Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Relato do treino livre
Moto2 Valência

Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado

Seu rival na briga pelo título, Manu González, foi o 10º e entra no quali direto na briga pela pole position

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira

A Moto2 fechou suas atividades nesta sexta-feira com um segundo treino livre dramático para o GP de Valência. Enquanto Dani Holgado foi o mais rápido, à frente de Jake Dixon e Dani Muñoz, Diogo Moreira sofreu para encontrar ritmo. Com isso, o brasileiro foi apenas o 19º, caindo no Q1 da classificação do sábado. enquanto seu rival, Manu González, foi o 10º, indo direto para a briga pela pole position.

Leia também:
 

Diogo Moreira chegou em Valência com uma situação relativamente confortável em busca do inédito título para o Brasil no Mundial de Motovelocidade, tendo 24 pontos de vantagem para González com 25 em jogo na etapa final da temporada 2025. No primeiro treino livre, o brasileiro ficou em uma confortável quinta colocação, enquanto o espanhol foi o segundo.

Porém, no treino mais importante do dia, o que define os 14 pilotos que avançam direto para o Q2 da classificação, tudo mudou. Enquanto González conseguiu manter uma performance mais regular, se colocando constantemente no top 10, Moreira simplesmente não conseguiu entregar o resultado necessário, ficando de fora da vaga direta para o Q2.

 

No resultado final, Dani Holgado foi o mais rápido, com 01min32s408, 0s123 à frente de Jake Dixon, enquanto Dani Muñoz foi o terceiro, a 0s176. Olhando para os candidatos ao título, Manu González foi o décimo, ficando a 0s380 do tempo do espanhol, garantindo uma vaga direta no Q2.

Por outro lado, Diogo Moreira foi apenas o 19º colocado, a 0s633 do tempo de Dani Holgado. Com isso, o brasileiro terá o desafio de disputar o Q1 da classificação do sábado. Lembrando que, para ser campeão no domingo sem depender do resultado de González, Moreira precisa chegar pelo menos na 14ª posição, com dois pontos sendo suficientes para o título.

A Moto2 volta ao Circuito Ricardo Tormo no sábado para mais duas sessões. Às 05h25 será realizado o terceiro e último treino livre, antes da classificação para o GP de Valência, às 09h40, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da Moto2 em Valência:

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
1 D. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 18

1'32.408

   156.025
2 J. DixonElf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 22

+0.123

1'32.531

 0.123 155.818
3
D. MuñozAjo Motorsports
 17 Kalex 19

+0.176

1'32.584

 0.053 155.728
4 I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 16

+0.228

1'32.636

 0.052 155.641
5 A. EscrigKLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 20

+0.254

1'32.662

 0.026 155.597
6 S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 21

+0.276

1'32.684

 0.022 155.560
7 C. Vietti RamusSync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 17

+0.345

1'32.753

 0.069 155.445
8 B. BaltusFantic Racing 7 Kalex 22

+0.357

1'32.765

 0.012 155.424
9 T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 17

+0.374

1'32.782

 0.017 155.396
10 M. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 21

+0.380

1'32.788

 0.006 155.386
11 C. VeijerAjo Motorsports 95 Kalex 17

+0.414

1'32.822

 0.034 155.329
12 S. GarciaITALJET Gresini Moto2 3 Kalex 18

+0.421

1'32.829

 0.007 155.317
13
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 Boscoscuro B-21 18

+0.437

1'32.845

 0.016 155.291
14 M. RamírezOnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20

+0.445

1'32.853

 0.008 155.277
15 F. SalacElf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 19

+0.449

1'32.857

 0.004 155.271
16 A. CanetFantic Racing 44 Kalex 19

+0.471

1'32.879

 0.022 155.234
17 A. LopezSync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 20

+0.581

1'32.989

 0.110 155.050
18 A. ArenasITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 16

+0.584

1'32.992

 0.003 155.045
19 D. MoreiraItaltrans Racing Team 10 Kalex 19

+0.633

1'33.041

 0.049 154.963
20
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
 64 Kalex 17

+0.652

1'33.060

 0.019 154.932
21 D. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 18

+0.704

1'33.112

 0.052 154.845
22 J. NavarroKLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 18

+1.016

1'33.424

 0.312 154.328
23 Z. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 15

+1.222

1'33.630

 0.206 153.989
24 Y. KuniiIdemitsu Honda Team Asia 92 Kalex 21

+1.245

1'33.653

 0.023 153.951
25
X. ZurutuzaOnlyFans American Racing Team
 85 Kalex 23

+1.503

1'33.911

 0.258 153.528
26
E. FernándezQJMOTOR - FRINSA - MSI
 61 Boscoscuro B-21 15

+1.673

1'34.081

 0.170 153.250
27 H. GarzoRW NTS Idrofoglia 22 NTS 18

+1.825

1'34.233

 0.152 153.003

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Moto2: Moreira termina TL1 em Valência em 5º; González é 2º

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi

MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi
F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri

F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri
GP de São Paulo de F1 registra recorde de público em 2025

GP de São Paulo de F1 registra recorde de público em 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
GP de São Paulo de F1 registra recorde de público em 2025

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros