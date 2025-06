Moto2: Saindo da pole, Moreira conquista primeira vitória em Assen

A Moto2 finalizou mais um fim de semana de competição, a etapa da Holanda, de maneira muito especial. O brasileiro Diogo Moreira venceu sua primeira prova na categoria após batalha forte com Aron Canet, que foi segundo. Manuel González completou o pódio.

A largada foi tranquila e Moreira perdeu a liderança nos primeiros metros para Ivan Ortola, mas conseguiu recuperar a ponta. A disputa pelas cinco primeiras posições se manteve intensa e, no fim da primeira volta, a ordem era: Moreira, Ortola, Canet, Oncu e Arenas.

Na segunda volta, Izan Guevara caiu na curva 8 e ocasionou uma bandeira amarela no setor 3. Nesse mesmo momento, Canet ultrapassou Moreira e assumiu a liderança da prova. David Alonso caiu e mais uma bandeira amarela foi acionada, dessa vez no setor 4. O colombiano não conseguiu se recuperar e abandonou. Na frente do pelotão, Moreira manteve-se muito perto de Canet, ficando a menos de um segundo do espanhol.

Líder do campeonato, González havia largado do terceiro lugar, chegou a ser nono e na sexta volta superou Ortola, conseguindo a sétima posição. Na volta 7, Barry Baltus caiu na curva 1 e mais uma bandeira amarela foi acionada.

Moreira não dava descanso para Canet e os dois ficaram 3 segundos de distância do terceiro lugar, Oncu. González continuou escalando posições e ultrapassou Joe Roberts para o quarto lugar. Na metade da prova, Binder e Huelgado caíram.

González superou Oncu e chegou a P3. Nesse momento, a liderança do campeonato ficou empatada entre o espanhol e Canet, que liderava a prova. Denis Oncu caiu na chicane e abandonou. Na volta 16, Moreira ficou a 0,077s de Canet, se aproximando muito e tentando ultrapassagens.

Moreira superou Canet a duas voltas para o fim após uma série de tentativas. O espanhol se manteve muito próximo, mas o brasileiro foi superior e conquistou a primeira vitória da carreira.

