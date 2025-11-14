MotoGP: Álex Márquez testa pacote aerodinâmico da GP25 no fim de semana do GP de Valência
Espanhol corre com a moto de 2024 nesta temporada e, a partir de terça, passará a andar com o modelo de 2026; por isso, teste visa minimizar impacto da troca
Álex Márquez testou um pacote aerodinâmico da Ducati de 2025 nos treinos para o GP de Valência de MotoGP, antes de sua primeira apresentação com a nova GP26 no teste pós-temporada de terça-feira.
O piloto da Gresini tem corrido com a GP24 nesta temporada, mas se aventurou na pista na sexta-feira com uma moto visivelmente revisada. Márquez passou grande parte do dia testando as atualizações, o mesmo pacote aerodinâmico usado pelos pilotos da equipe oficial da Ducati nesta temporada, antes de voltar a uma configuração mais familiar para as simulações de classificação no final da tarde.
O piloto de 29 anos continuará a comparar as duas especificações aerodinâmicas nas sessões de treinos restantes, antes de decidir qual versão correrá no sprint e no GP de domingo. Márquez explicou que a equipe optou por deixá-lo testar o pacote aerodinâmico mais cedo do que o planejado por causa das baixas temperaturas previstas para o teste de terça-feira em Valência.
"Eu experimentei o aero. O plano era testá-lo na terça-feira. Mas já começamos a testar algumas coisas no fim de semana, porque terça será um dia bastante frio e não teremos muitas horas na pista com uma boa temperatura", explicou. "Precisamos antecipar algumas coisas para que possamos nos concentrar mais nas coisas importantes durante o teste de terça".
Alex Marquez, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Márquez terminou o dia em quarto lugar na tabela de tempos, a pouco mais de dois décimos do ritmo estabelecido por Pedro Acosta na KTM. O espanhol admitiu que o teste da nova aerodinâmica tirou o foco do trabalho de configuração habitual na sexta, mas enfatizou que está feliz em experimentar novas peças agora que conquistou o vice-campeonato de pilotos.
"Nós nos concentramos mais em experimentar pacotes diferentes e não extrair o potencial da moto [ou] melhorar nossa configuração, então amanhã teremos trabalho dobrado", disse ele.
"Estou experimentando algumas coisas porque estou mais relaxado, não luto por nada agora no campeonato, então posso experimentar as coisas e estou gostando. Tentar coisas [novas] é algo de que gosto, então amanhã vamos nos concentrar novamente em alguns pacotes - vou decidir qual deles e então tentaremos extrair [o máximo dele]".
Márquez não fez uma avaliação adequada do pacote aerodinâmico usado por seu irmão Marc, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio nesta temporada, mas disse que era mais fácil se esforçar sabendo que essas peças já haviam sido testadas pelo trio de fábrica da Ducati.
"É diferente. É uma aerodinâmica que os três pilotos oficiais já experimentaram durante a temporada, mas eles queriam mais informações e também queriam que outros pilotos experimentassem. Como essas são coisas que já foram testadas por outros pilotos, você não é tão cauteloso porque sabe que essas peças funcionam e que não farão nada inesperado. Você fica um pouco mais confiante".
