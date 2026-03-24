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Alta cúpula da MotoGP visita obras do Autódromo de Buenos Aires, que retornará ao calendário em 2027

CEO Carmelo Ezpeleta e o diretor esportivo Carlos Ezpeleta supervisionaram as obras da pista argentina que voltará ao calendário da categoria em 2027

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Carmelo and Carlos Ezpeleta

Carmelo y Carlos Ezpeleta

Foto de: Uncredited

Os principais dirigentes do Campeonato Mundial de MotoGP visitaram o Autódromo Oscar e Juan Gálvez na segunda-feira (23) para supervisionar as obras que estão sendo realizadas para o retorno da categoria rainha à cidade de Buenos Aires em 2027.

Leia também:

Após o GP do Brasil disputado no último fim de semana no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, Carmelo Ezpeleta, CEO do MotoGP Sports Entertainment Group, e Carlos Ezpeleta, diretor esportivo, viajaram para Buenos Aires para se informar sobre a transformação que está sendo realizada no autódromo da capital argentina para receber o Mundial de Motovelocidade nos primeiros meses de 2027.

Carmelo e Carlos Ezpeleta visitaram as obras no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, que se encontra em pleno processo de renovação, após o início da execução do plano de obras em janeiro. Eles foram acompanhados pelo presidente da AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, responsável pelas vias da Cidade Autônoma de Buenos Aires), Juan Pablo Fasanella, e por Orlando Terranova, presidente do grupo promotor OSD, entre outros.

As obras começaram com a demolição de toda a área de garagens que havia sido construída para o retorno da F1 à Argentina em 1995. Desde então, o foco esteve na preparação estrutural do terreno, com tarefas que combinam demolições, terraplanagem e construção de novas fundações.

Na área do futuro paddock, em particular, foram realizados trabalhos no terreno para a instalação das novas estruturas, enquanto avançava a escavação e a preparação das novas construções dentro do circuito.

Trabajos en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP en 2027.

Obras no Autódromo de Buenos Aires para receber o MotoGP em 2027.

Foto: Governo da Cidade de Buenos Aires

Paralelamente, a pista também passa por uma profunda transformação com obras para redefinir o traçado e adaptá-lo aos padrões internacionais para receber a MotoGP.

Foram realizadas tarefas de fresagem do asfalto existente, demolição de zebras, remoção de barreiras e eliminação de estruturas obsoletas. Além disso, foram executadas terraplanagens em setores estratégicos, incluindo a reta oposta e o trecho compreendido entre as curvas 10 e 13, onde está projetado um novo traçado.

A estabilização do solo é um dos aspectos técnicos mais relevantes e visa garantir a resistência e a durabilidade da futura pista, um requisito essencial para obter a certificação de Grau A.

As obras continuam em bom ritmo e de acordo com o cronograma estipulado, com previsão de conclusão em um prazo de 12 meses a partir do início, em janeiro deste ano, conforme informou a Secretaria de Esportes do Governo da Cidade de Buenos Aires.

A nova pista terá 4,3 km de extensão, 14 metros de largura média e 14 curvas ao longo do circuito. Na reta, poderão ser atingidas velocidades superiores a 300 km/h no retorno do Campeonato Mundial de Motociclismo à capital argentina, pela primeira vez desde 1999.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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