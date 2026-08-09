VÍDEO: González comemora vitória antes da volta final e perde em Silverstone na Moto2
Piloto da Intact GP ainda sofreu com uma quebra do escapamento que o fez perder velocidade e terminar em 14º apenas
Manuel González foi protagonista de uma cena inusitada na etapa de Silverstone da Moto2. O piloto espanhol achou que tinha vencido a prova, mas ainda faltava uma volta para a bandeira quadriculada, perdendo uma vitória suada por um descuido bizarro.
Em uma disputa apertada, González, que foi rival do brasileiro Diogo Moreira em 2025, conseguiu superar Daniel Holgado e Filip Salac para conquistar o triunfo na etapa britânica, mas calculou errado a volta final.
Para piorar a situação de 'Manu', ele ainda teve problemas no escapamento da moto depois de um toque de Holgado, que vinha logo atrás, perdendo posições em sequência e chegando apenas em 14º, ainda dentro da zona de pontos.
Quem acabou conquistando a corrida de Silverstone foi o tcheco Filip Salac, que venceu pela primeira vez na carreira na Moto2, seguido de Ivan Ortola e Alex Escrig.
O erro de González foi parecido com o de Aleix Espargaró no GP da Catalunha de 2022, quando o piloto da Aprilia estava em segundo na penúltima volta da corrida em Montmelò e se confundiu com a contagem de voltas, desacelerando e comemorando antes da hora.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Km/h
|Pontos
|1
|F. SalacOnlyFans American Racing Team
|12
|17
|
35'01.869
|171.7
|25
|2
|I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|17
|
+0.303
35'02.172
|0.303
|171.7
|20
|3
|A. EscrigKLINT Forward Factory Team
|11
|17
|
+0.652
35'02.521
|0.349
|171.7
|16
|4
|D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|17
|
+1.743
35'03.612
|1.091
|171.6
|13
|5
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|17
|
+2.555
35'04.424
|0.812
|171.5
|11
|6
|A. LópezITALJET Gresini Moto2
|21
|17
|
+6.201
35'08.070
|3.646
|171.2
|10
|7
|
D. MuñozItaltrans Racing Team
|17
|17
|
+6.293
35'08.162
|0.092
|171.2
|9
|8
|D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team
|53
|17
|
+7.185
35'09.054
|0.892
|171.2
|8
|9
|B. BaltusFantic Racing
|7
|17
|
+7.310
35'09.179
|0.125
|171.1
|7
|10
|S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2
|3
|17
|
+8.873
35'10.742
|1.563
|171.0
|6
|11
|A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|17
|
+9.066
35'10.935
|0.193
|171.0
|5
|12
|J. RobertsOnlyFans American Racing Team
|16
|17
|
+13.675
35'15.544
|4.609
|170.6
|3
|13
|C. Vietti RamusSpeedRS Team
|13
|17
|
+13.722
35'15.591
|0.047
|170.6
|4
|14
|M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|17
|
+15.060
35'16.929
|1.338
|170.5
|2
|15
|
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|17
|
+15.063
35'16.932
|0.003
|170.5
|1
|16
|
L. LunettaSpeedRS Team
|32
|17
|
+18.494
35'20.363
|3.431
|170.2
|17
|
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|17
|
+18.548
35'20.417
|0.054
|170.2
|18
|A. HuertasItaltrans Racing Team
|99
|17
|
+18.702
35'20.571
|0.154
|170.2
|19
|
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
|98
|17
|
+18.840
35'20.709
|0.138
|170.2
|20
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|17
|
+19.246
35'21.115
|0.406
|170.2
|21
|D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|17
|
+20.029
35'21.898
|0.783
|170.1
|22
|M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
|64
|17
|
+21.323
35'23.192
|1.294
|170.0
|23
|T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia
|72
|17
|
+22.360
35'24.229
|1.037
|169.9
|24
|Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|17
|
+22.481
35'24.350
|0.121
|169.9
|25
|
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
|85
|17
|
+27.683
35'29.552
|5.202
|169.5
|dnf
|T. ArbolinoFantic Racing
|14
|12
|
+5 Vueltas
24'42.010
|5 Vueltas
|171.9
|dnf
|A. CanetElf Marc VDS Racing Team
|44
|8
|
+9 Vueltas
16'40.116
|4 Vueltas
|169.9
|dnf
|C. VeijerAjo Motorsport
|95
|0
|
+17 Vueltas
1'25.410
|8 Vueltas
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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