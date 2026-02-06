ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

Desconsiderando a Yamaha, que está envolvida em problemas de falta de confiabilidade com o novo motor V4, o qual condicionou decisivamente seus dois dias de testes, os rostos de satisfação se repetiam na maioria das garagens espalhadas pelo circuito de Kuala Lumpur nesta primeira semana de atividade coletiva da MotoGP em 2026.

Isso mudou na quinta-feira, depois que a Ducati entrou em ação e deixou a concorrência mais ansiosa para pensar em 2027 do que em enfrentar a temporada que começa em menos de um mês, na Tailândia. E isso apesar de Marc Márquez, o atual campeão e grande dominador da última temporada, ter rodado abaixo do seu potencial máximo devido à lesão no ombro direito da qual ainda está se recuperando.

Com todo o cuidado do espanhol, foram seu irmão e seu companheiro de equipe, Alex Márquez e Pecco Bagnaia, que continua procurando equipe para 2027, que se encarregaram de assustar os demais competidores, com duas simulações de sprint que 'aterrorizaram' o restante do paddock.

“Se tomarmos como referência o [tempo] de Pecco, o resto já pode ir para casa e começar a se concentrar em 2027”, ironizou Massimo Rivola, CEO da Aprilia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

“Vamos esperar pela Tailândia antes de concluir definitivamente que os problemas de 2025 ficaram para trás. Mas acho que as mudanças feitas na moto deste ano ajudaram todos os pilotos da marca”, resumiu Bagnaia, quinto na classificação geral final, a meio segundo do caçula dos Márquez, a referência.

“Estou feliz, acho que estamos um pouco mais rápidos do que no ano passado”, resumiu o titular da Gresini, cuja melhor volta (1m 56s4) ficou a menos de um décimo do recorde absoluto da pista. Seu irmão mais velho, com o quarto melhor tempo, três décimos mais lento, continua aprimorando seu físico para estar no auge em um mês: “Tudo correu conforme o planejado”.

Aprilia e o risco de se entregar a Bezzecchi

Se levarmos em conta a surra que a Ducati deu nos rivais nesta quinta-feira, não é fácil configurar uma classificação com base na situação dos demais concorrentes.

Sobre a Aprilia, é preciso dizer, desde já, que ela está mais do que nunca dedicada a Marco Bezzecchi, terceiro melhor piloto do ano e responsável por levar a marca ao segundo lugar entre os construtores. A renovação do piloto, a primeira a ser oficializada, reforça ainda mais uma aposta que não deixa de ter certo risco, já que a fábrica está trabalhando com uma aposta de 'tudo ou nada'.

Jorge Martín, da Aprilia Racing Team, esteve em Sepang, mas, devido a uma lesão, não subiu na moto. Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Jorge Martín, que espera poder reaparecer dentro de 15 dias na Tailândia, com a clavícula e o pulso já no lugar, está perto da saída da Aprilia, o que torna difícil visualizar o compromisso que haverá por ambas as partes, independentemente do que uns e outros digam.

Se nos guiarmos pelo ritmo exibido por Bezzecchi na simulação de sprint, é difícil afirmar se a Aprilia está à frente da KTM, sobretudo se compararmos a volta a volta do #72 com a de Pedro Acosta, sensivelmente mais competitivo.

“A moto melhorou um pouco em todas as áreas, mas ainda é cedo para tirar uma conclusão clara sobre quais devem ser os objetivos”, limitou-se a dizer Bezzecchi. O italiano fez uma tentativa de volta rápida pela manhã e, como não conseguiu acertar, fez outra à tarde, que o deixou em segundo lugar, a um décimo de Alex Márquez.

Honda modera o otimismo

A Honda não ficou à margem da dura realidade que a Ducati impôs no último dia de treinos. Até então, não era descabido afirmar que a empresa japonesa continuava com a progressão que no ano passado a levou a saltar de categoria na escala de concessões, passando do grupo D para o C.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Steve Wobser / Getty Images

No entanto, o desempenho de quinta-feira serve para recalibrar as expectativas da HRC. O oitavo melhor tempo de Joan Mir, que ficou a oito décimos da liderança, provavelmente não reflete todo o potencial da RC213V atual. Em relação ao ritmo, os dados levam a crer que a gigante de Tóquio está um pouco atrás da Aprilia e da KTM, mas que se aproximou delas em relação a 2025.

O protótipo deu um pequeno passo à frente, mas certamente menor do que se imaginava até quarta-feira. Corrigir a falta de aderência, um discurso muito repetido nos últimos tempos na garagem, é a obsessão da Honda visando o início do Mundial.

“Mirar na Ducati seria um erro, porque estamos longe e porque eles continuaram melhorando. Estamos cientes das limitações que temos em relação à aderência e é aí que precisamos melhorar mais”, resumiu Mir, que em uma volta tirou seis décimos de Luca Marini, seu vizinho de garagem, uma diferença que também pode ser extrapolada para a margem que os separou ao cruzar suas simulações de sprint. Também não se pode ignorar a falha no motor da moto #10, que o obrigou Mir a voltar a pé para os pits.

Luca Marini, Honda HRC, volta ao boxe depois de sua moto parar na pista Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A confusão de Toprak como metáfora da Yamaha

O testemunho que Toprak Razgatlioglu deu na quinta-feira, ao terminar os três dias de testes, que no seu caso foram quase o dobro se considerarmos os quilômetros que completou no shakedown anterior, sintetiza perfeitamente o sentimento da Yamaha.

Se nos guiarmos pelas palavras do turco, atual campeão do Mundial de SuperBike, poderíamos pensar que as reservas daqueles que questionam sua contratação, alegando o abismo que existe entre as duas categorias, começam a ser mais do que justificadas.

“Dizem-me que tenho que pilotar como se estivesse numa Moto2, mas isso é muito mais fácil de dizer do que fazer. Não é fácil ver-me tão abaixo”, disse ele ao tentar explicar a 18ª posição na tabela, a quase dois segundos do tempo de referência.

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

A frustração do piloto da Pramac também se aplica à Yamaha, condicionada de forma decisiva pela falta de confiabilidade do motor V4 que vem desenvolvendo há meses e que obrigou a abortar todas as atividades na pista na quarta-feira, por motivos de segurança.

“A Yamaha nos pediu para rodarmos com cuidado”, disse Alex Rins, único membro da dupla titular que terminou os treinos. Fabio Quartararo ficou ausente nos últimos dois dias devido a uma queda em que quebrou um dedo.

O catalão ficou a 1,1 segundos e o fato de apenas Jack Miller ter se animado a fazer uma simulação de sprint, pela manhã e bastante discreto, só aumenta as dúvidas geradas em torno do estado real das coisas na Yamaha.

