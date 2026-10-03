A lesão de Joan Mir e a fratura na clavícula de Takaaki Nakagami após o acidente na sexta-feira (02) em Motegi, forçaram a Honda a mudar seus planos e convocar Aleix Espargaró para substituir o campeão de 2020 da MotoGP no GP da Indonésia da próxima semana, em Mandalika.

O plano inicial era que o espanhol continuasse se recuperando da grave lesão que sofreu na base da coluna vertebral em um acidente durante um teste em Sepang, em meados de abril, para a qual ele deve ser submetido a uma cirurgia na próxima segunda-feira.

Após um delicado período de recuperação que durou cinco meses, o testador da Honda voltou a pilotar um protótipo de MotoGP há duas semanas, durante um dia de testes em Mugello. Embora tenha conseguido completar a sessão, seu desempenho ainda estava um pouco abaixo do nível que havia demonstrado antes do acidente na Malásia.

Os problemas de saúde que forçaram Mir a perder as corridas desta semana e da próxima, no Japão e na Indonésia, sugeriram inicialmente que a Honda poderia recorrer a Espargaró para pilotar a moto do campeão de 2020 em Motegi, já que Nakagami já estava inscrito para o GP como wild card.

No entanto, os executivos da montadora japonesa optaram por convocar Somkiat Chantra, que faz parte da equipe da Honda no Mundial de Superbike.

O piloto tailandês, porém, terá que competir na etapa de Estoril no próximo fim de semana do WSBK, que coincide com a de Mandalika. Isso, somado à lesão de Nakagami, deixou a Honda sem alternativa a não ser convocar Espargaró.

De acordo com informações obtidas pelo Motorsport.com, o espanhol já foi avisado sobre a necessidade de organizar uma viagem a Lombok. O piloto não compete em um GP desde a última temporada, sua primeira pela Honda, tendo disputado cinco corridas, tendo o 16º lugar em Assen como seu melhor resultado.

Aleix Espargaró, Honda HRC Foto: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

A fratura na clavícula esquerda de Nakagami, ocorrida na sexta-feira, aumenta ainda mais a pressão sobre a Honda em uma fase particularmente exigente da temporada.

A questão não é tanto a necessidade de alcançar resultados daqui até o final do campeonato, mas sim a exigência urgente de concluir o desenvolvimento da moto do próximo ano, que está sendo projetada de acordo com os novos regulamentos e o motor de 850cc.

Essa é a moto que Fabio Quartararo pilotará em Valência no teste após o término do campeonato. O desenvolvimento da RC214V foi atribuído a Nakagami desde o meio do ano e, de acordo com as próprias projeções da Honda, espera-se que ele fique indisponível por pelo menos um mês.

Embora Stefan Bradl continue sob contrato como piloto de testes, há dúvidas razoáveis sobre o que o alemão poderia contribuir, já que atualmente ele trabalha como comentarista de televisão.

Com poucas alternativas disponíveis, a HRC não tem outra escolha a não ser gerenciar cuidadosamente a carga de trabalho de Espargaró, embora não tenha descartado a possibilidade dele ter que vestir o macacão para mais GPs, dependendo de como a recuperação de Mir avançar.

A Honda tem dois dias de testes agendados na Malásia para a semana seguinte à etapa de Mandalika, e o Motorsport.com apurou que eles ainda não foram cancelados. Caso ocorram, Espargaró é o piloto com maior probabilidade de assumir a responsabilidade guiar a nova moto 850cc.

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