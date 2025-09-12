Moto2: Vietti 'voa' no treino de San Marino; Moreira é 5º

Celestino Vietti, da SpeedRS, 'voou' e garantiu a volta mais rápida no segundo treino livre da etapa de San Marino da Moto2, com 1min34s650, a melhor volta da pista na categoria. Manuel González (1min34s747), da Dynavolt Intact, e Daniel Holgado (1min34855), da CFMOTO, completaram o top 3. Diogo Moreira, brasileiro da Italtrans, garantiu a vaga no Q2 da classificação com o quinto melhor tempo (1min34s969).

Como foi o treino?

Os 40 minutos de treino já começaram com problemas na moto de Tony Arbolino, da Pramac, que teve que ter sua máquina #14 empurrada para a área fora da pista pelos fiscais.

Nas primeiras voltas, Diogo Moreira liderou a tabela de tempos, com 1min35s921, mas Daniel Holgado, Senna Agius e, pouco depois, Izan Guevara assumiram a ponta da tabela de tempo, com Guevara cravando 1min35s316.

Com 31 minutos no relógio, Moreira fez uma boa volta e assumiu a segunda colocação, cravando 1min35s312, cerca de dois décimos atrás do líder Jake Dixon (1min35s068), que se manteve na ponta por um bom tempo.

Na marca de 21 minutos, Barry Baltus perdeu a traseira e caiu dentro da pista na curva, causando uma bandeira amarela no setor 3. Pouco tempo depois, Dixon caiu na curva 17, com a moto escapando para a caixa de brita.

Com 17 minutos para o fim, Celestino Vietti assumiu a ponta, cravando 1min34s916, o primeiro da sessão a abaixar o tempo de volta para 1min34s.

Após uma ida aos boxes, a maioria dos pilotos retornou à pista faltando 10 minutos para o fim para tentar garantir uma vaga direto no Q2 dos treinos classificatórios.

Nesse retorno, Holgado 'voou' e garantiu a ponta, marcando 1min34s855. Pouco tempo depois Marcos Ramirez caiu na curva 4 e fez uma bandeira amarela ser instaurada no setor 1.

Faltando cinco minutos, mais uma bandeira amarela, agora no setor 3, por conta de uma queda de Alberto Ferrandez. Dois minutos depois, Moreira fechou a volta e garantiu a quarta melhor volta, 1min34s969.

Com menos de um minuto para o fim, Vietti retomou a ponta, com 1min34s650, garantindo a melhor volta, seguido por Gonzáles e Holgado.

Posição Piloto # melhor volta 1 Celestino VIETTI 13 1min34s650 2 Manuel GONZALEZ 18 1min34s747 3 Daniel HOLGADO 27 1min34s855 4 Jake DIXON 96 1min34s926 5 Diogo MOREIRA 10 1min34s969 6 Albert ARENAS 75 1min35s003 7 Zonta VD GOORBERGH 84 1min35s043 8 Izan GUEVARA 28 1min35s061 9 Senna AGIUS 81 1min35s069 10 Barry BALTUS 7 1min35s167 11 Alonso LOPEZ 21 1min35s173 12 Filip SALAC 12 1min35s179 13 David ALONSO 80 1min35s206 14 Adrian HUERTAS 99 1min35s238 15 Aron CANET 44 1min35s281 16 Ayumu SASAKI 71 1min35s396 17 Daniel MUÑOZ 17 1min35s408 18 Ivan ORTOLA 4 1min35s420 19 Tony ARBOLINO 14 1min35s572 20 Marcos RAMIREZ 24 1min35s584 21 Joe ROBERTS 16 1min35s605 22 Alex ESCRIG 11 1min35s676 23 Jorge NAVARRO 9 1min35s748 24 Mario AJI 34 1min35s771 25 Darryn BINDER 15 1min36s005 26 Collin VEIJER 95 1min36s021 27 Unai ORRARDE 19 1min36s203 28 Alberto FERRANDEZ 36 1min36s327 29 Alberto SURRA 67 1min36s761 30 Yuki KUNII 92 1min37s003

