A Moto2 fechou suas atividades nesta sexta-feira com um segundo treino livre dramático para o GP de Valência. Enquanto Dani Holgado foi o mais rápido, à frente de Jake Dixon e Dani Muñoz, Diogo Moreira sofreu para encontrar ritmo. Com isso, o brasileiro foi apenas o 19º, caindo no Q1 da classificação do sábado. enquanto seu rival, Manu González, foi o 10º, indo direto para a briga pela pole position.

Diogo Moreira chegou em Valência com uma situação relativamente confortável em busca do inédito título para o Brasil no Mundial de Motovelocidade, tendo 24 pontos de vantagem para González com 25 em jogo na etapa final da temporada 2025. No primeiro treino livre, o brasileiro ficou em uma confortável quinta colocação, enquanto o espanhol foi o segundo.

Porém, no treino mais importante do dia, o que define os 14 pilotos que avançam direto para o Q2 da classificação, tudo mudou. Enquanto González conseguiu manter uma performance mais regular, se colocando constantemente no top 10, Moreira simplesmente não conseguiu entregar o resultado necessário, ficando de fora da vaga direta para o Q2.

No resultado final, Dani Holgado foi o mais rápido, com 01min32s408, 0s123 à frente de Jake Dixon, enquanto Dani Muñoz foi o terceiro, a 0s176. Olhando para os candidatos ao título, Manu González foi o décimo, ficando a 0s380 do tempo do espanhol, garantindo uma vaga direta no Q2.

Por outro lado, Diogo Moreira foi apenas o 19º colocado, a 0s633 do tempo de Dani Holgado. Com isso, o brasileiro terá o desafio de disputar o Q1 da classificação do sábado. Lembrando que, para ser campeão no domingo sem depender do resultado de González, Moreira precisa chegar pelo menos na 14ª posição, com dois pontos sendo suficientes para o título.

A Moto2 volta ao Circuito Ricardo Tormo no sábado para mais duas sessões. Às 05h25 será realizado o terceiro e último treino livre, antes da classificação para o GP de Valência, às 09h40, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da Moto2 em Valência:

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h 1 D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 18 1'32.408 156.025 2 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 22 +0.123 1'32.531 0.123 155.818 3 D. Muñoz Ajo Motorsports 17 Kalex 19 +0.176 1'32.584 0.053 155.728 4 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 16 +0.228 1'32.636 0.052 155.641 5 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 20 +0.254 1'32.662 0.026 155.597 6 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 21 +0.276 1'32.684 0.022 155.560 7 C. Vietti Ramus Sync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 17 +0.345 1'32.753 0.069 155.445 8 B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex 22 +0.357 1'32.765 0.012 155.424 9 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 17 +0.374 1'32.782 0.017 155.396 10 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 21 +0.380 1'32.788 0.006 155.386 11 C. Veijer Ajo Motorsports 95 Kalex 17 +0.414 1'32.822 0.034 155.329 12 S. Garcia ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex 18 +0.421 1'32.829 0.007 155.317 13 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Boscoscuro B-21 18 +0.437 1'32.845 0.016 155.291 14 M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20 +0.445 1'32.853 0.008 155.277 15 F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 19 +0.449 1'32.857 0.004 155.271 16 A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 19 +0.471 1'32.879 0.022 155.234 17 A. Lopez Sync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 20 +0.581 1'32.989 0.110 155.050 18 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 16 +0.584 1'32.992 0.003 155.045 19 D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 19 +0.633 1'33.041 0.049 154.963 20 M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex 17 +0.652 1'33.060 0.019 154.932 21 D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 18 +0.704 1'33.112 0.052 154.845 22 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 18 +1.016 1'33.424 0.312 154.328 23 Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 15 +1.222 1'33.630 0.206 153.989 24 Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 92 Kalex 21 +1.245 1'33.653 0.023 153.951 25 X. Zurutuza OnlyFans American Racing Team 85 Kalex 23 +1.503 1'33.911 0.258 153.528 26 E. Fernández QJMOTOR - FRINSA - MSI 61 Boscoscuro B-21 15 +1.673 1'34.081 0.170 153.250 27 H. Garzo RW NTS Idrofoglia 22 NTS 18 +1.825 1'34.233 0.152 153.003

