A Yamaha segue seus esforços para deixar de ser a última montadora do grid da MotoGP. E nos testes de Sepang, a marca japonesa introduziu uma nova carenagem aerodinâmica para melhorar o comportamento da M1 sob frenagem, unindo a abertura superior ao difusor na borda de entrada, enquanto a parte inferior traz um novo canal, visando gerar carga sob inclinação máxima.

Nos testes de Sepang, foi testada uma nova carenagem com alguns conceitos interessantes que se dissociam das escolhas feitas pelos principais adversários.

O aspecto mais marcante, de fato, é ter unido a abertura ao difusor inferior com uma linha de continuidade. Trata-se de uma escolha contrária à tendência do grid, introduzindo o desenvolvimento de conceitos que se diferenciam do que já foi visto pelas rivais, mesmo que, no final, o objetivo seja alcançar objetivos semelhantes.

Detalhe da moto da Yamaha Factory Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nesta configuração, a Yamaha se destaca pelas linhas muito mais quadradas e esticadas em comparação com antes, o que lhe confere uma certa agressividade no design.

Na parte superior, não passam despercebidas as sete aberturas vistosas que servem para dissipar o calor do motor V4 . As aberturas têm brânquias calibradas: mais estreitas na frente e decididamente mais profundas e distantes na parte traseira.

Yamaha Factory Racing Team bike detail Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O degrau existe, mas não é mais visível, porque o que era uma divisória vertical para delimitar , agora se tornou uma superfície muito mais extensa. Do lado de fora, não passam despercebidos os dois perfis em relevo que, com a moto em posição reta, podem funcionar como desviadores de fluxo e que, na inclinação máxima, contribuem para criar carga aerodinâmica.

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing: observe o canal Venturi na parte inferior Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mas a novidade mais importante pode ser observada na parte inferior da carenagem, porque o fluxo canalizado no difusor encontra um interessante canal Venturi, que deve funcionar de forma mais eficaz quando a moto está inclinada.

A Yamaha frequentemente mostrou lacunas na pesquisa em túnel de vento e agora há a sensação de que há uma tentativa de recuperar o atraso em relação à Aprilia e Ducati, que ditam o ritmo para todos em termos de aerodinâmica.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, con il forcellone carenato Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing, con il forcellone non carenato Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Na “velha” M1, observou-se uma curiosidade também no braço oscilante traseiro, que continua em alumínio, mas adotou uma vistosa cobertura em carbono que reveste a parte vazia: pode ser um meio para endurecer essa parte do treno traseiro ou um meio para limpar o fluxo e controlar melhor o rastro da roda traseira...

