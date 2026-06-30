Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria

Fórmula 1
F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria

"Terrível": o rádio furioso de Leclerc que a F1 não transmitiu na Áustria

Fórmula 1
GP da Áustria
"Terrível": o rádio furioso de Leclerc que a F1 não transmitiu na Áustria

MotoGP: Acosta passa por cirurgia para tratar síndrome do túnel do carpo

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Acosta passa por cirurgia para tratar síndrome do túnel do carpo

MotoGP: Yamaha confirma saídas de Quartararo e Rins no fim do ano; Martín e Ogura serão os substitutos

MotoGP
MotoGP: Yamaha confirma saídas de Quartararo e Rins no fim do ano; Martín e Ogura serão os substitutos

F1 - Newey revela causas por trás do desastre da Aston Martin em 2026: 'Ferramentas da era Jordan'

Fórmula 1
GP da Áustria
F1 - Newey revela causas por trás do desastre da Aston Martin em 2026: 'Ferramentas da era Jordan'
MotoGP

MotoGP: Yamaha confirma saídas de Quartararo e Rins no fim do ano; Martín e Ogura serão os substitutos

Espanhol líder de 2026 e campeão de 2024 será a próxima estrela da marca de Iwata, ao lado do japonês que venceu o GP da Holanda no último fim de semana, em Assen

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

A Yamaha confirmou nesta terça-feira (30) que Fabio Quartararo e Álex Rins deixam a equipe no fim da atual temporada da MotoGP. A oficialização vem após o Motorsport.com antecipar o movimento meses atrás. 

O editor recomenda:

"Quartararo se juntou ao projeto Yamaha Factory Racing MotoGP em 2019 e rapidamente se consolidou como um dos talentos mais destacados do esporte. Sua passagem pela Yamaha foi marcada por 11 vitórias, 32 pódios e, como maior conquista, o título mundial de MotoGP em 2021", destaca o comunicado em relação ao piloto francês, que vai se transferir para a Honda.

"Rins se juntou à equipe Monster Energy Yamaha MotoGP em 2024, trazendo uma vasta experiência e uma comprovada capacidade vencedora. Ao longo de seu tempo com a Yamaha, contribuiu com sua experiência e determinação, impulsionando o desenvolvimento da moto e fortalecendo o desempenho geral da equipe", afirmou a equipe oficial de fábrica sobre o espanhol.

Ao contrário do companheiro, Rins não tem o futuro definido e tudo indica que ele não continuará na MotoGP apesar de ter um currículo com 18 vitórias no Mundial de Motovelocidade -- seis delas na classe principal.

"Yamaha e ambos os pilotos continuarão comprometidos com o objetivo comum de alcançar os melhores resultados possíveis até o fim da temporada 2026. Fabio e Álex desempenharam um papel fundamental no projeto da Yamaha na MotoGP e somos muito gratos a eles por seu esforço, dedicação e colaboração ao longo dos anos", explicou Paolo Pavesio, diretor-geral da Yamaha Motor Racing.

Yamaha e Quartararo comemoram o título de 2021

Yamaha e Quartararo comemoram o título de 2021

Foto de: Yamaha

"A trajetória de Fabio com a Yamaha abrange oito anos, durante os quais compartilhamos grandes sucessos e momentos difíceis. Juntos crescemos, celebramos conquistas que marcaram nossa história e enfrentamos desafios que nos fortaleceram. Além dos resultados, é essa trajetória que define nossa relação, e, no fim, Fabio sempre será uma das verdadeiras lendas da Yamaha MotoGP", acrescenta Pavesio.

"Desde que se juntou à Yamaha em 2024, Álex trouxe uma experiência valiosa, uma visão profunda e um compromisso inabalável, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento do projeto YZR-M1", seguiu Paolo.

"Embora dizer adeus nunca seja fácil depois de tantos anos juntos, continuamos totalmente focados em trabalhar em equipe para alcançar os melhores resultados possíveis até o fim da temporada", encerra o executivo da marca de Iwata.

Conforme reportou o Motorsport.com, os substitutos de Quartararo e Rins serão o espanhol Jorge Martín, atual líder da MotoGP com a Aprilia e campeão de 2024 pela Pramac, e o japonês Ai Ogura, vencedor da última etapa do Mundial com a Trackhouse Aprilia, em Assen, na Holanda. A classe rainha retorna no outro fim de semana com o GP da Alemanha, no Sachsenring.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Vencedores e perdedores do emocionante GP da Holanda de MotoGP

Principais comentários
Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP: Após fratura na vértebra em Assen, Aldeguer confirma que retorna apenas depois da pausa de verão

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Após fratura na vértebra em Assen, Aldeguer confirma que retorna apenas depois da pausa de verão

MotoGP: Marini negocia vaga com Tech3 KTM para 2027 no lugar de Viñales

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Marini negocia vaga com Tech3 KTM para 2027 no lugar de Viñales

MotoGP: Bezzecchi lidera TL1 na Holanda; Márquez e Diogo Moreira caem

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Bezzecchi lidera TL1 na Holanda; Márquez e Diogo Moreira caem
Mais de
Alex Rins

ANÁLISE: Como Yamaha avança na MotoGP ao dar 'passo atrás'?

MotoGP
MotoGP
Teste de Barcelona
ANÁLISE: Como Yamaha avança na MotoGP ao dar 'passo atrás'?

MotoGP: Izan Guevara entra na mira da Pramac Yamaha para 2027

MotoGP
MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Izan Guevara entra na mira da Pramac Yamaha para 2027

MotoGP: Álex Márquez lidera TL1 do GP da Catalunha, com quedas de Martín e Acosta; Moreira é o 11º mais rápido

MotoGP
MotoGP
GP da França
MotoGP: Álex Márquez lidera TL1 do GP da Catalunha, com quedas de Martín e Acosta; Moreira é o 11º mais rápido
Mais de
Movistar Yamaha MotoGP

MotoGP: Aprilia lidera e Márquez cai em teste da Pirelli em Brno

MotoGP
MotoGP
Brno 2027 Tyre Test
MotoGP: Aprilia lidera e Márquez cai em teste da Pirelli em Brno

MotoGP e fabricantes oficializam 'Pacto de Concórdia'

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP e fabricantes oficializam 'Pacto de Concórdia'

MotoGP: Após abandonar planos com Mercedes, Quartararo ainda quer teste na F1

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP: Após abandonar planos com Mercedes, Quartararo ainda quer teste na F1

Últimas notícias

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria

Fórmula 1
F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria