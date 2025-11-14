Todas as categorias

MotoGP GP de Valência

MotoGP: Álex Márquez testa pacote aerodinâmico da GP25 no fim de semana do GP de Valência

Espanhol corre com a moto de 2024 nesta temporada e, a partir de terça, passará a andar com o modelo de 2026; por isso, teste visa minimizar impacto da troca

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Álex Márquez testou um pacote aerodinâmico da Ducati de 2025 nos treinos para o GP de Valência de MotoGP, antes de sua primeira apresentação com a nova GP26 no teste pós-temporada de terça-feira.

Leia também:

O piloto da Gresini tem corrido com a GP24 nesta temporada, mas se aventurou na pista na sexta-feira com uma moto visivelmente revisada. Márquez passou grande parte do dia testando as atualizações, o mesmo pacote aerodinâmico usado pelos pilotos da equipe oficial da Ducati nesta temporada, antes de voltar a uma configuração mais familiar para as simulações de classificação no final da tarde.

O piloto de 29 anos continuará a comparar as duas especificações aerodinâmicas nas sessões de treinos restantes, antes de decidir qual versão correrá no sprint e no GP de domingo. Márquez explicou que a equipe optou por deixá-lo testar o pacote aerodinâmico mais cedo do que o planejado por causa das baixas temperaturas previstas para o teste de terça-feira em Valência.

"Eu experimentei o aero. O plano era testá-lo na terça-feira. Mas já começamos a testar algumas coisas no fim de semana, porque terça será um dia bastante frio e não teremos muitas horas na pista com uma boa temperatura", explicou. "Precisamos antecipar algumas coisas para que possamos nos concentrar mais nas coisas importantes durante o teste de terça".

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez terminou o dia em quarto lugar na tabela de tempos, a pouco mais de dois décimos do ritmo estabelecido por Pedro Acosta na KTM. O espanhol admitiu que o teste da nova aerodinâmica tirou o foco do trabalho de configuração habitual na sexta, mas enfatizou que está feliz em experimentar novas peças agora que conquistou o vice-campeonato de pilotos.

"Nós nos concentramos mais em experimentar pacotes diferentes e não extrair o potencial da moto [ou] melhorar nossa configuração, então amanhã teremos trabalho dobrado", disse ele.

"Estou experimentando algumas coisas porque estou mais relaxado, não luto por nada agora no campeonato, então posso experimentar as coisas e estou gostando. Tentar coisas [novas] é algo de que gosto, então amanhã vamos nos concentrar novamente em alguns pacotes - vou decidir qual deles e então tentaremos extrair [o máximo dele]".

Márquez não fez uma avaliação adequada do pacote aerodinâmico usado por seu irmão Marc, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio nesta temporada, mas disse que era mais fácil se esforçar sabendo que essas peças já haviam sido testadas pelo trio de fábrica da Ducati.

"É diferente. É uma aerodinâmica que os três pilotos oficiais já experimentaram durante a temporada, mas eles queriam mais informações e também queriam que outros pilotos experimentassem. Como essas são coisas que já foram testadas por outros pilotos, você não é tão cauteloso porque sabe que essas peças funcionam e que não farão nada inesperado. Você fica um pouco mais confiante".

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - "Se me lesionar novamente, meu corpo não suportará", diz Martín sobre retorno em Valência
Próximo artigo MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

