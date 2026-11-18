ANÁLISE MotoGP: Aprilia aposta em solução inédita na aerodinâmica da moto de 2027
Piloto de testes da marca italiana postou foto da moto de 850cc nas redes sociais e alguns conceitos inéditos puderam ser observados
A Aprilia parece estar concentrando seus esforços no desenvolvimento aerodinâmico para o início da nova era de motos de 850 cilindradas da MotoGP. O piloto de testes Lorenzo Savadori publicou uma foto da moto com especificações para 2027 após a sessão de testes realizada em Jerez.
A imagem rapidamente chamou a atenção e revelou algumas das novidades introduzidas pelo departamento técnico da Aprilia, liderado por Fabiano Sterlacchini, especialmente na parte aerodinâmica.
Vale destacar que a RS-GP de 2027 utilizada pelo italiano ainda é um protótipo e apresenta diferenças consideráveis em relação à versão que fará sua estreia no teste de Valência, marcado para 1º de dezembro. Ainda assim, a fotografia compartilhada no Instagram mostra algumas soluções interessantes.
Na parte dianteira, a asa conta com dois suportes de fixação, que criam um espaço maior entre o perfil curvo único e a entrada de ar frontal. Com isso, permite-se a passagem de um fluxo de ar maior pela região.
A principal novidade, porém, está na introdução de uma sequência de aletas sobrepostas, que substituem o elemento anteriormente conhecido como fork wing (asa da suspensão dianteira). Com as restrições impostas pelo regulamento de 2027, o novo componente aerodinâmico não poderá mais ultrapassar os limites externos do garfo da suspensão, o que levou à sua reposição em direção à parte interna.
Uma aleta vertical se estende para baixo a partir da carenagem dianteira e envolve parcialmente a haste da suspensão. Um pequeno suporte que a conecta à asa frontal também sustenta um segundo elemento, com formato mais elaborado, projetado para gerar pressão aerodinâmica na dianteira sem provocar arrasto excessivo.
Lorenzo Savadori, Aprilia 850cc
Foto di: Lorenzo Savadori
A solução mostra que a aerodinâmica continuará sendo um fator importante mesmo com a chegada das motos de 850 cilindradas à MotoGP, apesar de o novo regulamento ter sido desenvolvido justamente para reduzir significativamente sua influência.
No entanto, as pesquisas com dinâmica dos fluidos computacional (CFD) e os testes em túnel de vento já estão abrindo novos caminhos para o desenvolvimento das motos. Com isso, começa a perder força a ideia de que a próxima geração representará um grande retrocesso em termos de desempenho aerodinâmico.
A melhora das condições climáticas durante a sessão de quarta-feira permitiu a redução dos tempos de volta à medida que o circuito secava gradualmente.
O mais rápido foi Nicolò Bulega, da Ducati. O recém-coroado campeão mundial de Superbike registrou 1min39s253 com a GP27, ficando pouco mais de três décimos à frente de Savadori. Pol Espargaró, da KTM, terminou em terceiro, meio segundo atrás do piloto de testes da Aprilia.
Nenhum dos pilotos tentou uma volta rápida para buscar o melhor tempo. O foco esteve na avaliação das novas soluções aerodinâmicas antes da decisão final sobre a configuração que será utilizada no teste de Valência.
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