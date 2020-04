Depois da pole de Suzuki na Moto3 foi a hora dos pilotos da Moto2 irem à pista no Catar para o seu treino classificatório. Sem a MotoGP, que teve sua prova cancelada devido ao coronavírus, a categoria teve o status de estrela do final de semana.

No Treino 1, 15 pilotos foram para a pista, com quatro vagas em disputa para o Treino 2, que definiu a pole position.

Na primeira sessão, Marcel Schrotter foi o mais rápido, fazendo um tempo de 1min58s422. Além do alemão, se classificaram para o treino 2 o italiano Lorenzo Baldassari, em segundo, e os espanhóis Jorge Navarro e Edgar Pons, em terceiro e quarto, respectivamente.

Mas nenhum deles conseguiu chegar perto do tempo de Schrotter. Baldassari, que foi o segundo, ficou a mais de três décimos do tempo do alemão.

Atual campeão da Moto3, o italiano Lorenzo Dalla Porta não teve uma estreia das melhores na Moto2. O tempo de Lorenzo foi quase dois segundos mais alto que o de Schrotter, e o italiano irá largar apenas na 27ª posição.

No segundo treino, foi quebra de recorde atrás de quebra de recorde. Mas ninguém poderia imaginar que a disputa pela pole se daria por critério de desempate, porque o italiano Luca Marini e o americano Joe Roberts fizeram o mesmo tempo: 1min58s136.

As voltas foram feitas ainda na primeira metade da sessão, com Marini passando pela linha de chegada primeiro. Mas Roberts acabou ficando com a pole por ter como segunda volta mais rápida um tempo melhor que o do italiano.

Essa é a primeira pole não somente de Roberts, mas também de qualquer piloto americano que já tenha passado pela Moto2.

Veja o momento em que Roberts passa completando o mesmo tempo de volta de Marini

O italiano Enea Bastianini completou o Top 3 com uma volta em 1min58s243.

Dos 30 pilotos confirmados para a temporada da Moto2, apenas 29 participaram da sessão, já que Sam Lowes havia confirmado que não faria parte do final de semana por estar se recuperando de uma lesão no ombro após uma queda em Jerez no mês passado.

