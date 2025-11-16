Diogo Moreira celebrou o histórico título da Moto2, seu primeiro no Mundial de Motovelocidade, da forma mais brasileira possível: com muito futebol no pé.

Na volta de retorno aos boxes, enquanto cruzava a pista emocionado com a conquista, Diogo se encontrou com familiares e amigos para a tradicional comemoração do campeão. Após dar um abraço em seu irmão, ele foi correndo em direção a quatro "lendas do futebol".

Com quatro grandes números 10 da história do futebol brasileiro, Pelé, Ronaldinho, Rivaldo e Neymar, o brasileiro fez a celebração oficial do título com direito a muita bola no pé.

Diogo chegou ao Mundial de Motovelocidade em 2022 na Moto3 e escolheu o 10 como seu número em homenagem a Pelé e a história dessa camisa no futebol. Infelizmente, o brasileiro não poderá manter o 10 em 2026 em sua chegada na MotoGP, já que Luca Marini é o atual 10 do grid. Porém, o campeão da Moto2 já deu pistas de que seu novo número deve manter uma relação com o futebol.

