Manu González conquistou a primeira pole position da temporada 2025 da Moto2 neste sábado, com uma boa marca de 1:34.634, superando Celestino Vietti e Aron Canet, que conseguiu compensar seu fraco desempenho na sexta-feira. Na metade final do Q2, o espanhol cravou a marca para garantir a primeira posição no grid, à frente de Vietti (por 36 milésimos) e Canet, este dois décimos abaixo. Novato do ano da Moto2 2024, o brasileiro Diogo Moreira larga em 10º, bem à frente do companheiro Adrian Huertas, 18º.

Grid da Moto2 na Tailândia

Pos Piloto Equipe Tempos 1 Manuel González Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 34.634s 2 Celestino Vietti Team HDR Heidrun (Boscoscuro) +0.036s 3 Aron Canet Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.205s 4 Senna Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.239s 5 Barry Baltus Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.251s 6 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.353s 7 Marcos Ramirez OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.381s 8 Jake Dixon Elf Marc VDS Racing (Boscoscoro) +0.396s 9 Alonso Lopez Team HDR Heidrun(Boscoscuro) +0.456s 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team (Kalex) +0.510s 11 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.522s 12 Deniz Oncu Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.528s 13 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.663s 14 Mario Aji IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +0.677s 15 Daniel Holgado CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.680s 16 Filip Salac Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.688s 17 Jorge Navarro KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.763s 18 Adrian Huertas Italtrans Racing Team (Kalex) +0.945s Q1 19 Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) 1m 35.219s 20 Tony Arbolino BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) 1m 35.239s 21 Ayumu Sasaki RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 1m 35.302s 22 Alex Escrig KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 35.318s 23 Yuki Kunii IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 35.349s 24 Collin Veijer Red Bull KTM Ajo (Kalex) 1m 35.405s 25 David Alonso CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) 1m 35.441s 26 Zonta van den Goorbergh RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 1m 35.458s 27 Joe Roberts OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 35.632s 28 Oscar Gutierrez QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) 1m 35.702s

