex
|22
|
+0.357
1'32.765
|0.012
|155.424
|9
|T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|17
|
+0.374
1'32.782
|0.017
|155.396
|10
|M. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|21
|
+0.380
1'32.788
|0.006
|155.386
|11
|C. VeijerAjo Motorsports
|95
|Kalex
|17
|
+0.414
1'32.822
|0.034
|155.329
|12
|S. GarciaITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex
|18
|
+0.421
1'32.829
|0.007
|155.317
|13
|
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.437
1'32.845
|0.016
|155.291
|14
|M. RamírezOnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|20
|
+0.445
1'32.853
|0.008
|155.277
|15
|F. SalacElf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|19
|
+0.449
1'32.857
|0.004
|155.271
|16
|A. CanetFantic Racing
|44
|Kalex
|19
|
+0.471
1'32.879
|0.022
|155.234
|17
|A. LopezSync SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.581
1'32.989
|0.110
|155.050
|18
|A. ArenasITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|16
|
+0.584
1'32.992
|0.003
|155.045
|19
|D. MoreiraItaltrans Racing Team
|10
|Kalex
|19
|
+0.633
1'33.041
|0.049
|154.963
|20
|
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
|64
|Kalex
|17
|
+0.652
1'33.060
|0.019
|154.932
|21
|D. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|18
|
+0.704
1'33.112
|0.052
|154.845
|22
|J. NavarroKLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|18
|
+1.016
1'33.424
|0.312
|154.328
|23
|Z. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|15
|
+1.222
1'33.630
|0.206
|153.989
|24
|Y. KuniiIdemitsu Honda Team Asia
|92
|Kalex
|21
|
+1.245
1'33.653
|0.023
|153.951
|25
|
X. ZurutuzaOnlyFans American Racing Team
|85
|Kalex
|23
|
+1.503
1'33.911
|0.258
|153.528
|26
|
E. FernándezQJMOTOR - FRINSA - MSI
|61
|Boscoscuro B-21
|15
|
+1.673
1'34.081
|0.170
|153.250
|27
|H. GarzoRW NTS Idrofoglia
|22
|NTS
|18
|
+1.825
1'34.233
|0.152
|153.003
