Relato do treino livre
Moto2 Valência

Moto2: Moreira termina TL1 em Valência em 5º; González é 2º

Alex Escrig estabeleceu recorde na primeira sessão do fim de semana, interrompida por bandeira vermelha

Xaveria Yunita
Xaveria Yunita
Publicado:
Alex Escrig, KLINT Forward Factory Team

Com o tempo de 1min33s050, Alex Escrig surpreendeu a todos ao conquistar a primeira posição e o recorde da pista no primeiro treino livre da Moto2 em Valência desta sexta-feira. A sessão foi interrompida por um longo período, devido ao incidente entre Adrian Huertas e Ayumu Sasaki.

Leia também:

Diogo Moreira, brasileiro que está muito perto de conquistar o título da categoria neste fim de semana foi o quinto colocado. Seu principal rival, Manu González, foi o segundo colocado.

As condições não eram muito boas em Valência. Neblina e céu nublado ainda cobriam o Circuito Riccardo Tormo. As temperaturas subiram apenas ligeiramente, atingindo 18 graus ambiente e 16 graus na pista.

As baixas temperaturas causaram a queda de três pilotos na curva 6. Logo ao sair dos boxes, Izan Guevara caiu, provocando uma bandeira amarela. Apenas três minutos após o início da sessão, a bandeira vermelha foi acionada devido a um acidente envolvendo Adrian Huertas e Ayumu Sasaki no mesmo local. O piloto espanhol da Italtrans precisou ser retirado da pista de maca pela equipe médica, enquanto o piloto japonês pôde retornar à sua garagem.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 19

1'33.050

   154.948 268
2 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 20

+0.139

1'33.189

 0.139 154.717 273
3
D. Muñoz Ajo Motorsports
 17 Kalex 22

+0.260

1'33.310

 0.121 154.517 272
4 Spain S. Garcia ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex 21

+0.301

1'33.351

 0.041 154.449 275
5 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 21

+0.307

1'33.357

 0.006 154.439 273
6 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 22

+0.328

1'33.378

 0.021 154.404 273
7 United Kingdom J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 21

+0.366

1'33.416

 0.038 154.341 276
8 Spain A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 20

+0.389

1'33.439

 0.023 154.303 276
9 Spain A. Lopez Sync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 22

+0.411

1'33.461

 0.022 154.267 272
10 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 23

+0.448

1'33.498

 0.037 154.206 275
Ver resultados completos  

Filtros