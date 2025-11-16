VÍDEO: Diogo Moreira celebra título da Moto2 com "lendas do futebol"
Brasileiro conquistou neste domingo seu primeiro título no Mundial de Motovelocidade, fazendo história para o Brasil
Diogo Moreira celebrou o histórico título da Moto2, seu primeiro no Mundial de Motovelocidade, da forma mais brasileira possível: com muito futebol no pé.
Na volta de retorno aos boxes, enquanto cruzava a pista emocionado com a conquista, Diogo se encontrou com familiares e amigos para a tradicional comemoração do campeão. Após dar um abraço em seu irmão, ele foi correndo em direção a quatro "lendas do futebol".
Com quatro grandes números 10 da história do futebol brasileiro, Pelé, Ronaldinho, Rivaldo e Neymar, o brasileiro fez a celebração oficial do título com direito a muita bola no pé.
Diogo chegou ao Mundial de Motovelocidade em 2022 na Moto3 e escolheu o 10 como seu número em homenagem a Pelé e a história dessa camisa no futebol. Infelizmente, o brasileiro não poderá manter o 10 em 2026 em sua chegada na MotoGP, já que Luca Marini é o atual 10 do grid. Porém, o campeão da Moto2 já deu pistas de que seu novo número deve manter uma relação com o futebol.
DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários