Moto2: Moreira termina TL1 em Valência em 5º; González é 2º
Alex Escrig estabeleceu recorde na primeira sessão do fim de semana, interrompida por bandeira vermelha
Com o tempo de 1min33s050, Alex Escrig surpreendeu a todos ao conquistar a primeira posição e o recorde da pista no primeiro treino livre da Moto2 em Valência desta sexta-feira. A sessão foi interrompida por um longo período, devido ao incidente entre Adrian Huertas e Ayumu Sasaki.
Diogo Moreira, brasileiro que está muito perto de conquistar o título da categoria neste fim de semana foi o quinto colocado. Seu principal rival, Manu González, foi o segundo colocado.
As condições não eram muito boas em Valência. Neblina e céu nublado ainda cobriam o Circuito Riccardo Tormo. As temperaturas subiram apenas ligeiramente, atingindo 18 graus ambiente e 16 graus na pista.
As baixas temperaturas causaram a queda de três pilotos na curva 6. Logo ao sair dos boxes, Izan Guevara caiu, provocando uma bandeira amarela. Apenas três minutos após o início da sessão, a bandeira vermelha foi acionada devido a um acidente envolvendo Adrian Huertas e Ayumu Sasaki no mesmo local. O piloto espanhol da Italtrans precisou ser retirado da pista de maca pela equipe médica, enquanto o piloto japonês pôde retornar à sua garagem.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|19
|
1'33.050
|154.948
|268
|2
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|20
|
+0.139
1'33.189
|0.139
|154.717
|273
|3
|
D. Muñoz Ajo Motorsports
|17
|Kalex
|22
|
+0.260
1'33.310
|0.121
|154.517
|272
|4
|S. Garcia ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex
|21
|
+0.301
1'33.351
|0.041
|154.449
|275
|5
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|21
|
+0.307
1'33.357
|0.006
|154.439
|273
|6
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|22
|
+0.328
1'33.378
|0.021
|154.404
|273
|7
|J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|21
|
+0.366
1'33.416
|0.038
|154.341
|276
|8
|A. Arenas ITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|20
|
+0.389
1'33.439
|0.023
|154.303
|276
|9
|A. Lopez Sync SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|22
|
+0.411
1'33.461
|0.022
|154.267
|272
|10
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|23
|
+0.448
1'33.498
|0.037
|154.206
|275
|Ver resultados completos
DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários