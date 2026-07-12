VÍDEO: Piloto escapa 'por um triz' de atropelamento durante etapa da Alemanha da Moto3
Adrian Cruces foi arremessado da moto e, por pouco, não foi atropelado por Joel Esteban em Sachsenring
Foto de: Reprodução
Um acidente assustador poderia ter sido muito pior na etapa da Alemanha da Moto3, quando um piloto conseguiu desviar de outro que estava rolando pela pista depois de sofrer uma queda na curva 7 de Sachsenring.
Durante a oitava volta da prova de domingo (12), Adrian Cruces, da equipe CIP Green Power, foi arremessado da moto KTM #11 e deslizou até a caixa de brita da curva.
No entanto, Joel Esteban, da equipe LEVEL UP - MTA, estava vindo logo atrás e precisou desviar de Cruces e da moto #11, que estava rodopiando no ar e deslizando.
Ao fazer a manobra, Esteban conseguiu, por muito pouco, não atropelar o colega, passando ao lado. No entanto, o piloto espanhol, ao frear, também foi catapultado da moto, caindo na caixa de brita.
A equipe de Cruces divulgou um comunicado nas redes sociais junto da foto do espanhol, demonstrando que ele está bem, mas que segue sob observação médica antes de voltar para a Espanha.
"Adrian está bem depois de seu acidente durante a corrida de hoje [domingo]. Ele foi levado ao hospital, onde vai permanecer sob observação até amanhã [segunda-feira], antes de retornar para Espanha".
"Ele está sofrendo com fortes dores no pescoço e nas costas, mas está passando bem", concluiu o comunicado.
Brian Uriarte, da KTM Ajo, foi o vencedor da prova de domingo em Sachsenring, com Maximo Quiles, da CFMOTO Aspar, e Matteo Bertelle, da LEVELUP - MTA, completaram o pódio.
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