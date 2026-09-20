Acosta conquista primeira vitória da carreira na MotoGP no GP da Áustria; Moreira é 15º
Dupla da Aprilia Jorge Martín e Marco Bezzecchi completaram o pódio no Red Bull Ring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group
Pedro Acosta, da KTM, triunfou no GP da Áustria e conquistou sua primeira vitória da carreira na MotoGP, com a dupla da Aprilia Jorge Martín e Marco Bezzecchi completando o pódio da etapa do Red Bull Ring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 15º.
Como foi o GP da Áustria?
Martín, pole, permaneceu na ponta, seguido de Bezzecchi e Ai Ogura em uma largada muito boa para a Aprilia. Mais atrás, Moreira caiu uma posição, para 17º. Acosta tomou a quarta colocação de Marc Márquez, que já começou a ser perseguido por Bagnaia.
Bezzecchi até ultrapassou Martín na entrada da curva 1, mas o atual líder do campeonato voltou para a ponta, ultrapassando o companheiro de equipe. Mais atrás, Quartararo teve que ceder uma posição por cortar a pista, enquanto Moreira subiu para 15º.
Na terceira volta, uma fila com menos de meio segundo de diferença foi formada entre Martín, Bezzecchi e Acosta. Na chicane da curva 2, o piloto da KTM ultrapassou 'Bez'.
Quem enfrentava uma prova ruim era Álex Márquez, que caiu oito posições desde a largada, ficando em 14º. Zarco, enquanto isso, retomou a 12ª colocação.
Martín seguia na liderança enquanto defendia dos ataques de Acosta, que estava a menos de 0s1 de diferença. Bezzecchi, no entanto, ficava a 1s5 atrás do piloto da KTM.
Na oitava volta, Acosta chegou a emparelhar com Martín, mas o campeão de 2024 conseguiu manter a liderança. No entanto, na reta para a segunda curva, o piloto da KTM ultrapassou o rival e assumiu a ponta.
Mais atrás, Márquez ultrapassou Ogura e assumiu o quarto lugar. No entanto, na volta seguinte, Marc saiu da pista e perdeu três posições, sendo superado por Ogura, Brad Binder e, pouco depois, por Fermín Aldeguer.
Na volta 13, Álex Márquez, que já estava num dia difícil, caiu na entrada da curva 2, causando bandeira amarela no setor da chicane. Na frente, Acosta tentava se afastar de Martín, mas com o piloto da Aprilia permanecendo na cola.
Márquez, depois de perder posições em sequência, começou a tentar recuperar a quarta colocação, ultrapassando Binder e ameaçando Aldeguer, seguindo o piloto da Gresini de perto. Na volta 20, o atual campeão conseguiu passar Fermín e assumir a quinta colocação.
Na disputa pela liderança, Acosta aumentou a vantagem para mais de um segundo em relação ao Martín, que perdeu um pouco do ritmo e vinha com Bezzecchi na cola. Naquele momento, Moreira estava em 14º, sendo superado por Takaaki Nakagami, substituto de Mir na HRC, enquanto Zarco era o décimo.
Faltando três voltas para o fim, Acosta seguia com uma vantagem ampla para Martín, que seguia sendo perseguido por Bezzechi em um duelo entre as Aprilias de fábrica.
Depois de uma longa espera, Acosta permaneceu na ponta e conquistou a primeira vitória da carreira na MotoGP.
Resultado do GP da Áustria de MotoGP
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|28
|
42'16.996
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|28
|
+1.017
42'18.013
|1.017
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|28
|
+1.209
42'18.205
|0.192
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|28
|
+2.139
42'19.135
|0.930
|13
|5
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|28
|
+7.339
42'24.335
|5.200
|11
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|28
|
+8.720
42'25.716
|1.381
|10
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|28
|
+9.686
42'26.682
|0.966
|9
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|28
|
+12.365
42'29.361
|2.679
|8
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|28
|
+14.869
42'31.865
|2.504
|7
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|28
|
+16.266
42'33.262
|1.397
|6
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|28
|
+16.640
42'33.636
|0.374
|5
|12
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|28
|
+20.940
42'37.936
|4.300
|4
|13
|T. Nakagami Repsol Honda Team
|30
|Honda
|28
|
+21.032
42'38.028
|0.092
|3
|14
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|28
|
+22.391
42'39.387
|1.359
|2
|15
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|28
|
+24.949
42'41.945
|2.558
|1
|16
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|28
|
+25.148
42'42.144
|0.199
|17
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|28
|
+30.140
42'47.136
|4.992
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|28
|
+34.200
42'51.196
|4.060
|19
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|28
|
+34.413
42'51.409
|0.213
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|28
|
+46.724
43'03.720
|12.311
|21
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|28
|
+1'07.530
43'24.526
|20.806
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|12
|
+16 Voltas
18'23.329
|16 Voltas
|Acidente
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