Com vagas importantes ainda indefinidas no grid da MotoGP em 2026, Diogo Moreira segue sendo uma peça quente do mercado de pilotos da principal categoria do motociclismo mundial. E seu atual chefe na equipe Italtrans da Moto2, Roberto Brivio, falou sobre as chances do brasileiro e o que ele vê como o caminho ideal para o jovem talento.

Com performances estelares na temporada 2025 até aqui, Moreira é o quarto colocado no campeonato, com. uma vitória e mais dois segundos lugares. Para além dos resultados, o brasileiro vem se destacando com boas corridas de recuperação e disputas eletrizantes.

Seu rendimento vem chamando a atenção do paddock, e rumores apontam que várias marcas estão interessadas no brasileiro, como Yamaha, Honda e Ducati. As propostas que Diogo têm na mesa, segundo apontado por repórteres do paddock, incluem uma subida para a MotoGP já em 2026 e a continuidade na Moto2 em 2026 antes da promoção em 2027, junto com a chegada do novo regulamento técnico.

Em entrevista à Sky Sports no paddock do Red Bull Ring, o chefe da atual equipe de Diogo, Roberto Brivio, falou sobre as chances do brasileiro.

"Há esperança de que ele [Moreira] seguirá [com a Italtrans na Moto2 em 2026], mas a decisão é dele. É uma honra para nós. Temos orgulho de termos nutrido esse jovem rapaz e que agora todos querem ele na classe principal".

"O que eu faria em seu lugar? É verdade que ele venceu duas corridas e ainda é muito jovem. Talvez outro ano na Moto2 possa ajudá-lo a se desenvolver, mas não dá para perder certas oportunidades, porque nunca se sabe o que pode acontecer em um ano".

