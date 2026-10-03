Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia

Girolami lidera primeira atividade do TCR South America em Posadas

TCR South America
TCR South America
Girolami lidera primeira atividade do TCR South America em Posadas

Morestoni e Machado mantêm otimismo para etapa de Brasília da Porsche Endurance na Carrera Sport

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Morestoni e Machado mantêm otimismo para etapa de Brasília da Porsche Endurance na Carrera Sport

Regadas e Drugovich torcem por chuva após quali ruim na Porsche Endurance

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Regadas e Drugovich torcem por chuva após quali ruim na Porsche Endurance

Sanchez e Nunes disputam etapa de Brasília da Porsche Endurance em busca de recuperação

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Sanchez e Nunes disputam etapa de Brasília da Porsche Endurance em busca de recuperação

Muller e Di Mauro comentam segundo lugar no grid da Endurance da Porsche Cup em Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Muller e Di Mauro comentam segundo lugar no grid da Endurance da Porsche Cup em Brasília

Porsche Cup: Comparatto e Baptista celebram pole da Endurance em Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Cup: Comparatto e Baptista celebram pole da Endurance em Brasília

MotoGP: Martín supera Márquez e Acosta e fica com a pole do GP do Japão; Moreira é 9º

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Martín supera Márquez e Acosta e fica com a pole do GP do Japão; Moreira é 9º
MotoGP GP do Japão

MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia

Espanhol seria poupado para focar seus esforços no teste com a nova moto 850cc, mas acidente de Nakagami força marca a mudar planos

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Aleix Espargaro, Honda HRC

A lesão de Joan Mir e a fratura na clavícula de Takaaki Nakagami após o acidente na sexta-feira (02) em Motegi, forçaram a Honda a  mudar seus planos e convocar Aleix Espargaró para substituir o campeão de 2020 da MotoGP no GP da Indonésia da próxima semana, em Mandalika.

Leia também:

O plano inicial era que o espanhol continuasse se recuperando da grave lesão que sofreu na base da coluna vertebral em um acidente durante um teste em Sepang, em meados de abril, para a qual ele deve ser submetido a uma cirurgia na próxima segunda-feira.

Após um delicado período de recuperação que durou cinco meses, o testador da Honda voltou a pilotar um protótipo de MotoGP há duas semanas, durante um dia de testes em Mugello. Embora tenha conseguido completar a sessão, seu desempenho ainda estava um pouco abaixo do nível que havia demonstrado antes do acidente na Malásia.

Os problemas de saúde que forçaram Mir a perder as corridas desta semana e da próxima, no Japão e na Indonésia, sugeriram inicialmente que a Honda poderia recorrer a Espargaró para pilotar a moto do campeão de 2020 em Motegi, já que Nakagami já estava inscrito para o GP como wild card.

No entanto, os executivos da montadora japonesa optaram por convocar Somkiat Chantra, que faz parte da equipe da Honda no Mundial de Superbike.

O piloto tailandês, porém, terá que competir na etapa de Estoril no próximo fim de semana do WSBK, que coincide com a de Mandalika. Isso, somado à lesão de Nakagami, deixou a Honda sem alternativa a não ser convocar Espargaró.

De acordo com informações obtidas pelo Motorsport.com, o espanhol já foi avisado sobre a necessidade de organizar uma viagem a Lombok. O piloto não compete em um GP desde a última temporada, sua primeira pela Honda, tendo disputado cinco corridas, tendo o 16º lugar em Assen como seu melhor resultado.

Aleix Espargaro, Honda HRC

Aleix Espargaró, Honda HRC

Foto: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

A fratura na clavícula esquerda de Nakagami, ocorrida na sexta-feira, aumenta ainda mais a pressão sobre a Honda em uma fase particularmente exigente da temporada.

A questão não é tanto a necessidade de alcançar resultados daqui até o final do campeonato, mas sim a exigência urgente de concluir o desenvolvimento da moto do próximo ano, que está sendo projetada de acordo com os novos regulamentos e o motor de 850cc.

Essa é a moto que Fabio Quartararo pilotará em Valência no teste após o término do campeonato. O desenvolvimento da RC214V foi atribuído a Nakagami desde o meio do ano e, de acordo com as próprias projeções da Honda, espera-se que ele fique indisponível por pelo menos um mês.

Embora Stefan Bradl continue sob contrato como piloto de testes, há dúvidas razoáveis sobre o que o alemão poderia contribuir, já que atualmente ele trabalha como comentarista de televisão.

Com poucas alternativas disponíveis, a HRC não tem outra escolha a não ser gerenciar cuidadosamente a carga de trabalho de Espargaró, embora não tenha descartado a possibilidade dele ter que vestir o macacão para mais GPs, dependendo de como a recuperação de Mir avançar.

A Honda tem dois dias de testes agendados na Malásia para a semana seguinte à etapa de Mandalika, e o Motorsport.com apurou que eles ainda não foram cancelados. Caso ocorram, Espargaró é o piloto com maior probabilidade de assumir a responsabilidade guiar a nova moto 850cc.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Martín supera Márquez e Acosta e fica com a pole do GP do Japão; Moreira é 9º

Principais comentários
Mais de
Oriol Puigdemont

MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda

MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027

MotoGP: Um ano após "encontrar a paz" em Motegi, o que mudou no novo Márquez?

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Um ano após "encontrar a paz" em Motegi, o que mudou no novo Márquez?
Mais de
Aleix Espargaro

MotoGP: Aleix Espargaró passará por cirurgia para corrigir lesão delicada nas vértebras

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Aleix Espargaró passará por cirurgia para corrigir lesão delicada nas vértebras

MotoGP: Aleix Espargaró é hospitalizado após acidente em teste com Honda na Malásia

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Aleix Espargaró é hospitalizado após acidente em teste com Honda na Malásia

MotoGP: GP da Catalunha terá a volta de Chantra e Viñales e dois wildcards; saiba mais

MotoGP
MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: GP da Catalunha terá a volta de Chantra e Viñales e dois wildcards; saiba mais
Mais de
Repsol Honda Team

VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

MotoGP: Red Bull volta à Honda em 2027 e força fim de contrato de Quartararo com Monster

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Red Bull volta à Honda em 2027 e força fim de contrato de Quartararo com Monster

MotoGP: Honda escala Chantra para substituir Mir no GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda escala Chantra para substituir Mir no GP do Japão

Últimas notícias

MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia

Girolami lidera primeira atividade do TCR South America em Posadas

TCR South America
TCRS TCR South America
Girolami lidera primeira atividade do TCR South America em Posadas

Morestoni e Machado mantêm otimismo para etapa de Brasília da Porsche Endurance na Carrera Sport

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Morestoni e Machado mantêm otimismo para etapa de Brasília da Porsche Endurance na Carrera Sport

Regadas e Drugovich torcem por chuva após quali ruim na Porsche Endurance

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Regadas e Drugovich torcem por chuva após quali ruim na Porsche Endurance