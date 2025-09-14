Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial
Brasileiro empata em pontos com o espanhol, mas assume a vice-liderança pelo número de vitórias na temporada (2x1)
A Moto2 entregou uma corrida emocionante do começo ao fim em Misano neste domingo. Enquanto Celestino Vietti saiu com a vitória, Diogo Moreira foi o quarto, sendo o melhor colocado entre os três principais pilotos na briga pelo título, com Manuel González em sexto e Aron Canet em sétimo. Esse resultado coloca o brasileiro na vice-liderança do campeonato.
Vietti saiu melhor e assumiu a ponta em cima de Holgado, enquanto Diogo, em uma largada excelente, saltou de sexto para terceiro, ultrapassando os dois rivais na briga pelo título. González foi para quarto enquanto Canet caiu para nono. Enquanto Vietti conseguia abrir uma boa vantagem na frente em apenas uma volta, Moreira já pressionava Holgado, com González em sua cola.
Após uma disputa intensa nas primeiras voltas, Holgado passou a imprimir um ritmo mais forte, se aproximando de Viette e deixando Moreira um pouco mais para González. Na volta 5, de 22, a diferença entre cada um dos quatro ponteiros era de cerca de 0s2. Já o vice-líder do Mundial, Aron Canet, seguia em nono.
Com Diogo imprimindo um ritmo mais fraco dos ponteiros, Vietti e Holgado abriram na frente, chegando a 1s na nona volta. González tentou dar o bote na curva 14, mas ao fazer uma pequena perda de equilíbrio deixou espaço para o X do brasileiro.
Isso deu início a uma disputa forte entre os dois, com várias trocas de posições, que permitiu também a aproximação de Baltus e Agius. Um erro de Moreira inclusive permitiu uma ultrapassagem dupla de González e de Baltus.
Após Baltus ultrapassar González pela terceira posição, Moreira voltou a colar no líder do campeonato, em busca de uma ultrapassagem importante para a briga pelo título. Lá na frente, Vietti sobrava, abrindo 1s2 para Holgado, que tinha 3s para Baltus, na volta 14. No giro seguinte, um erro de Diogo na curva 10 permitiu o bote de Agius, deixando o brasileiro em sexto.
Pouco depois, Moreira retomou a posição em cima de Agius. Aos poucos, Baltus passou a voar na pista, descolando desse pelotão e se aproximando de Holgado, assumindo a segunda posição a quatro voltas do fim. Mais atrás, um erro de González permitiu a ultrapassagem dupla de Agius e Moreira, com o australiano à frente do brasileiro.
Um erro de Agius na penúltima volta, escapando da pista, permitiu que Diogo subisse novamente para quarto. Neste momento, ele se aproximou bastante de Holgado, entrando na última volta a menos de 0s6.
No final, Celestino Vietti conseguiu manter a vitória, apesar da aproximação rápida de Barry Baltus. Apesar do avanço no fim, Daniel Holgado manteve a terceira posição, com Diogo Moreira em quarto. Senna Agius foi o quinto, com o líder Manuel González em sexto e Aron Canet em sétimo. Com esse resultado, Moreira empata com Canet e assume a vice-liderança do campeonato pelos critérios de desempate.
A Moto2 tira agora uma semana de folga e retorna entre os dias 26 e 28 de setembro com o GP do Japão, em Motegi.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-21
|22
|
35'03.863
|25
|2
|B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO
|7
|Kalex
|22
|
+0.747
35'04.610
|0.747
|20
|3
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|22
|
+3.911
35'07.774
|3.164
|16
|4
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|22
|
+4.246
35'08.109
|0.335
|13
|5
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex
|22
|
+7.973
35'11.836
|3.727
|11
|6
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|22
|
+8.394
35'12.257
|0.421
|10
|7
|A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO
|44
|Kalex
|22
|
+9.752
35'13.615
|1.358
|9
|8
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|22
|
+10.446
35'14.309
|0.694
|8
|9
|T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|22
|
+11.078
35'14.941
|0.632
|7
|10
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|22
|
+12.722
35'16.585
|1.644
|6
|11
|A. Arenas ITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|22
|
+13.449
35'17.312
|0.727
|5
|12
|
D. Muñoz Ajo Motorsports
|17
|Kalex
|22
|
+15.310
35'19.173
|1.861
|4
|13
|
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|22
|
+18.154
35'22.017
|2.844
|3
|14
|A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP
|71
|Kalex
|22
|
+18.318
35'22.181
|0.164
|2
|15
|A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|22
|
+19.088
35'22.951
|0.770
|1
|16
|J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|22
|
+19.539
35'23.402
|0.451
|17
|
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|22
|
+19.626
35'23.489
|0.087
|18
|F. Salac Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|22
|
+22.379
35'26.242
|2.753
|19
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|22
|
+27.470
35'31.333
|5.091
|20
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|22
|
+27.655
35'31.518
|0.185
|21
|
C. Veijer Ajo Motorsports
|95
|Kalex
|22
|
+27.786
35'31.649
|0.131
|22
|
A. Ferrández Beta Tools - Boscoscuro
|93
|Boscoscuro B-21
|22
|
+30.725
35'34.588
|2.939
|23
|D. Binder ITALJET Gresini Moto2
|15
|Kalex
|22
|
+31.403
35'35.266
|0.678
|24
|
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Kalex
|22
|
+31.716
35'35.579
|0.313
|25
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|22
|
+40.210
35'44.073
|8.494
|26
|
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
|19
|Boscoscuro B-21
|22
|
+40.480
35'44.343
|0.270
|27
|A. Surra Andifer ART
|67
|Kalex
|22
|
+48.937
35'52.800
|8.457
|dnf
|Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia
|92
|Kalex
|9
|
+13 Laps
15'54.892
|13 Laps
|Abandono
|dnf
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|9
|
+13 Laps
15'05.966
|Abandono
|dnf
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex
|2
|
+20 Laps
4'35.223
|7 Laps
|Abandono
