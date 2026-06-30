MotoGP: Yamaha confirma saídas de Quartararo e Rins no fim do ano; Martín e Ogura serão os substitutos

A Yamaha confirmou nesta terça-feira (30) que Fabio Quartararo e Álex Rins deixam a equipe no fim da atual temporada da MotoGP. A oficialização vem após o Motorsport.com antecipar o movimento meses atrás.

"Quartararo se juntou ao projeto Yamaha Factory Racing MotoGP em 2019 e rapidamente se consolidou como um dos talentos mais destacados do esporte. Sua passagem pela Yamaha foi marcada por 11 vitórias, 32 pódios e, como maior conquista, o título mundial de MotoGP em 2021", destaca o comunicado em relação ao piloto francês, que vai se transferir para a Honda.

"Rins se juntou à equipe Monster Energy Yamaha MotoGP em 2024, trazendo uma vasta experiência e uma comprovada capacidade vencedora. Ao longo de seu tempo com a Yamaha, contribuiu com sua experiência e determinação, impulsionando o desenvolvimento da moto e fortalecendo o desempenho geral da equipe", afirmou a equipe oficial de fábrica sobre o espanhol.

Ao contrário do companheiro, Rins não tem o futuro definido e tudo indica que ele não continuará na MotoGP apesar de ter um currículo com 18 vitórias no Mundial de Motovelocidade -- seis delas na classe principal.

"Yamaha e ambos os pilotos continuarão comprometidos com o objetivo comum de alcançar os melhores resultados possíveis até o fim da temporada 2026. Fabio e Álex desempenharam um papel fundamental no projeto da Yamaha na MotoGP e somos muito gratos a eles por seu esforço, dedicação e colaboração ao longo dos anos", explicou Paolo Pavesio, diretor-geral da Yamaha Motor Racing.

Yamaha e Quartararo comemoram o título de 2021 Foto de: Yamaha

"A trajetória de Fabio com a Yamaha abrange oito anos, durante os quais compartilhamos grandes sucessos e momentos difíceis. Juntos crescemos, celebramos conquistas que marcaram nossa história e enfrentamos desafios que nos fortaleceram. Além dos resultados, é essa trajetória que define nossa relação, e, no fim, Fabio sempre será uma das verdadeiras lendas da Yamaha MotoGP", acrescenta Pavesio.

"Desde que se juntou à Yamaha em 2024, Álex trouxe uma experiência valiosa, uma visão profunda e um compromisso inabalável, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento do projeto YZR-M1", seguiu Paolo.

"Embora dizer adeus nunca seja fácil depois de tantos anos juntos, continuamos totalmente focados em trabalhar em equipe para alcançar os melhores resultados possíveis até o fim da temporada", encerra o executivo da marca de Iwata.

Conforme reportou o Motorsport.com, os substitutos de Quartararo e Rins serão o espanhol Jorge Martín, atual líder da MotoGP com a Aprilia e campeão de 2024 pela Pramac, e o japonês Ai Ogura, vencedor da última etapa do Mundial com a Trackhouse Aprilia, em Assen, na Holanda. A classe rainha retorna no outro fim de semana com o GP da Alemanha, no Sachsenring.

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