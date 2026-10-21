A MotoGP pode não perceber, mas a principal categoria do motociclismo mundial caminha a passos largos em direção a uma crise que não terá como contornar.

O GP da Austrália deste fim de semana tem três ausências já confirmadas, número que pode aumentar ainda mais dependendo do decorrer das sessões. Fermín Aldeguer está fora devido à fratura na mão sofrida na Indonésia. Joan Mir segue afastado enquanto busca um diagnóstico para sua fadiga crônica. E, no início da semana, a Yamaha confirmou que Toprak Razgatlioglu está fora do restante da temporada para tratar uma lesão no ombro.

Para piorar, a notícia de Toprak confirma um dado assustador sobre a temporada 2026: das 22 etapas programadas para o campeonato (com a indefinição sobre o GP do Catar ainda pairando sobre o paddock), apenas um GP contou com todos os 22 pilotos titulares no grid.

O retorno do GP do Brasil ao calendário da MotoGP após mais de 20 anos foi e será a única prova deste campeonato a contar com o grid completo. Nem mesmo a abertura da temporada 2026 (Goiânia foi a segunda prova), na Tailândia, conseguiu esse feito, com Aldeguer afastado devido à fratura no fêmur sofrida durante um teste privado. De resto, todas as etapas já realizadas e que ainda serão realizadas em 2026 contam com baixas, devido a lesões de diferentes tipos.

Desde a introdução das corridas sprints, em 2023, o número de acidentes e lesões cresceu consideravelmente na categoria, refletindo o aumento da importância de todas as sessões do fim de semana.

Mesmo antes da compra pela Liberty Media, a antiga Dorna, hoje MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), já visava um formato de fim de semana que aumentasse a importância da sexta-feira, nos moldes aplicados pela F1 com a introdução das sprints em 2021.

Mas, diferentemente da F1, que realiza apenas seis sprints por ano em 24 etapas (número que será expandido para 10 em 2027), a MotoGP se jogou de cabeça, introduzindo as provas de curta duração em todas as etapas do ano.

Com 264 pontos a mais em jogo por temporada (considerando um campeonato de 22 finais de semana), as sprints se tornaram uma parte fundamental da luta pelo título, forçando os pilotos a buscarem cada vez mais o limite o que, por consequência, gera cada vez mais acidentes.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A crise que citei no início desta análise, começa a ser vista já neste fim de semana, em Phillip Island. Havia uma expectativa em torno do retorno de Joan Mir, mas sem uma definição sobre o que vem causando as fadigas crônicas ao campeão de 2020, a Honda optou por deixá-lo afastado por pelo menos mais uma corrida.

Mas essa decisão criou um dilema curioso para a marca japonesa: ela chega a um ponto inédito de não ter mais pilotos reservas para colocar no lugar de Mir e, por isso, terá que correr com apenas três motos neste fim de semana: Luca Marini na equipe oficial, e Diogo Moreira e Johann Zarco na LCR.

Neste momento, a Honda divide esforços entre completar a temporada 2026 e desenvolver a RC214V, nova moto da era 850cc, que irá oficialmente às pistas no teste de pós-temporada de Valência, após o fim do campeonato. Porém, mesmo seus reservas estão afastados por lesões!

Agora, imaginem este cenário em 2027: a MotoGP introduzirá um novo formato de fim de semana, com uma classificação específica para a sprint nas tardes de sexta-feira. Além disso, os treinos livres deixam de formar os grupos para o quali do sábado. Ou seja, em dois momentos do fim de semana, na tarde de sexta e na manhã de sábado, teremos sessões de 15 minutos de duração com todos os 22 pilotos simultaneamente na pista!

A novidade deveria deixar todos no paddock de cabelo em pé, mas há dois problemas claros que impedem isso: primeiro, o fato dessa proposta ter partido das próprias equipes e montadoras; segundo, a desunião dos pilotos.

Marc Márquez criticou abertamente a falta de união dos pilotos em temas críticos ao esporte como o novo formato de fim de semana, lamentando a ausência de uma Associação como a dos pilotos da Fórmula 1, e da presença destes nas reuniões da Comissão de Segurança, realizadas todas as sextas-feiras de corrida.

Para além disso, alguns pilotos acreditam que a introdução de uma segunda classificação seja, na verdade, benéfica para a categoria, deixando de lado o perigo inerente deste novo formato.

Para a surpresa de ninguém, a MotoGP pensou no lado financeiro e no espetáculo com a introdução deste novo formato. Mas, se os números desse ano servem como base para projetarmos o futuro, eles deveriam ligar um alerta muito grande em todo o paddock porque, se com esse formato já temos uma alta taxa de lesões, isso deve piorar em 2027.

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