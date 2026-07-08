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Piloto da KTM foi submetido a uma cirurgia para tratar uma lesão relacionada à síndrome do túnel do carpo no pulso direito na terça-feira (30) passada

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, que teve que abandonar o GP da Holanda e que passou por uma cirurgia para resolver uma lesão relacionada à síndrome do túnel do carpo no pulso direito na terça-feira (30) passada, viajará para Sachsenring para se submeter ao exame obrigatório com o Dr. Angel Charte, diretor médico da MotoGP, e receber o 'ok' para poder entrar na pista na manhã de sexta-feira (10), apenas 10 dias após a cirurgia.

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Inicialmente, o piloto da KTM tinha planejado, antes de viajar, passar por um exame prévio com os médicos que o operaram em Barcelona, mas a boa evolução da lesão o levou a ir diretamente para a Alemanha.

Acosta teve que abandonar a corrida do GP da Holanda devido a um problema no pulso direito. Os múltiplos problemas técnicos que o espanhol vinha enfrentando com a moto da KTM — que, desde o GP da Catalunha, havia parado pelo menos quatro vezes — levaram a suspeitar de um novo problema com o protótipo; no entanto, a história foi bem diferente.

Na 12ª volta de 26 totais, o piloto começou a perder posições e, uma volta depois, decidiu entrar nos boxes e abandonar a prova devido a uma lesão da síndrome do túnel do carpo no pulso direito — uma condição que já lhe havia causado problemas e que, desta vez, fez com que ele perdesse completamente a sensibilidade da alavanca do freio.

“Já faz um ano que fico com três dedos dormentes, mas em alguns circuitos lido melhor com isso, em outros pior, e em outros ainda só perco a sensibilidade, mas sei quando estou apertando a alavanca e que ela está na minha mão".

"O problema é que, desta vez, chegou a um ponto em que parecia que eu nem tinha os três dedos; ou seja, quando fechava a mão, não sentia os dedos, não sabia onde estava a alavanca do freio”, explicou o piloto espanhol.

Acosta já tinha programado a cirurgia para depois do GP da Alemanha e aproveitar a pausa de meio de temporada para se recuperar; no entanto, com o agravamento da situação, decidiu antecipar a intervenção.

O piloto passou pela sala de cirurgia da Clínica Dexeus, em Barcelona, onde foi operado pela equipe do renomado cirurgião Xavier Mir, especialista em mãos.

 

“Pedro passou, nesta manhã, por uma pequena cirurgia no pulso direito para tratar a síndrome do túnel do carpo, que transcorreu com sucesso. Espera-se que ele volte a competir no GP da Alemanha, desde que seja aprovado em um exame médico na próxima semana”, explicou a KTM após a cirurgia realizada na semana passada.

Faltando uma corrida para chegar à metade do campeonato, Acosta ocupa a sétima posição na classificação geral, com 133 pontos, 60 a menos que o líder Jorge Martín, tendo conquistado três pódios até o momento nesta temporada, enquanto continua em busca de sua primeira vitória na categoria rainha.

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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