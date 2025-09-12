Moto2: Vietti 'voa' no treino de San Marino; Moreira é 5º
Manuel González e Daniel Holgado completaram o top 3 da sessão em Misano
Foto de: Mirco Lazzari GP - Getty Images
Celestino Vietti, da SpeedRS, 'voou' e garantiu a volta mais rápida no segundo treino livre da etapa de San Marino da Moto2, com 1min34s650, a melhor volta da pista na categoria. Manuel González (1min34s747), da Dynavolt Intact, e Daniel Holgado (1min34855), da CFMOTO, completaram o top 3. Diogo Moreira, brasileiro da Italtrans, garantiu a vaga no Q2 da classificação com o quinto melhor tempo (1min34s969).
Como foi o treino?
Os 40 minutos de treino já começaram com problemas na moto de Tony Arbolino, da Pramac, que teve que ter sua máquina #14 empurrada para a área fora da pista pelos fiscais.
Nas primeiras voltas, Diogo Moreira liderou a tabela de tempos, com 1min35s921, mas Daniel Holgado, Senna Agius e, pouco depois, Izan Guevara assumiram a ponta da tabela de tempo, com Guevara cravando 1min35s316.
Com 31 minutos no relógio, Moreira fez uma boa volta e assumiu a segunda colocação, cravando 1min35s312, cerca de dois décimos atrás do líder Jake Dixon (1min35s068), que se manteve na ponta por um bom tempo.
Na marca de 21 minutos, Barry Baltus perdeu a traseira e caiu dentro da pista na curva, causando uma bandeira amarela no setor 3. Pouco tempo depois, Dixon caiu na curva 17, com a moto escapando para a caixa de brita.
Com 17 minutos para o fim, Celestino Vietti assumiu a ponta, cravando 1min34s916, o primeiro da sessão a abaixar o tempo de volta para 1min34s.
Após uma ida aos boxes, a maioria dos pilotos retornou à pista faltando 10 minutos para o fim para tentar garantir uma vaga direto no Q2 dos treinos classificatórios.
Nesse retorno, Holgado 'voou' e garantiu a ponta, marcando 1min34s855. Pouco tempo depois Marcos Ramirez caiu na curva 4 e fez uma bandeira amarela ser instaurada no setor 1.
Faltando cinco minutos, mais uma bandeira amarela, agora no setor 3, por conta de uma queda de Alberto Ferrandez. Dois minutos depois, Moreira fechou a volta e garantiu a quarta melhor volta, 1min34s969.
Com menos de um minuto para o fim, Vietti retomou a ponta, com 1min34s650, garantindo a melhor volta, seguido por Gonzáles e Holgado.
|Posição
|Piloto
|#
|melhor volta
|1
|Celestino VIETTI
|13
|1min34s650
|2
|Manuel GONZALEZ
|18
|1min34s747
|3
|Daniel HOLGADO
|27
|1min34s855
|4
|Jake DIXON
|96
|1min34s926
|5
|Diogo MOREIRA
|10
|1min34s969
|6
|Albert ARENAS
|75
|1min35s003
|7
|Zonta VD GOORBERGH
|84
|1min35s043
|8
|Izan GUEVARA
|28
|1min35s061
|9
|Senna AGIUS
|81
|1min35s069
|10
|Barry BALTUS
|7
|1min35s167
|11
|Alonso LOPEZ
|21
|1min35s173
|12
|Filip SALAC
|12
|1min35s179
|13
|David ALONSO
|80
|1min35s206
|14
|Adrian HUERTAS
|99
|1min35s238
|15
|Aron CANET
|44
|1min35s281
|16
|Ayumu SASAKI
|71
|1min35s396
|17
|Daniel MUÑOZ
|17
|1min35s408
|18
|Ivan ORTOLA
|4
|1min35s420
|19
|Tony ARBOLINO
|14
|1min35s572
|20
|Marcos RAMIREZ
|24
|1min35s584
|21
|Joe ROBERTS
|16
|1min35s605
|22
|Alex ESCRIG
|11
|1min35s676
|23
|Jorge NAVARRO
|9
|1min35s748
|24
|Mario AJI
|34
|1min35s771
|25
|Darryn BINDER
|15
|1min36s005
|26
|Collin VEIJER
|95
|1min36s021
|27
|Unai ORRARDE
|19
|1min36s203
|28
|Alberto FERRANDEZ
|36
|1min36s327
|29
|Alberto SURRA
|67
|1min36s761
|30
|Yuki KUNII
|92
|1min37s003
ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Citroen retorna ao automobilismo com equipe de Fórmula E para temporada 2025-26
F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México
Em noite de gala, MotoGP lança "Hall da Fama" e novo troféu dos campeões
Verstappen busca licença para competir em Nurburgring: "Adoraria correr aqui em um GT3"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários