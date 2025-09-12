Foi uma primeira apresentação pública dramática, mas encorajadora, para a nova moto M1 com motor V4 da Yamaha durante os treinos para o GP de San Marino de MotoGP na sexta-feira. O piloto de testes Augusto Fernández terminou em 19º lugar na tabela de classificação no final do dia, mas seus tempos de volta contaram apenas uma parte da história.

Quando a pista foi aberta para a primeira sessão de sexta-feira, as câmeras apontaram para a M1 azul de Fernández, que saiu com um protótipo completamente novo. O espanhol conseguiu dar uma volta a menos do melhor tempo em sua primeira saída, mostrando o potencial máximo da moto.

Houve um drama no meio do TL1, quando ele parou devido a um sensor defeituoso que não estava lendo os dados corretamente, forçando a moto a parar automaticamente. No entanto, ele conseguiu retomar a sessão sem perder muito depois de subir na segunda moto, terminando em 21º lugar na tabela de tempos com um tempo de 01min32s537.

Isso já estava a um segundo do tempo registrado pelo piloto da Yamaha, Fabio Quartararo, que terminou em segundo, atrás do líder Franco Morbidelli. Fernández também conseguiu fazer uma volta dentro do mesmo décimo de Álex Rins, que terminou em 18º, e ficou a apenas meio segundo da dupla da Pramac , Jack Miller e Miguel Oliveira.

No final da tarde, Fernández conseguiu completar mais 20 voltas na sessão de treinos principais antes de sofrer um acidente em baixa velocidade na Curva 2. Embora o dia tenha chegado ao fim prematuramente, o piloto de 27 anos ainda tinha muitos pontos positivos para analisar, tendo reduzido o déficit em relação a Quartararo: seis décimos com o pneu traseiro macio.

Embora a diferença reduzida tenha tido muito a ver com o fato de Quartararo estar insatisfeito com a natureza imprevisível de sua M1 com motor quatro em linha, caindo para o 12º lugar no final, até mesmo o francês ficou impressionado com a velocidade que Fernandez demonstrou em sua irmã com motor V4.

"Eu acompanho principalmente os tempos de volta", disse Quartararo. "Ele foi muito rápido, menos de um décimo atrás da segunda Yamaha. Sabemos que Augusto é um piloto rápido. Além disso, com uma moto nova, sei que há muito trabalho a ser feito. Há muita margem com essa moto, especialmente em termos de ajustes. É aí que eu acho que ela pode ser muito boa".

O próprio Fernández ficou mais do que satisfeito com a apresentação, destacando como o V4 superou algumas das fraquezas de longo prazo de suas antecessoras. No entanto, ele enfatizou que a Yamaha ainda tem muito trabalho a fazer, com a M1 atual ainda sendo mais rápida em algumas áreas.

"Na moto padrão, temos algumas coisas muito positivas. Ela ainda é um pouco melhor que a V4 no momento", explicou ele. "Mas melhoramos muito a parte traseira. O principal problema da moto padrão era a parte traseira, a aderência e o gerenciamento da aderência. Isso já está muito melhor, desde o início, e agora estamos tentando encontrar o equilíbrio da moto para fazer a frente funcionar tão bem quanto a moto padrão, para juntar tudo e tirar o melhor proveito dela".

Depois de ter enfrentado problemas com a M1 nos testes privados em Misano, a Yamaha introduziu outras alterações na moto antes do GP de San Marino - e conseguiu resolver esses problemas com sucesso.

"Hoje foi um dia positivo porque todas as mudanças que fizemos funcionaram", disse ele. "Isso é bom porque, normalmente, nos testes, você dá passos, mas [ao] descartar coisas, 'isso não é bom', então você tenta encontrar uma maneira assim. Hoje foi o primeiro dia em que eu disse: 'uau, isso é bom'. Portanto, é uma boa sensação como piloto".

Ele acrescentou: "Foi a primeira vez que todas as alterações e todas as mudanças de configuração e o que estávamos tentando, que tínhamos em mente desde o teste, [funcionaram]. Honestamente, estávamos tendo dificuldades na última vez em que estivemos aqui testando. Foi a primeira vez que tivemos dificuldades com a moto, com a configuração, o equilíbrio e tudo mais".

"Portanto, tínhamos algumas coisas importantes em mente. Fizemos [as alterações] pela manhã e à tarde. Foi como um dia de teste, com grandes mudanças e funcionou".

O ritmo de uma volta de Fernández nos treinos foi ainda mais impressionante, pois ele não conseguiu completar as simulações de classificação nos testes devido às condições da pista e à disponibilidade limitada de pneus.

Embora as concessões da MotoGP ofereçam à Yamaha uma liberdade considerável com relação aos testes privados, o ponto levantado por Fernández destacou uma grande limitação enfrentada pela fabricante japonesa em sua busca para voltar à frente.

"Cometi um pequeno erro no segundo stint cronometrado porque hoje foi o primeiro cronometrado real que fizemos com essa moto; com um pneu macio e sem muito combustível", disse ele.

"Não é fácil [fazer simulações de classificação nos testes] porque a pista nem sempre é segura para fazer um tempo adequado, ao contrário do que acontece aqui nos GPs, porque você não encontra a mesma aderência, as condições e as zebras. Quando estive aqui [nos testes], não pude usar os meios-fios porque estavam muito escorregadios. Então, para sair e fazer um contrarrelógio, é muito arriscado.

"Então, às vezes, eu entendo que não façamos um teste adequado. É bom fazer alguns para entender onde estamos, mas, no final, entendemos mais ou menos onde estamos sem fazer isso."

Ele acrescentou: "Além disso, não é que não possamos brincar com os pneus. Usamos pneus muito usados nos testes. Não é que não possamos jogar fora um pneu macio".

A Yamaha obterá dados mais conclusivos da nova M1 no sprint e no GP de domingo, especialmente em relação a como ela se comporta no ar sujo das outras motos. Uma nova corrida também está planejada para o GP da Malásia, em outubro, para que a marca tenha a chance de avaliar a moto em condições de calor.

