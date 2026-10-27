Jorge Martín aguarda a chegada de seu fisioterapeuta de confiança, Aitor Tomás, que elaborou um plano de recuperação para que o piloto consiga pilotar no GP da Malásia. O piloto ainda precisará passar por uma avaliação médica da própria MotoGP para ter certeza de que ele fará o TL1 com segurança antes de ser liberado para o fim de semana.

O laudo final sobre a lesão de Martín indica uma “fratura radial, volar e dorsal”, cujo aspecto mais interessante é que não há deslocamento, já que “não é completa” e, portanto, não requer cirurgia.

No entanto, há um detalhe inesperado que dificulta o otimismo, já que uma antiga fratura do úmero resultou em uma “inflamação pós-traumática” que pode complicar os prazos da reabilitação acelerada que se busca.

Embora tenham sido diversos os diagnósticos e previsões divulgados sobre as opções e o estado do piloto, o único que conhece a situação completa é o Dr. Charte, que até agora não se pronunciou a respeito e que é quem decidirá se, finalmente, o piloto poderá voltar às pistas.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: William West / AFP via Getty Images

Martín sofreu uma queda muito violenta no sábado, durante a corrida de sprint do GP da Austrália, enquanto disputava a vitória com Marc Márquez, caindo no cascalho da área de escape da curva 8.

Após passar por uma tomografia computadorizada e diversos exames em Melbourne, descartou-se o retorno à Espanha, e o piloto voou no domingo à noite para a Malásia, onde o aguardava um fisioterapeuta local com quem ele já havia trabalhado no passado.

Nesta terça-feira (27), chegará a Kuala Lumpur Aitor Tomás, o fisioterapeuta contratado pela agência de Martín e de outros pilotos, que se concentrará em melhorar ao máximo a lesão antes do fim de semana.

“Estou recebendo o tratamento de que preciso para me recuperar da lesão e chegar a Sepang da melhor forma possível”, explica o próprio piloto no comunicado da equipe antes da corrida.

Martín, no entanto, não quer se precipitar em suas decisões: "É impossível fazer previsões. Temos que avaliar a situação dia a dia", pede o piloto, pedindo calma.

Após o complicado fim de semana na Austrália, com a queda no sábado e o cancelamento da corrida no domingo, Martín perdeu apenas 12 pontos para Márquez, que agora lidera o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre o piloto da Aprilia.

Joan Mir volta em Sepang

Depois de ficar fora da Áustria, do Japão, da Indonésia e da Austrália, o campeão mundial de 2020, Joan Mir retornará à pista em Sepang.

O espanhol ficou afastado por problemas de saúde e precisou abandonar as atividades em Misano, mas retornará na Malásia, onde espera repetir o bom desempenho de 2025, quando conquistou um pódio.

O piloto confirmou o retorno em uma postagem nas redes sociais: "Nós vemos na Malásia".

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