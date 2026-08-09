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Moto2

VÍDEO: González comemora vitória antes da volta final e perde em Silverstone na Moto2

Piloto da Intact GP ainda sofreu com uma quebra do escapamento que o fez perder velocidade e terminar em 14º apenas

Redação Motorsport.com
Publicado:
Manu González, en Silverstone

Manuel González foi protagonista de uma cena inusitada na etapa de Silverstone da Moto2. O piloto espanhol achou que tinha vencido a prova, mas ainda faltava uma volta para a bandeira quadriculada, perdendo uma vitória suada por um descuido bizarro.

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Em uma disputa apertada, González, que foi rival do brasileiro Diogo Moreira em 2025, conseguiu superar Daniel Holgado e Filip Salac para conquistar o triunfo na etapa britânica, mas calculou errado a volta final.

 

Para piorar a situação de 'Manu', ele ainda teve problemas no escapamento da moto depois de um toque de Holgado, que vinha logo atrás, perdendo posições em sequência e chegando apenas em 14º, ainda dentro da zona de pontos.

 

Quem acabou conquistando a corrida de Silverstone foi o tcheco Filip Salac, que venceu pela primeira vez na carreira na Moto2, seguido de Ivan Ortola e Alex Escrig.

O erro de González foi parecido com o de Aleix Espargaró no GP da Catalunha de 2022, quando o piloto da Aprilia estava em segundo na penúltima volta da corrida em Montmelò e se confundiu com a contagem de voltas, desacelerando e comemorando antes da hora.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Km/h Pontos
1 F. SalacOnlyFans American Racing Team 12 17

35'01.869

   171.7 25
2 I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 4 17

+0.303

35'02.172

 0.303 171.7 20
3 A. EscrigKLINT Forward Factory Team 11 17

+0.652

35'02.521

 0.349 171.7 16
4 D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 17

+1.743

35'03.612

 1.091 171.6 13
5 I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 17

+2.555

35'04.424

 0.812 171.5 11
6 A. LópezITALJET Gresini Moto2 21 17

+6.201

35'08.070

 3.646 171.2 10
7
D. MuñozItaltrans Racing Team
 17 17

+6.293

35'08.162

 0.092 171.2 9
8 D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 53 17

+7.185

35'09.054

 0.892 171.2 8
9 B. BaltusFantic Racing 7 17

+7.310

35'09.179

 0.125 171.1 7
10 S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 3 17

+8.873

35'10.742

 1.563 171.0 6
11 A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 71 17

+9.066

35'10.935

 0.193 171.0 5
12 J. RobertsOnlyFans American Racing Team 16 17

+13.675

35'15.544

 4.609 170.6 3
13 C. Vietti RamusSpeedRS Team 13 17

+13.722

35'15.591

 0.047 170.6 4
14 M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 18 17

+15.060

35'16.929

 1.338 170.5 2
15
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 17

+15.063

35'16.932

 0.003 170.5 1
16
L. LunettaSpeedRS Team
 32 17

+18.494

35'20.363

 3.431 170.2  
17
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 17

+18.548

35'20.417

 0.054 170.2  
18 A. HuertasItaltrans Racing Team 99 17

+18.702

35'20.571

 0.154 170.2  
19
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 98 17

+18.840

35'20.709

 0.138 170.2  
20 S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 81 17

+19.246

35'21.115

 0.406 170.2  
21 D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 17

+20.029

35'21.898

 0.783 170.1  
22 M. AjiIdemitsu Honda Team Asia 64 17

+21.323

35'23.192

 1.294 170.0  
23 T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 72 17

+22.360

35'24.229

 1.037 169.9  
24 Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 84 17

+22.481

35'24.350

 0.121 169.9  
25
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
 85 17

+27.683

35'29.552

 5.202 169.5  
dnf T. ArbolinoFantic Racing 14 12

+5 Vueltas

24'42.010

 5 Vueltas 171.9  
dnf A. CanetElf Marc VDS Racing Team 44 8

+9 Vueltas

16'40.116

 4 Vueltas 169.9  
dnf C. VeijerAjo Motorsport 95 0

+17 Vueltas

1'25.410

 8 Vueltas  

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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