No dia 14 de abril completou um ano da última vitória de uma moto não-Ducati em uma etapa da MotoGP. E esse triunfo foi uma surpresa em um campeonato dominado pela marca italiana. O domínio de Maverick Viñales com a Aprilia no GP das Américas de 2024 provou ser muito mais um ponto fora da curva.

Depois de outra vitória aparentemente fácil de Marc Márquez a bordo da Ducati oficial no Catar no fim de semana, seria fácil, à primeira vista, lamentar um início de ano ainda mais monótono do que o de 2024. Não houve nem mesmo um resultado fora do comum para mexer com o cenário nos quatro eventos até agora.

Mas, embora pareça muito próximo de uma conclusão precipitada que Márquez ganhará o título de pilotos salvo algum problema, a parte inicial de 2025 tem sido, de fato, um pouco mais interessante em termos de um desafio à hegemonia da Ducati como um todo.

Parte dessa impressão se deve simplesmente à redução, há muito esperada, da vantagem numérica da Ducati. A mudança da Pramac para a Yamaha reduziu o número de motos da Ducati de oito para seis no grid.

Portanto, mesmo que as máquinas italianas mantenham exatamente a mesma supremacia na dianteira do ano passado, todos os outros pilotos sobem automaticamente algumas posições. Essa é uma pequena ressalva que precisa ser reconhecida quando se analisa os 10 primeiros e os pontos conquistados pelas outras fabricantes.

Essa simples redistribuição das motos certamente contribuiu para adicionar um pouco de variedade à parte superior do grid da MotoGP. Seria necessária uma tese de doutorado e muitas conjecturas para descobrir o quanto disso se deve à deserção da Pramac, mas o que está claro é que todos os outros fabricantes tentam morder os calcanhares da Ducati este ano.

O problema até agora é que esses momentos têm sido ataques irregulares de um cachorro pequeno contra um carteiro. Na verdade, eles se assemelham mais a uma gangue de cães menores que se revezam para dar ao carteiro seu cardio diário.

Todo fim de semana, ao que parece, um ou outro dos "outros" faz uma exibição que lhe permite ousar e sonhar. Ouvimos até mesmo os pilotos da Yamaha e da Honda dizerem que estão "felizes" em vários momentos. Isso não foi ouvido durante a maior parte de 2024. As concessões estão ajudando as motos japonesas, ao que parece. Isso faz com que os outros que estão assistindo também se atrevam a sonhar.

Na Honda, Johann Zarco, da LCR, passou a maior parte do ano sorrindo. Seu principal ato até agora foi a largada na primeira fila na Argentina, embora o francês não tenha conseguido converter isso em nenhum pódio. Além disso, ele teve também um quarto lugar no GP do Catar. As motos oficiais também tiveram seu momento ao sol no Texas, com Luca Marini e Joan Mir se classificando em sétimo e oitavo, respectivamente.

A Yamaha tem sido tão enigmática quanto qualquer um dos possíveis adversários da Ducati. Jack Miller parecia estar dando as cartas logo no início após sua mudança para a Pramac, classificando-se em quarto lugar na Tailândia. Ele também foi rápido nas condições mistas dos treinos no Texas, qualificando-se em nono lugar e terminando o GP em quinto.

Embora o hábito de acidentes do australiano não tenha desaparecido, ele tem sido bastante positivo em relação à moto. Fabio Quartararo passou seu tempo habitual reclamando da M1, mas isso parou no Catar quando ele se classificou na primeira fila e terminou a sprint em quinto.

Outros também tiveram seus momentos de alegria. A equipe de fábrica da Aprilia teve um início de ano ruim, mas o piloto da Trackhouse, Ai Ogura, deu uma indicação de que há esperança para a RS-GP. A classificação em quinto lugar para a abertura na Tailândia e o quarto e quinto lugares no sprint e na GP, respectivamente, foram os destaques até agora. Mas tem sido mais difícil para o novato em pistas onde ele não teve um teste de MotoGP na preparação.

Um Rottweiler ainda não emergiu do bando mal-humorado de mini-cães que ladram. Mas, se alguém puder, talvez a Honda pareça a mais provável, dadas as evidências até agora

E agora, finalmente, a KTM teve sua vez de morder os calcanhares da Ducati. Até domingo, parecia que essa era a única fabricante sem nada positivo que pudesse ser mencionado. Houve algum ritmo em classificações, mas um misterioso problema de vibração estava arruinando as corridas. Então, Viñales apareceu no GP do Catar. Com pouco aviso, o homem da Tech3 levou a RC16 para a frente do pelotão no GP - um desempenho baseado em algumas linhas criativas e velocidade em linha reta.

Nenhum dos rivais da Ducati havia levado a luta contra a GP25 dessa forma. Na verdade, Viñales subiu ao pódio, embora seu segundo lugar tenha sido retirado mais tarde devido a uma violação da pressão dos pneus. A aparição repentina de uma KTM na ponta de um GP, até então o pacote mais condenado de todos, resumiu bem os esforços inconstantes e inconsistentes dos rivais da Ducati.

Será que Quartararo estará na briga pela primeira fila em Jerez? Será que uma KTM estará mais uma vez na briga pela liderança? O padrão até agora sugere que será a vez de outra pessoa liderar a perseguição quando o circo chegar ao país espanhol em uma quinzena.

Até agora, o acordo parece ser o de que um fabricante pode bater à porta da Ducati somente se tudo estiver perfeitamente alinhado. O circuito precisa ser adequado - observe que o Catar foi o local onde a KTM oficial marcou seu único pódio em 2024, com Binder.

Não pode haver uma fração de interferência em uma volta de classificação. As largadas precisam ser perfeitas. A escolha dos pneus precisa ser perfeita. Os pilotos da Ducati podem se safar com imperfeições, pelo menos na luta contra outras motos. A vantagem técnica está lá para lhes dar um amortecedor. O mesmo não acontece - ainda - com os demais.

A preocupação é que essa diferença só tende a aumentar quando voltarmos para a Europa. Nos últimos tempos, foi quando os esforços de desenvolvimento da Ducati realmente entraram em ação e seus rivais começaram a perder a esperança.

As concessões de testes deste ano - especialmente para a Honda e a Yamaha - dão uma guinada diferente nesse padrão. A segunda-feira após Jerez será a primeira chance da Ducati de testar desde antes da temporada. Embora o dia seja uma oportunidade para todos, ele parece ser ainda maior para a Ducati.

Então, qual fabricante pode estar à altura do desafio de não apenas acompanhar as Ducatis, mas também de estar entre elas de forma consistente no início da temporada europeia?

Como vimos, um Rottweiler tenaz ainda não emergiu da matilha mal-humorada de mini-cães que ladram. Mas, se algum deles conseguir, talvez a Honda pareça ser a mais provável, dadas as evidências até agora. Tanto o experiente Zarco quanto o analítico Marini permaneceram consistentemente convencidos de que o pacote tem o que é preciso. Há motivos para acreditar que a RC213V pode até mesmo ter tido um desempenho abaixo do esperado até agora.

A Honda foi provavelmente o pacote que melhorou de forma mais consistente em toda a sua frota, e foi o que chegou mais longe. No ano passado, havia muito pouca luz no fim do túnel para a fabricante em dificuldades. Veja o caso de Zarco no Catar há um ano: ele se classificou em 13º e terminou o GP em 12º. Este ano, esses números foram sétimo e quarto. Certamente, não se pode atribuir esse salto apenas à troca de moto da Pramac.

Se há um problema que a Honda ainda precisa resolver, é a falta de velocidade em linha reta da moto. Mas Zarco declarou que a contratação de Romano Albesiano como diretor técnico - é uma medida historicamente drástica para uma empresa japonesa contratar um europeu - já está dando resultados. Há alguns motivos para acreditar que problemas como a extremidade superior do motor agora podem ser resolvidos rapidamente.

Talvez não importe o fato de o GP da Espanha ser provavelmente um pouco cedo demais para uma mudança para a frente com a inspiração de Albesiano. A velha Jerez não é uma pista que exija muita potência no topo da grid. Portanto, qual o melhor lugar para a Honda começar a correr com eles toda semana?

