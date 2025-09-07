Moto2: Veja tabela da temporada 2025 após a etapa de Barcelona

Neste domingo, foi realizada a etapa de Barcelona da Moto2, categoria suporte da MotoGP no Mundial de Motovelocidade. O espanhol Daniel Holgado venceu em casa, com o líder do campeonato, 'Manu' González, sendo o quarto. Terceiro colocado de 2025, o brasileiro Diogo Moreira foi 14º. Veja a tabela:

Posição Piloto Pontos 1 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 217 25 /1 - 16 /3 25 /1 25 /1 - 7 /9 25 /1 16 /3 13 /4 - 16 /3 13 /4 2 A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 179 20 /2 13 /4 25 /1 8 /8 16 /3 13 /4 10 /6 16 /3 20 /2 9 /7 6 /10 10 /6 - 3 D. Moreira Italtrans Racing Team 175 13 /4 - 11 /5 13 /4 13 /4 20 /2 20 /2 13 /4 25 /1 - 25 /1 20 /2 2 /14 4 B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 153 10 /6 9 /7 10 /6 20 /2 20 /2 - 16 /3 5 /11 - 20 /2 9 /7 4 /12 6 /10 5 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 152 9 /7 25 /1 - 7 /9 11 /5 5 /11 3 /13 - 13 /4 16 /3 - 13 /4 20 /2 6 C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team 116 - - 9 /7 9 /7 8 /8 10 /6 - 11 /5 5 /11 11 /5 16 /3 - 10 /6 7 D. Holgado CFMOTO Impulse Aspar Team 112 8 /8 8 /8 13 /4 - - - - 1 /15 6 /10 4 /12 20 /2 7 /9 25 /1 8 D. Öncü Ajo Motorsports 100 4 /12 - 20 /2 11 /5 - - 25 /1 10 /6 - 25 /1 - - - 9 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 96 5 /11 - 7 /9 10 /6 10 /6 4 /12 4 /12 20 /2 9 /7 - 13 /4 2 /14 - 10 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 93 16 /3 - 2 /14 16 /3 2 /14 25 /1 13 /4 3 /13 7 /9 5 /11 - - - 11 M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 92 11 /5 5 /11 8 /8 4 /12 1 /15 7 /9 8 /8 6 /10 10 /6 - 4 /12 5 /11 3 /13 12 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 84 - - 1 /15 5 /11 4 /12 8 /8 9 /7 7 /9 11 /5 10 /6 - - 4 /12 13 F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 79 7 /9 - 6 /10 6 /10 9 /7 9 /7 11 /5 4 /12 - 6 /10 5 /11 8 /8 - 14 D. Alonso CFMOTO Impulse Aspar Team 76 - 2 /14 5 /11 - 5 /11 16 /3 - 8 /8 - - - 25 /1 8 /8 15 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 73 - 11 /5 - - - 11 /5 5 /11 9 /7 - 8 /8 7 /9 - 11 /5 16 A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team 67 6 /10 16 /3 - - 6 /10 6 /10 6 /10 2 /14 8 /8 - - - 9 /7 17 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 47 - 10 /6 - - 7 /9 - 2 /14 - - 3 /13 10 /6 6 /10 5 /11 18 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 46 3 /13 20 /2 - 1 /15 - 2 /14 - - 3 /13 - 11 /5 1 /15 - 19 C. Veijer Ajo Motorsports 39 - 6 /10 3 /13 2 /14 - - - - 2 /14 - 8 /8 11 /5 7 /9 20 D. Muñoz Ajo Motorsports 19 - - - - - - 1 /15 - - - 2 /14 - 16 /3 21 Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 18 - 3 /13 4 /12 - - 3 /13 - - 4 /12 - - 3 /13 1 /15 22 A. Huertas Italtrans Racing Team 16 2 /14 - - 3 /13 - - - - - - - 9 /7 - 23 D. Binder ITALJET Gresini Moto2 12 - - - - - - - - - 1 /15 1 /15 - - 24 A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 11 - - - - - - - - 1 /15 7 /9 3 /13 - - 25 Á. Escrig KLINT Forward Factory Team 10 - 1 /15 - - - - - - - - - - - 26 M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 8 1 /15 7 /9 - - - - - - - - - - - 27 O. Gutierrez QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 - 4 /12 - - - - - - - - - - - 28 S. Garcia Liqui Moly Dynavolt Intact GP 3 - - - - 3 /13 - - - - - - - - 29 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 3 - - - - - 1 /15 - - - 2 /14 - - - 30 Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia - - - - - - - - - - - - - 31 E. Fernández FAU55 Racing - - - - - - - - - - - - - 32 N. Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia - - - - - - - - - - - - - 33 T. Hada Idemitsu Honda Team Asia - - - - - - - - - - - - - 34 O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI - - - - - - - - - - - - - 35 M. Pasini Fantic Racing Redemption - - - - - - - - - - - - - 36 M. Pawelec - - - - - - - - - - - - -

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!