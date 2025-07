A situação complicada da KTM no Campeonato Mundial de MotoGP, dada a crise econômica e o fato de que ainda não será capaz de desafiar a Ducati em 2025, colocou os holofotes sobre Pedro Acosta desde o início do ano. O piloto espanhol tem falado abertamente sobre o quanto está faltando para a moto ser realmente competitiva e a insatisfação com o projeto logo gerou rumores de uma possível saída.

O empresário de Acosta, Albert Valera, que atualmente é o principal protagonista na confusão entre Jorge Martín, que ele também representa, e a Aprilia, comentou no sábado na DAZN sobre a situação contratual do piloto da KTM. Valera explicou que o espanhol tem um contrato com a empresa austríaca até 2026 e que esse acordo não inclui uma cláusula de liberação. Ele também deixou claro que o piloto não está "feliz" com a situação, que "a harmonia e a ilusão não estão fluindo como antes" e que, se as coisas não melhorarem, Acosta terá que "ficar mais um ano sofrendo, esperando que novas coisas venham, ou apelar para a vontade da KTM" para uma possível saída.

Valera disse que ainda não houve um movimento para falar com a fábrica austríaca e pedir a saída, mas desde o início do ano há rumores de que, se ele sair, um possível destino seria a Pertamina Enduro VR46, estrutura onde ele poderia pilotar a melhor moto do grid, uma Ducati, mas onde há dois pilotos com contratos e que querem continuar a ter um futuro na estrutura de Valentino Rossi: Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Di Giannantonio dedicou algumas palavras a Acosta no último GP da Holanda, em Assen, quando perguntado sobre a possibilidade de o espanhol se juntar à equipe: "Estou em uma Ducati, com minha superequipe e estou feliz, isso é o suficiente para mim, então o que Pedro faz? Não sei, na minha opinião, não é bom para a equipe dele falar tanto sobre outra marca. Não sei qual é a atmosfera na garagem dele. Talvez devesse se concentrar um pouco mais no próprio trabalho, no que ele tem que fazer, porque no final há outros pilotos que estão indo bem com a moto", disse sem rodeios.

Di Giannantonio também analisou a própria corrida do domingo, a qual terminou em sexto lugar, logo atrás das KTMs de Acosta e Maverick Viñales e à frente do companheiro de equipe Morbidelli: "A largada foi boa, mas desde o Warm Up senti que estava andando no gelo com o pneu traseiro, então nas primeiras voltas andei um pouco para trás porque não tinha tração na saída das curvas. No terceiro setor e nas curvas 10, 11 e 12 eu estava perdendo muito, quando normalmente é o meu ponto forte".

Fabio Di Giannantonio, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"A partir do meio da corrida, percebi que poderia tirar o máximo proveito da moto entre 45 e 50 graus de inclinação, então, como resultado, comecei a frear muito lentamente na reta e com muito mais força na inclinação, abrindo o acelerador nas curvas. A tática foi boa, mas tive que pilotar na defensiva. Foi uma sensação estranha que normalmente não se experimenta. Nesses momentos, você precisa analisar. Agora é preciso esquecer isso e olhar para frente", disse ele.

Na corrida, ele se envolveu em batalhas diretas, especialmente com Morbidelli, com um toque e uma penalidade para o ítalo-brasileiro:"Morbidelli é sempre difícil de ser batido. Eu estava mais rápido, ele estava se defendendo e nos tocamos. É uma pena que tenhamos perdido tempo, porque aquele incidente, o dele e o do Viñales, me atrasaram, caso contrário, o quinto lugar teria sido possível. No entanto, com "ses" e "mas" não se vai longe".

Por fim, Di Giannantonio comentou sobre as expectativas para o GP da Alemanha daqui a duas semanas: "Sachsenring é um circuito de que gosto porque tem muitas curvas para a esquerda, que são as minhas favoritas, e é preciso controlar bem os pneus, outro dos meus pontos fortes. Meus componentes eletrônicos estão eufóricos porque ele diz que os mapas de lá funcionam muito bem para ele. No geral, estamos em um bom momento, estamos indo bem e estou gostando de pilotar. Depois de uma corrida decepcionante, estou ansioso para voltar à pista", concluiu.

