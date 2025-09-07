Moto2: Veja tabela da temporada 2025 após a etapa de Barcelona
Líder do campeonato, 'Manu' González terminou à frente dos concorrentes, incluindo Diogo Moreira, e abriu vantagem na briga pelo título da categoria suporte
Manuel Gonzalez, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Diogo Moreira, Italtrans Racing Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Neste domingo, foi realizada a etapa de Barcelona da Moto2, categoria suporte da MotoGP no Mundial de Motovelocidade. O espanhol Daniel Holgado venceu em casa, com o líder do campeonato, 'Manu' González, sendo o quarto. Terceiro colocado de 2025, o brasileiro Diogo Moreira foi 14º. Veja a tabela:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|217
|25/1
|-
|16/3
|25/1
|25/1
|-
|7/9
|25/1
|16/3
|13/4
|-
|16/3
|13/4
|2
|A. CanetFantic Racing LINO SONEGO
|179
|20/2
|13/4
|25/1
|8/8
|16/3
|13/4
|10/6
|16/3
|20/2
|9/7
|6/10
|10/6
|-
|3
|D. MoreiraItaltrans Racing Team
|175
|13/4
|-
|11/5
|13/4
|13/4
|20/2
|20/2
|13/4
|25/1
|-
|25/1
|20/2
|2/14
|4
|B. BaltusFantic Racing LINO SONEGO
|153
|10/6
|9/7
|10/6
|20/2
|20/2
|-
|16/3
|5/11
|-
|20/2
|9/7
|4/12
|6/10
|5
|J. DixonElf Marc VDS Racing Team
|152
|9/7
|25/1
|-
|7/9
|11/5
|5/11
|3/13
|-
|13/4
|16/3
|-
|13/4
|20/2
|6
|C. Vietti RamusBeta Tools SpeedRS Team
|116
|-
|-
|9/7
|9/7
|8/8
|10/6
|-
|11/5
|5/11
|11/5
|16/3
|-
|10/6
|7
|D. HolgadoCFMOTO Impulse Aspar Team
|112
|8/8
|8/8
|13/4
|-
|-
|-
|-
|1/15
|6/10
|4/12
|20/2
|7/9
|25/1
|8
|D. ÖncüAjo Motorsports
|100
|4/12
|-
|20/2
|11/5
|-
|-
|25/1
|10/6
|-
|25/1
|-
|-
|-
|9
|A. ArenasITALJET Gresini Moto2
|96
|5/11
|-
|7/9
|10/6
|10/6
|4/12
|4/12
|20/2
|9/7
|-
|13/4
|2/14
|-
|10
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|93
|16/3
|-
|2/14
|16/3
|2/14
|25/1
|13/4
|3/13
|7/9
|5/11
|-
|-
|-
|11
|M. RamírezOnlyFans American Racing Team
|92
|11/5
|5/11
|8/8
|4/12
|1/15
|7/9
|8/8
|6/10
|10/6
|-
|4/12
|5/11
|3/13
|12
|J. RobertsOnlyFans American Racing Team
|84
|-
|-
|1/15
|5/11
|4/12
|8/8
|9/7
|7/9
|11/5
|10/6
|-
|-
|4/12
|13
|F. SalacElf Marc VDS Racing Team
|79
|7/9
|-
|6/10
|6/10
|9/7
|9/7
|11/5
|4/12
|-
|6/10
|5/11
|8/8
|-
|14
|D. AlonsoCFMOTO Impulse Aspar Team
|76
|-
|2/14
|5/11
|-
|5/11
|16/3
|-
|8/8
|-
|-
|-
|25/1
|8/8
|15
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|73
|-
|11/5
|-
|-
|-
|11/5
|5/11
|9/7
|-
|8/8
|7/9
|-
|11/5
|16
|A. LopezBeta Tools SpeedRS Team
|67
|6/10
|16/3
|-
|-
|6/10
|6/10
|6/10
|2/14
|8/8
|-
|-
|-
|9/7
|17
|
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|47
|-
|10/6
|-
|-
|7/9
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|10/6
|6/10
|5/11
|18
|T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|46
|3/13
|20/2
|-
|1/15
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|11/5
|1/15
|-
|19
|
C. VeijerAjo Motorsports
|39
|-
|6/10
|3/13
|2/14
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|8/8
|11/5
|7/9
|20
|
D. MuñozAjo Motorsports
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|2/14
|-
|16/3
|21
|
Z. Van Den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP
|18
|-
|3/13
|4/12
|-
|-
|3/13
|-
|-
|4/12
|-
|-
|3/13
|1/15
|22
|A. HuertasItaltrans Racing Team
|16
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9/7
|-
|23
|D. BinderITALJET Gresini Moto2
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|1/15
|-
|-
|24
|A. SasakiRW-Idrofoglia Racing GP
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|7/9
|3/13
|-
|-
|25
|
Á. EscrigKLINT Forward Factory Team
|10
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
|8
|1/15
|7/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|
O. GutierrezQJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|-
|4/12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|S. GarciaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|3
|-
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. NavarroKLINT Forward Factory Team
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|2/14
|-
|-
|-
|30
|Y. KuniiIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
E. FernándezFAU55 Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|N. AtiratphuvapatIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|
T. HadaIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|M. PasiniFantic Racing Redemption
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|36
|
M. Pawelec
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
