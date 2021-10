VÍDEO: Acidente assustador na Moto3 faz piloto girar no ar

Um acidente assustador entre Jeremy Alcoba, Andrea Migno e o líder do campeonato Pedro Acosta interrompeu a etapa das Américas de Moto3, em Austin (mesmo circuito da MotoGP), deste domingo (3).

Alcoba caiu na frente do pelotão que vinha atrás e deixou os outros dois envolvidos sem ter para onde ir - com ambos batendo na moto caída do espanhol e quase o atropelando. Com o impacto, eles foram lançados ao ar e Acosta chegou a girar no ar antes de cair forte na pista. Felizmente, não houve qualquer lesão mais séria.

O acidente fez com que a corrida não terminasse e, com isso, o resultado decretado foi a ordem do grid antes da primeira bandeira vermelha que interrompeu a prova.

