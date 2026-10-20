ANÁLISE MotoGP: Resultados mostram que Moreira mereceu promoção para HRC

A Honda confirmou nesta terça-feira (20) que Diogo Moreira será promovido para a equipe oficial da marca japonesa na temporada 2027 da MotoGP, encerrando meses de expectativa em torno de seu destino e o de David Alonso, seu rival na briga pela vaga.

Desde a confirmação da contratação de Alonso com status de piloto de fábrica em junho, haviam dúvidas sobre o caminho que a Honda tomaria para 2027: promover o piloto brasileiro, com um ano de experiência na categoria e input no desenvolvimento da moto de 2027, ou colocar o colombiano direto na equipe de fábrica em sua estreia na categoria.

Porém, a Honda preferiu seguir o caminho que pode ser visto como mais conservador. Por outro lado, há inúmeros argumentos que mostram que essa foi a decisão correta.

Diogo chegou à MotoGP neste ano cercado de expectativas devido ao baixo número de novatos no grid de 2027. Além do brasileiro, o único outro rookie era o turno Toprak Razgatlioglu na Pramac Yamaha. Devido à pompa de Toprak, vindo para a MotoGP após uma sequência de sucessos no WSBK, muitos esperavam que ele conquistaria o título de Rookie do Ano com facilidade.

Mas Moreira mostrou resultado desde o início. Enquanto Toprak vem sofrendo para se adaptar à moto Yamaha, que patina com o desenvolvimento do novo motor V4, o brasileiro é uma presença constante no top 15 das corridas, tendo neste momento quatro vezes mais pontos que o turco no Mundial de Pilotos.

Outro ponto que depõe a favor de Moreira é sua performance contra os demais pilotos da Honda. Mesmo sendo o único novato entre os quatro, Diogo vem superando com facilidade seus companheiros de marca. Neste momento, a cinco etapas do fim do campeonato, ele é o segundo melhor posicionado no Mundial, atrás apenas de Luca Marini, que vive um ano muito consistente, tendo pontuado em todas as corridas de domingo na temporada.

Com a ausência de seu companheiro de LCR, Johann Zarco, durante boa parte do campeonato, Diogo não sofreu com o desafio de assumir a liderança da equipe, crescendo no momento certo e obtendo, inclusive, seu melhor resultado em corridas de domingo neste período, com o sexto lugar no GP da Hungria.

Além disso, o crescimento de Moreira é visível. Com a moto Honda sofrendo para entregar rendimento nas corridas de domingo, devido ao tanque cheio e o uso do composto de pneu mais duro, os grandes momentos de Diogo na segunda metade do ano vêm ocorrendo nas sprints, com destaque para o pódio na prova curva de Motegi, que mostrou a agressividade e a criatividade do brasileiro. Um resultado positivo desses, na casa da Honda, eleva ainda mais os créditos de Diogo.

Olhando em um cenário mais amplo, a decisão da Honda ainda é lógica pelo fato do brasileiro estar colaborando com o desenvolvimento da moto 850cc, tendo liderado o teste coletivo do Red Bull Ring em setembro. Faz sentido para a marca japonesa colocar em sua equipe oficial alguém que já conhece a moto Honda e a nova 850cc ao lado de alguém que vai estrear pela montadora no próximo ano.

Por outro lado, Alonso é, sem dúvidas. um talento muito promissor, mas que vem decepcionando em 2026 na Moto2.

O campeão de 2024 da Moto3 teve uma reta final muito forte na Moto2 em 2025, inclusive se colocando no meio da briga entre Moreira e Manu González com seus bons resultados e, para muitos, era um candidato real ao título deste ano.

A realidade se mostrou muito diferente. Alonso vive um 2026 apagado, com apenas uma vitória e outros três pódios no campeonato até aqui, ocupando o quinto lugar no Mundial, 100 pontos atrás do líder González, o que minimiza a força de sua campanha pela vaga direta na equipe de fábrica.

Além disso, colocar Alonso na LCR é uma questão de preservação. Não faz sentido colocar um novato direto na equipe de fábrica, elevando a pressão em torno dele no momento em que precisa entender a categoria e a nova moto enquanto seu redor estaria cobrando resultados.

No final, Moreira já se mostrava como a opção ideal para correr ao lado de Quartararo há muito tempo. Felizmente, a Honda seguiu a direção correta.

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