VÍDEO: Fernández quase 'pega fogo' na Moto2; Rossi cai na MotoGP

O fim de semana do Campeonato Mundial de Motovelocidade não foi marcado apenas pela queda do italiano Valentino Rossi com a Yamaha na etapa da Catalunha da MotoGP neste domingo, em Barcelona.

Na Moto2, outro incidente também chamou a atenção dos fãs do motociclismo. Foi quando o piloto Augusto Fernández, da Marc VDS, quase 'pegou fogo' após sua moto ser tomada por chamas. Confira o vídeo:

Apesar do 'lance' quente, o espanhol não sofreu qualquer tipo de ferimento. A vitória da prova catalã da Moto2 ficou com o italiano Luca Marini. Na MotoGP, o vencedor foi Fabio Quartararo, líder do campeonato com a Yamaha Petronas.

O francês, aliás, será o substituto de Rossi na Yamaha oficial de fábrica em 2021. Assim, o heptacampeão mundial vai para a equipe satélite na próxima temporada. Veja o acidente do 'Doutor' no GP da Catalunha:

Com a queda, Rossi viu os rivais se distanciarem na ponta da tabela. O italiano, aliás, já 'desistiu' da briga pelo título. Entretanto, o piloto de 41 anos segue mostrando sua 'fome' habitual para seguir na MotoGP.

“Estamos seguindo um caminho muito interessante com a afinação da moto, por isso, mesmo que o campeonato esteja 'fechado' para mim, há grandes motivos para ser rápido de agora até ao final do ano", afirmou o italiano, que também disse que poderia ter vencido em Barcelona.

“Para não nos desesperarmos, temos de pensar que foi um bom fim de semana, que andei bem, que me diverti e podia brigar pela vitória", avaliou o segundo maior campeão da história da categoria rainha da motovelocidade mundial.

“Mas, infelizmente, já zerei três vezes e caí duas vezes seguidas devido aos meus erros. De todo modo, ainda há muitas corridas e teremos que tentar ser rápidos, se eu consigo andar assim, posso ir rápido em todos os lados", afirmou.

