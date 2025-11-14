Moto2: Moreira termina TL1 em Valência em 5º; González é 2º

Com o tempo de 1min33s050, Alex Escrig surpreendeu a todos ao conquistar a primeira posição e o recorde da pista no primeiro treino livre da Moto2 em Valência desta sexta-feira. A sessão foi interrompida por um longo período, devido ao incidente entre Adrian Huertas e Ayumu Sasaki.

Diogo Moreira, brasileiro que está muito perto de conquistar o título da categoria neste fim de semana foi o quinto colocado. Seu principal rival, Manu González, foi o segundo colocado.

As condições não eram muito boas em Valência. Neblina e céu nublado ainda cobriam o Circuito Riccardo Tormo. As temperaturas subiram apenas ligeiramente, atingindo 18 graus ambiente e 16 graus na pista.

As baixas temperaturas causaram a queda de três pilotos na curva 6. Logo ao sair dos boxes, Izan Guevara caiu, provocando uma bandeira amarela. Apenas três minutos após o início da sessão, a bandeira vermelha foi acionada devido a um acidente envolvendo Adrian Huertas e Ayumu Sasaki no mesmo local. O piloto espanhol da Italtrans precisou ser retirado da pista de maca pela equipe médica, enquanto o piloto japonês pôde retornar à sua garagem.

