Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
Moto2 Misano

Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

Brasileiro empata em pontos com o espanhol, mas assume a vice-liderança pelo número de vitórias na temporada (2x1)

Guilherme Longo
Editado:
Celestino Vietti, SpeedUp Racing

A Moto2 entregou uma corrida emocionante do começo ao fim em Misano neste domingo. Enquanto Celestino Vietti saiu com a vitória, Diogo Moreira foi o quarto, sendo o melhor colocado entre os três principais pilotos na briga pelo título, com Manuel González em sexto e Aron Canet em sétimo. Esse resultado coloca o brasileiro na vice-liderança do campeonato.

Leia também:
 

Vietti saiu melhor e assumiu a ponta em cima de Holgado, enquanto Diogo, em uma largada excelente, saltou de sexto para terceiro, ultrapassando os dois rivais na briga pelo título. González foi para quarto enquanto Canet caiu para nono. Enquanto Vietti conseguia abrir uma boa vantagem na frente em apenas uma volta, Moreira já pressionava Holgado, com González em sua cola.

Após uma disputa intensa nas primeiras voltas, Holgado passou a imprimir um ritmo mais forte, se aproximando de Viette e deixando Moreira um pouco mais para González. Na volta 5, de 22, a diferença entre cada um dos quatro ponteiros era de cerca de 0s2. Já o vice-líder do Mundial, Aron Canet, seguia em nono.

 

Com Diogo imprimindo um ritmo mais fraco dos ponteiros, Vietti e Holgado abriram na frente, chegando a 1s na nona volta. González tentou dar o bote na curva 14, mas ao fazer uma pequena perda de equilíbrio deixou espaço para o X do brasileiro.

Isso deu início a uma disputa forte entre os dois, com várias trocas de posições, que permitiu também a aproximação de Baltus e Agius. Um erro de Moreira inclusive permitiu uma ultrapassagem dupla de González e de Baltus.

 

Após Baltus ultrapassar González pela terceira posição, Moreira voltou a colar no líder do campeonato, em busca de uma ultrapassagem importante para a briga pelo título. Lá na frente, Vietti sobrava, abrindo 1s2 para Holgado, que tinha 3s para Baltus, na volta 14. No giro seguinte, um erro de Diogo na curva 10 permitiu o bote de Agius, deixando o brasileiro em sexto.

Pouco depois, Moreira retomou a posição em cima de Agius. Aos poucos, Baltus passou a voar na pista, descolando desse pelotão e se aproximando de Holgado, assumindo a segunda posição a quatro voltas do fim. Mais atrás, um erro de González permitiu a ultrapassagem dupla de Agius e Moreira, com o australiano à frente do brasileiro.

 

Um erro de Agius na penúltima volta, escapando da pista, permitiu que Diogo subisse novamente para quarto. Neste momento, ele se aproximou bastante de Holgado, entrando na última volta a menos de 0s6.

 

No final, Celestino Vietti conseguiu manter a vitória, apesar da aproximação rápida de Barry Baltus. Apesar do avanço no fim, Daniel Holgado manteve a terceira posição, com Diogo Moreira em quarto. Senna Agius foi o quinto, com o líder Manuel González em sexto e Aron Canet em sétimo. Com esse resultado, Moreira empata com Canet e assume a vice-liderança do campeonato pelos critérios de desempate.

A Moto2 tira agora uma semana de folga e retorna entre os dias 26 e 28 de setembro com o GP do Japão, em Motegi.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 22

35'03.863

       25
2 Belgium B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 22

+0.747

35'04.610

 0.747     20
3 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 22

+3.911

35'07.774

 3.164     16
4 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 22

+4.246

35'08.109

 0.335     13
5 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 22

+7.973

35'11.836

 3.727     11
6 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 22

+8.394

35'12.257

 0.421     10
7 Spain A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 22

+9.752

35'13.615

 1.358     9
8 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 22

+10.446

35'14.309

 0.694     8
9 Italy T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 22

+11.078

35'14.941

 0.632     7
10 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 22

+12.722

35'16.585

 1.644     6
11 Spain A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 22

+13.449

35'17.312

 0.727     5
12
D. Muñoz Ajo Motorsports
 17 Kalex 22

+15.310

35'19.173

 1.861     4
13
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 Boscoscuro B-21 22

+18.154

35'22.017

 2.844     3
14 Japan A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 22

+18.318

35'22.181

 0.164     2
15 Spain A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 22

+19.088

35'22.951

 0.770     1
16 United Kingdom J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 22

+19.539

35'23.402

 0.451      
17
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
 84 Kalex 22

+19.626

35'23.489

 0.087      
18 Czech Republic F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 22

+22.379

35'26.242

 2.753      
19 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 22

+27.470

35'31.333

 5.091      
20 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 22

+27.655

35'31.518

 0.185      
21
C. Veijer Ajo Motorsports
 95 Kalex 22

+27.786

35'31.649

 0.131      
22
A. Ferrández Beta Tools - Boscoscuro
 93 Boscoscuro B-21 22

+30.725

35'34.588

 2.939      
23 South Africa D. Binder ITALJET Gresini Moto2 15 Kalex 22

+31.403

35'35.266

 0.678      
24
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
 64 Kalex 22

+31.716

35'35.579

 0.313      
25
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 22

+40.210

35'44.073

 8.494      
26
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
 19 Boscoscuro B-21 22

+40.480

35'44.343

 0.270      
27 Italy A. Surra Andifer ART 67 Kalex 22

+48.937

35'52.800

 8.457      
dnf Japan Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 92 Kalex 9

+13 Laps

15'54.892

 13 Laps   Abandono  
dnf Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 9

+13 Laps

15'05.966

     Abandono  
dnf Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex 2

+20 Laps

4'35.223

 7 Laps   Abandono  
Ver resultados completos  

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo Moto2
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Moto2: Holgado crava pole em Misano; Moreira é 6º

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º

MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º

MotoE
MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º
MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo

MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo

MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo
F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

Fórmula 1
F1 "monitora situação" do GP do Catar após ataque de Israel próximo ao circuito de Losail

Últimas notícias

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

MotE MotoE
Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

MOT2 Moto2
Misano
Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino
Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy
Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

MOT2 Moto2
Misano
Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros