Nesta quinta-feira (05), Diogo Moreira encerrou oficialmente sua primeira bateria de testes como piloto da MotoGP, no último dia de pré-temporada da principal categoria do motociclismo mundial no circuito de Sepang, na Malásia.

Diogo teve a chance de andar por seis dias no palco do GP da Malásia, sendo três na última semana pelo shakedown, liberado para pilotos novatos, e mais três nesta pela primeira sessão de pré-temporada. Este foi o segundo contato do brasileiro com a moto da LCR Honda, após sua participação no teste de pós-temporada de um dia em Valência, em novembro do ano passado.

A semana do shakedown correu sem maiores problemas para o brasileiro, conseguindo cumprir um programa extenso, focado em sua adaptação à moto da MotoGP, mais pesada e mais tecnológica do que estava acostumado na Moto2 e na Moto3.

Por isso, o brasileiro teve como objetivo, nos dois primeiros dias do shakedown, encontrar o ritmo ideal, mas sem buscar o limite. A situação mudou apenas na tarde do dia 31, na última sessão do teste, com a LCR permitindo que ele fosse à pista para o famoso time attack, correndo atrás de tempos no ritmo de classificação.

Tempos de Diogo Moreira no Shakedown e na Pré-temporada:

DATA MELHOR TEMPO / POSIÇÃO FINAL 29/01 - Shakedown Dia 1 02min00s894 (8º) 30/01 - Shakedown Dia 2 01min59s930 (11º) 31/01 - Shakedown Dia 3 01min58s338 (6º) 03/02 - Pré-temporada Dia 1 01min58s682 (19º) 04/02 - Pré-temporada Dia 2 01min58s571 (17º) 05/02 - Pré-temporada Dia 3 01min58s476 (19º)

Segundo o próprio Moreira, em declaração divulgada pela LCR após o fim do shakedown, o brasileiro encontrou uma boa velocidade, mas saiu da primeira semana de testes ainda precisando entender "alguns detalhes e seguir trabalhando".

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Olhando para os tempos de Diogo, é possível notar sua evolução, melhorando quase 1s entre o primeiro e o segundo dia e mais de 1s5 entre o segundo e o terceiro.

Comparando com os demais pilotos que foram à pista ao longo do shakedown (titulares da Yamaha, novatos do ano e testadores das cinco montadoras), Moreira terminou a sessão a 1s165 do melhor tempo dos testes, de Aleix Espargaró, com a mesma moto que ele. No primeiro dia, essa diferença com o também líder Espargaró foi de mais de 2s.

A marca de Moreira também superou a melhor volta do GP da Malásia de 2025, um 01min58s873, marcada por Álex Márquez, sendo este o atual recorde oficial do circuito de Sepang (recordes oficiais contabilizam apenas os tempos registrados em corridas, excluindo testes, treinos livres e classificações).

Um parâmetro importante de comparação para o brasileiro é a performance do único outro novato do ano: Toprak Razgatlioglu. E Moreira terá um grande desafio nesta briga pelo título de "Novato do Ano", já que terá que enfrentar um piloto consolidado: o turco chega à MotoGP cacifado pela conquista do tricampeonato do Mundial de Superbike, sendo visto como um dos futuros do programa da Yamaha na categoria.

Enquanto Moreira ficou atrás do turco nos dois primeiros dias do shakedown, simulação de classificação do brasileiro permitiu que ele superasse o rival no dia 31, com a janela de melhora de Toprak sendo bem inferior à do piloto da LCR (2s5 para Diogo contra 1s2 de Toprak).

Tempos de Toprak Razgatlioglu no Shakedown e na pré-temporada:

DATA MELHOR TEMPO / POSIÇÃO FINAL 29/01 - Shakedown Dia 1 01min59s674 (4º) 30/01 - Shakedown Dia 2 01min58s805 (7º) 31/01 - Shakedown Dia 3 01min58s465 (8º) 03/02 - Pré-temporada Dia 1 01min58s887 (20º) 04/02 - Pré-temporada Dia 2 Não foi à pista 05/02 - Pré-temporada Dia 3 01min58s326 (18º)

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Na segunda semana de testes, já na pré-temporada, Diogo ganhou a companhia dos demais pilotos da Honda: Johann Zarco, sua dupla na LCR, e Joan Mir e Luca Marini, da equipe oficial da marca japonesa.

E a Honda deixou uma boa primeira impressão nos testes, com Mir chegando inclusive a liderar um dos dias de pré-temporada, sendo uma presença constante no top 10, enquanto Marini foi o sexto colocado na terça-feira.

Tempos dos demais pilotos Honda na pré-temporada de Sepang:

DATA Joan Mir (Honda) Luca Marini (Honda) Johann Zarco (LCR) Diogo Moreira (LCR) 03/02 01min57s693 (7º) 01min57s569 (6º) 01min58s140 (11º) 01min58s682 (19º) 04/02 01min56s874 (1º) 01min57s565 (11º) 01min58s346 (14º) 01min58s571 (17º) 05/02 01min57s268 (9º) 01min57s805 (16º) 01min57s601 (15º) 01min58s476 (19º)

Apesar de não ter conseguido melhorar o tempo feito no último dia do shakedown, o ponto alto da pré-temporada de Diogo foi manter a consistência na tabela de tempos, com marcas oscilando entre 01min58s4 e 01min58s6.

Para além da consistência, o próprio Diogo destacou em entrevistas ao feed oficial da MotoGP que a pré-temporada trouxe importantes novas experiências para ele: sua primeira queda da moto e o primeiro contato com a chuva.

Moreira foi ao chão ainda no primeiro dia da pré-temporada, caindo na curva 5, a mesma do acidente de Fabio Quartararo. Mas, felizmente, ele levantou sem maiores problemas, afirmando posteriormente em coletiva que "já era hora" de ter sua primeira queda.

Já o segundo dia trouxe a chuva. Apesar da pista molhada ter limitado os programas dos pilotos e equipes, Moreira foi um dos poucos a saírem da garagem na parte da tarde, para que pudesse se acostumar com a condição adversa. Diogo afirmou que tratou as primeiras voltas com cautela, antes de se sentir mais confortável em cima da moto.

No geral, Diogo Moreira viveu seis dias fundamentais para sua adaptação à moto da categoria. Ele partiu de um local de cautela, para entender o maquinário que tinha em mãos antes de começar a mostrar mais agressividade e buscar o limite. Querendo ou não, a queda faz parte do esporte e também traz aprendizados, e o brasileiro teve a sorte de ter sido algo rápido, sem maiores consequências para ele ou seu programa.

Com tempos de volta consistentes, na casa de 01min58s, o piloto da LCR mostra que está se acostumando ao ritmo da MotoGP e, agora, terá duas semanas de descanso antes do derradeiro teste de pré-temporada 2026, nos dias 21 e 22 de fevereiro na Tailândia, sete dias antes do início do campeonato no mesmo circuito. O momento é de descansar e estudar o que foi feito na Malásia, para seguir a evolução em Buriram, para chegar ao GP na melhor forma possível para um estreante.

