Com o fim da relação entre a MotoGP Sports Entertainment (antiga Dorna Sport) e o circuito de Phillip Island, crescem as chances de Adelaide se tornar o palco do GP da Austrália de MotoGP a partir de 2027, o que encerraria um período de quase 50 anos sem a realização de uma corrida de rua no Mundial de Motovelocidade, sendo o primeiro da era MotoGP.

Segundo informações apuradas pelo Motorsport.com, o governo do estado da Austrália do Sul apresentou um projeto à MSE para que Adelaide assuma a organização do GP da Austrália.

Mais cedo nesta semana, o governo do estado de Vitória rejeitou publicamente a proposta da MSE para trocar o GP da Austrália, realizado há décadas em Phillip Island, para o circuito de Albert Park, em Melbourne, que recebe a Fórmula 1 há quase 30 anos.

Em resposta ao pedido da MSE, a governadora Jacinta Allan (o estado de Vitória abriga tanto a cidade de Melbourne quanto Phillip Island) se comprometeu a injetar dinheiro para uma modernização do circuito litorâneo, cujo contrato chega ao fim neste ano.

Mas, ao que tudo indica, a resposta de Allan não satisfez a cúpula do campeonato, aumentando as especulações de que a prova deste ano seja a última no mítico circuito.

Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, o governo do estado da Austrália do Sul apresentou uma proposta muito atraente à MotoGP Sports Entertainment para projetar o primeiro circuito urbano que sediaria uma prova do Campeonato Mundial de Motovelocidade da era moderna.

Atualmente, o traçado de Mandalika, em Lombok (Indonésia), é classificado como um circuito semiurbano, embora qualquer pessoa que vá até lá perceba que não é. Nas primeiras décadas do Mundial, existiram algumas poucas pistas de rua e de estrada, como Montjuic, que sediou o GP da Espanha em momentos esparsos entre as décadas de 1950 e 1970.

Carlos Ezpeleta, diretor esportivo do Mundial e um dos executivos mais influentes da empresa, embarcou em um voo de Barcelona na última terça-feira com destino a Adelaide.

Anúncio iminente

O Motorsport.com apurou que, nas próximas horas, poderá ser feito algum tipo de anúncio sobre o que será o projeto.

A vontade de sediar um evento de grande porte tem sido fundamental na aposta do estado da Austrália do Sul, muito mais ambiciosa em termos do que a que vinha sendo negociada com o estado de Vitória. Nesse sentido, vale ressaltar que Adelaide já organizou o GP de Fórmula 1, entre 1985 e 1995.

O fato de o acordo entre a Dorna e o governo de Vitória expirar em 2026 leva a crer que a parceria com Adelaide deve começar já em 2027, enquanto se aguarda a conclusão das obras correspondentes.

