MotoGP GP da Tailândia

Acosta líder, Moreira em 15º; veja classificação da MotoGP 2026 após GP da Tailândia

Marco Bezzecchi e Raúl Fernández completam o top 3 do campeonato de pilotos

Redação Motorsport.com
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Pedro Acosta sai do GP da Tailândia com 32 pontos e a liderança do campeonato de pilotos da temporada 2026 da MotoGP, após vencer a polêmica sprint e chegar em segundo na corrida principal de Buriram. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, com os três pontos conquistados no domingo (01), está em 15º.

Leia também:

Marco Bezzecchi, piloto da Aprilia que venceu o GP da Tailândia mas caiu na corrida sprint, está em segundo, com 25 pontos, enquanto Raúl Fernández, da Trackhouse, garantiu 23 e a terceira colocação após dois pódios.

Entre as equipes, o time de fábrica da KTM lidera, com 45 pontos, seguido da Aprilia, com 43, e da Trackhouse, com 40. 

Na disputa dos contrutores, KTM e Aprilia estão empatadas na liderança, com 32 pontos cada, seguidas pela Ducati, com 19.

Campeonato de pilotos da MotoGP 2026 pós-GP da Tailândia

Pos Piloto Pontos Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 23 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 SpainM. MarquezDucati Team 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 ItalyF. BagnaiaDucati Team 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 FranceJ. ZarcoTeam LCR 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 ItalyE. BastianiniTech 3 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 SpainJ. MirHonda HRC 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 SpainA. RinsYamaha Factory Racing 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainA. MarquezGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 SpainM. ViñalesTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de equipes pós-GP da Tailândia

Pos Teams Points Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 45 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyAprilia Racing Team 43 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 ItalyTeam VR46 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 ItalyDucati Team 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 JapanHonda HRC 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 MonacoTeam LCR 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 FranceTech 3 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 JapanYamaha Factory Racing 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Construtores pós-GP da Tailândia

Pos Chassis Points Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 KTM 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Aprilia 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Ducati 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Honda 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

