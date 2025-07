Diogo Moreira terá que largar do pitlane no GP da República Tcheca de Moto2 no próximo fim de semana, em Brno, como punição pelo incidente causado durante a prova deste domingo, no Sachsenring.

Na 16ª volta do GP da Alemanha, ao tentar manobrar sobre Jake Dixon, Diogo tocou no rival na curva 3, saiu da pista e quando retornou, foi 'atropelado' por David Alonso, com ambos indo ao chão fortemente. Segundos depois veio a informação de que o incidente com o espanhol seria julgado após a corrida.

Durante a prova da MotoGP, foi confirmada a punição ao brasileiro, que terá que pagar na próxima etapa do Mundial, a última antes da pausa de verão da categoria. Mesmo com o abandono, o primeiro desde o GP da Argentina, em abril, Diogo segue em terceiro na classificação do Mundial, com 128 pontos, 44 a menos que o líder Manuel González, e 14 à frente de Dixon e Barry Baltus.

