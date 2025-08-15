"A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026
Brasileiro retorna da pausa de verão com uma decisão iminente a ser tomada sobre seu futuro no Mundial
Com vagas importantes ainda indefinidas no grid da MotoGP em 2026, Diogo Moreira segue sendo uma peça quente do mercado de pilotos da principal categoria do motociclismo mundial. E seu atual chefe na equipe Italtrans da Moto2, Roberto Brivio, falou sobre as chances do brasileiro e o que ele vê como o caminho ideal para o jovem talento.
Com performances estelares na temporada 2025 até aqui, Moreira é o quarto colocado no campeonato, com. uma vitória e mais dois segundos lugares. Para além dos resultados, o brasileiro vem se destacando com boas corridas de recuperação e disputas eletrizantes.
Seu rendimento vem chamando a atenção do paddock, e rumores apontam que várias marcas estão interessadas no brasileiro, como Yamaha, Honda e Ducati. As propostas que Diogo têm na mesa, segundo apontado por repórteres do paddock, incluem uma subida para a MotoGP já em 2026 e a continuidade na Moto2 em 2026 antes da promoção em 2027, junto com a chegada do novo regulamento técnico.
Em entrevista à Sky Sports no paddock do Red Bull Ring, o chefe da atual equipe de Diogo, Roberto Brivio, falou sobre as chances do brasileiro.
"Há esperança de que ele [Moreira] seguirá [com a Italtrans na Moto2 em 2026], mas a decisão é dele. É uma honra para nós. Temos orgulho de termos nutrido esse jovem rapaz e que agora todos querem ele na classe principal".
"O que eu faria em seu lugar? É verdade que ele venceu duas corridas e ainda é muito jovem. Talvez outro ano na Moto2 possa ajudá-lo a se desenvolver, mas não dá para perder certas oportunidades, porque nunca se sabe o que pode acontecer em um ano".
