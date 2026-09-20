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Acosta conquista primeira vitória da carreira na MotoGP no GP da Áustria; Moreira é 15º

Dupla da Aprilia Jorge Martín e Marco Bezzecchi completaram o pódio no Red Bull Ring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Pedro Acosta, da KTM, triunfou no GP da Áustria e conquistou sua primeira vitória da carreira na MotoGP, com a dupla da Aprilia Jorge Martín e Marco Bezzecchi completando o pódio da etapa do Red Bull Ring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 15º.

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Como foi o GP da Áustria?

Martín, pole, permaneceu na ponta, seguido de Bezzecchi e Ai Ogura em uma largada muito boa para a Aprilia. Mais atrás, Moreira caiu uma posição, para 17º. Acosta tomou a quarta colocação de Marc Márquez, que já começou a ser perseguido por Bagnaia.

Bezzecchi até ultrapassou Martín na entrada da curva 1, mas o atual líder do campeonato voltou para a ponta, ultrapassando o companheiro de equipe. Mais atrás, Quartararo teve que ceder uma posição por cortar a pista, enquanto Moreira subiu para 15º.

Na terceira volta, uma fila com menos de meio segundo de diferença foi formada entre Martín, Bezzecchi e Acosta. Na chicane da curva 2, o piloto da KTM ultrapassou 'Bez'.

Quem enfrentava uma prova ruim era Álex Márquez, que caiu oito posições desde a largada, ficando em 14º. Zarco, enquanto isso, retomou a 12ª colocação.

Martín seguia na liderança enquanto defendia dos ataques de Acosta, que estava a menos de 0s1 de diferença. Bezzecchi, no entanto, ficava a 1s5 atrás do piloto da KTM.

Na oitava volta, Acosta chegou a emparelhar com Martín, mas o campeão de 2024 conseguiu manter a liderança. No entanto, na reta para a segunda curva, o piloto da KTM ultrapassou o rival e assumiu a ponta.

 

Mais atrás, Márquez ultrapassou Ogura e assumiu o quarto lugar. No entanto, na volta seguinte, Marc saiu da pista e perdeu três posições, sendo superado por Ogura, Brad Binder e, pouco depois, por Fermín Aldeguer.

Na volta 13, Álex Márquez, que já estava num dia difícil, caiu na entrada da curva 2, causando bandeira amarela no setor da chicane. Na frente, Acosta tentava se afastar de Martín, mas com o piloto da Aprilia permanecendo na cola.

 

Márquez, depois de perder posições em sequência, começou a tentar recuperar a quarta colocação, ultrapassando Binder e ameaçando Aldeguer, seguindo o piloto da Gresini de perto. Na volta 20, o atual campeão conseguiu passar Fermín e assumir a quinta colocação.

Na disputa pela liderança, Acosta aumentou a vantagem para mais de um segundo em relação ao Martín, que perdeu um pouco do ritmo e vinha com Bezzecchi na cola. Naquele momento, Moreira estava em 14º, sendo superado por Takaaki Nakagami, substituto de Mir na HRC, enquanto Zarco era o décimo.

Faltando três voltas para o fim, Acosta seguia com uma vantagem ampla para Martín, que seguia sendo perseguido por Bezzechi em um duelo entre as Aprilias de fábrica.

Depois de uma longa espera, Acosta permaneceu na ponta e conquistou a primeira vitória da carreira na MotoGP.

Resultado do GP da Áustria de MotoGP

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 28

42'16.996

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 28

+1.017

42'18.013

 1.017     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+1.209

42'18.205

 0.192     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 28

+2.139

42'19.135

 0.930     13
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 28

+7.339

42'24.335

 5.200     11
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 28

+8.720

42'25.716

 1.381     10
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 28

+9.686

42'26.682

 0.966     9
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 28

+12.365

42'29.361

 2.679     8
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 28

+14.869

42'31.865

 2.504     7
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 28

+16.266

42'33.262

 1.397     6
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 28

+16.640

42'33.636

 0.374     5
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 28

+20.940

42'37.936

 4.300     4
13 Japan T. Nakagami Repsol Honda Team 30 Honda 28

+21.032

42'38.028

 0.092     3
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 28

+22.391

42'39.387

 1.359     2
15 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 28

+24.949

42'41.945

 2.558     1
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 28

+25.148

42'42.144

 0.199      
17 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 28

+30.140

42'47.136

 4.992      
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 28

+34.200

42'51.196

 4.060      
19 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 28

+34.413

42'51.409

 0.213      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 28

+46.724

43'03.720

 12.311      
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 28

+1'07.530

43'24.526

 20.806      
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+16 Voltas

18'23.329

 16 Voltas   Acidente  
Ver resultados completos

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

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