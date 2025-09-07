Todas as categorias

Moto2 Catalunya

Moto2: Veja tabela da temporada 2025 após a etapa de Barcelona

Líder do campeonato, 'Manu' González terminou à frente dos concorrentes, incluindo Diogo Moreira, e abriu vantagem na briga pelo título da categoria suporte

Redação Motorsport.com
Editado:
Manuel Gonzalez, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Manuel Gonzalez, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Neste domingo, foi realizada a etapa de Barcelona da Moto2, categoria suporte da MotoGP no Mundial de Motovelocidade. O espanhol Daniel Holgado venceu em casa, com o líder do campeonato, 'Manu' González, sendo o quarto. Terceiro colocado de 2025, o brasileiro Diogo Moreira foi 14º. Veja a tabela:

Posição Piloto Pontos Thailand United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Austria Hungary Spain
1 SpainM. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 217 25/1 - 16/3 25/1 25/1 - 7/9 25/1 16/3 13/4 - 16/3 13/4
2 SpainA. CanetFantic Racing LINO SONEGO 179 20/2 13/4 25/1 8/8 16/3 13/4 10/6 16/3 20/2 9/7 6/10 10/6 -
3 BrazilD. MoreiraItaltrans Racing Team 175 13/4 - 11/5 13/4 13/4 20/2 20/2 13/4 25/1 - 25/1 20/2 2/14
4 BelgiumB. BaltusFantic Racing LINO SONEGO 153 10/6 9/7 10/6 20/2 20/2 - 16/3 5/11 - 20/2 9/7 4/12 6/10
5 United KingdomJ. DixonElf Marc VDS Racing Team 152 9/7 25/1 - 7/9 11/5 5/11 3/13 - 13/4 16/3 - 13/4 20/2
6 ItalyC. Vietti RamusBeta Tools SpeedRS Team 116 - - 9/7 9/7 8/8 10/6 - 11/5 5/11 11/5 16/3 - 10/6
7 SpainD. HolgadoCFMOTO Impulse Aspar Team 112 8/8 8/8 13/4 - - - - 1/15 6/10 4/12 20/2 7/9 25/1
8 TurkeyD. ÖncüAjo Motorsports 100 4/12 - 20/2 11/5 - - 25/1 10/6 - 25/1 - - -
9 SpainA. ArenasITALJET Gresini Moto2 96 5/11 - 7/9 10/6 10/6 4/12 4/12 20/2 9/7 - 13/4 2/14 -
10 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 93 16/3 - 2/14 16/3 2/14 25/1 13/4 3/13 7/9 5/11 - - -
11 SpainM. RamírezOnlyFans American Racing Team 92 11/5 5/11 8/8 4/12 1/15 7/9 8/8 6/10 10/6 - 4/12 5/11 3/13
12 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 84 - - 1/15 5/11 4/12 8/8 9/7 7/9 11/5 10/6 - - 4/12
13 Czech RepublicF. SalacElf Marc VDS Racing Team 79 7/9 - 6/10 6/10 9/7 9/7 11/5 4/12 - 6/10 5/11 8/8 -
14 SpainD. AlonsoCFMOTO Impulse Aspar Team 76 - 2/14 5/11 - 5/11 16/3 - 8/8 - - - 25/1 8/8
15 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 73 - 11/5 - - - 11/5 5/11 9/7 - 8/8 7/9 - 11/5
16 SpainA. LopezBeta Tools SpeedRS Team 67 6/10 16/3 - - 6/10 6/10 6/10 2/14 8/8 - - - 9/7
17
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
 47 - 10/6 - - 7/9 - 2/14 - - 3/13 10/6 6/10 5/11
18 ItalyT. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 46 3/13 20/2 - 1/15 - 2/14 - - 3/13 - 11/5 1/15 -
19
C. VeijerAjo Motorsports
 39 - 6/10 3/13 2/14 - - - - 2/14 - 8/8 11/5 7/9
20
D. MuñozAjo Motorsports
 19 - - - - - - 1/15 - - - 2/14 - 16/3
21
Z. Van Den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP
 18 - 3/13 4/12 - - 3/13 - - 4/12 - - 3/13 1/15
22 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 16 2/14 - - 3/13 - - - - - - - 9/7 -
23 South AfricaD. BinderITALJET Gresini Moto2 12 - - - - - - - - - 1/15 1/15 - -
24 JapanA. SasakiRW-Idrofoglia Racing GP 11 - - - - - - - - 1/15 7/9 3/13 - -
25
Á. EscrigKLINT Forward Factory Team
 10 - 1/15 - - - - - - - - - - -
26
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
 8 1/15 7/9 - - - - - - - - - - -
27
O. GutierrezQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 - 4/12 - - - - - - - - - - -
28 SpainS. GarciaLiqui Moly Dynavolt Intact GP 3 - - - - 3/13 - - - - - - - -
29 SpainJ. NavarroKLINT Forward Factory Team 3 - - - - - 1/15 - - - 2/14 - - -
30 JapanY. KuniiIdemitsu Honda Team Asia   - - - - - - - - - - - - -
31
E. FernándezFAU55 Racing
   - - - - - - - - - - - - -
32 ThailandN. AtiratphuvapatIdemitsu Honda Team Asia   - - - - - - - - - - - - -
33
T. HadaIdemitsu Honda Team Asia
   - - - - - - - - - - - - -
34
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - -
35 ItalyM. PasiniFantic Racing Redemption   - - - - - - - - - - - - -
36
M. Pawelec
   - - - - - - - - - - - - -
O editor recomenda:

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

