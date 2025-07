ANÁLISE: O que esperar de Balaton Park, novo circuito da MotoGP

Dois anos após a inauguração, o circuito Balaton Park sediará seu primeiro GP de MotoGP no mês que vem. É um momento que Marc Márquez está aguardando ansiosamente, pois ele vê a chegada de uma nova pista no sentido anti-horário no calendário, que é o que ele mais gosta.

O espanhol foi, sem dúvida, um dos poucos a se empolgar quando o vídeo abaixo apareceu nas redes sociais, mostrando imagens a bordo de uma volta no Balaton pelo húngaro Gabor Talmacsi. Onde a maioria dos observadores viu uma pista com um ritmo muito agitado, o sorriso de Márquez se alargou quando ele contou as curvas à esquerda: são dez no total, em comparação com sete à direita. "Eu adorei!", reagiu ele. "Pelo que vi nas câmeras onboard e no papel, gostei do circuito. Depois disso, teremos que ver o que podemos fazer com ele".

Nesse sentido, o Balaton Park lembra o Sachsenring, do qual o líder do campeonato já gosta muito. Apesar de plana, ao contrário do circuito que sedia o GP da Alemanha, a pista húngara também é bastante curta, com apenas 4,08km para percorrer e sem uma longa reta, com a principal tendo apenas 668 metros.

Embora possa ser criticado por sua lentidão, nos últimos meses o circuito realizou trabalhos para eliminar certas seções que eram rápidas demais para as exigências do automobilismo. Esse é o caso da criação da curva 8, uma direita bastante íngreme que interrompe uma longa aceleração, assim como a chicane 13, que parece apertar a pista no ponto de uma curva muito longa e, finalmente, a última seção do traçado, onde os pilotos ligarão três curvas quase em ângulo reto, com a primeira parte em forma de chicane e a segunda um pouco mais rápida.

"Não é rápido, sem retas longas. São curvas lentas, muitas chicanes lentas, uma pista muito técnica", resumiu Michele Pirro para o site oficial da MotoGP, após um teste no local.

"O layout é bom, é uma pista muito técnica com muitas chicanes, por isso é especial", descreveu Augusto Fernández. "É lenta, com curvas lentas, mas é bem divertida. Vai exigir muito trabalho dos pilotos para encontrar as trajetórias certas e se adaptar. Acho que podemos ver ótimas corridas aqui. É uma pista atípica, diferente de todas as outras, então pode ser divertido".

A MotoGP será disputada no Balaton Park de 22 a 24 de agosto. Foto de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ela é bastante singular", concordou Stefan Bradl. "Eu diria que ela é um pouco estreita, com muitas freadas grandes, e você tem que ter muito cuidado para pegar os pontos de frenagem certos, o que será complicado. Há muita frenagem, mas também muita aceleração. Não é uma pista rápida, porque não há uma reta longa, mas fisicamente vai ser difícil".

"É uma pista pequena. Há muitas mudanças de direção, o que tornará esse circuito bastante físico", explicou Pol Espargaró, que também estava convencido, especialmente porque sentiu que os problemas relacionados à segurança haviam sido resolvidos. "As velocidades não são muito altas, é uma pista lenta, e temos boas condições de segurança, o que é muito importante para nós".

Os pilotos de teste de todos os fabricantes de MotoGP puderam recentemente realizar um teste na pista, o que lhes deu a oportunidade de coletar dados que lhes permitirão antecipar os fundamentos da configuração e, em particular, o comprimento das relações da caixa de câmbio, embora esse trabalho só se torne realmente concreto quando o fim de semana do GP começar.

Enquanto isso, o Mundial de SuperBike disputou sua primeira etapa na Hungria neste fim de semana, dando à pista a oportunidade de testar as exigências das corridas de motos, embora com máquinas menos potentes do que as motos da MotoGP. E houve um piloto que gostou da experiência: Toprak Razgatlioglu, que deve competir em um GP no próximo ano e gosta particularmente das lentas chicanes do Balaton, venceu as três corridas do programa, estabelecendo os tempos mais rápidos e fazendo a pole.

Embora o futuro piloto da Pramac tenha apreciado o tipo de pista, Nicolò Bulega, que também deve competir na MotoGP a médio prazo, não escondeu sua falta de entusiasmo com a ideia de passar a primeira curva com uma moto mais rápida do que a que ele pilota atualmente. A curva à direita tem um efeito semelhante ao de um funil, o que não deixa de causar algum nervoso com a perspectiva de imaginar as motos da MotoGP enfrentando esse trecho.

"Na minha opinião, a Curva 1 é um pouco apertada e é cotovelo com cotovelo, por isso é fácil cometer um erro ou ir para fora", descreveu Nicoló Bulega, citado pela GPOne. "Se você errar os freios por até três metros, você sai da pista e isso acontece especialmente na largada, quando há muitas motos juntas. Torna-se mais complicado identificar a referência para a frenagem. Como as motos da MotoGP são mais rápidas, eu não gostaria de estar no lugar delas".

O Balaton Park tem 17 curvas, incluindo várias que são muito fechadas. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

As imagens que temos agora do Balaton Park mostram um circuito stop-and-go bastante clássico, embora sem qualquer alternância entre seções lentas e curvas mais rápidas. É essencialmente uma sequência de frenagem e aceleração pesadas, o que certamente é técnico, mas provavelmente fará com que os pilotos de MotoGP se sintam um pouco apertados, sem nenhuma maneira de soltar o acelerador.

De acordo com a Pirelli, fabricante do WorldSBK, por outro lado, a configuração da pista ofereceu um desempenho consistente dos pneus, sem que nenhuma parte do layout pudesse gerar altas temperaturas na borracha e, assim, desgastá-la. A qualidade do asfalto ainda é motivo de debate nesta fase, pois não é tão áspero quanto o encontrado em circuitos que já foram experimentados e testados em vários tipos de corrida. Entretanto, sua abrasividade foi considerada moderada, contribuindo também para o baixo desgaste e o desempenho consistente dos pneus.

No Mundial de Superbike, o melhor tempo estabelecido durante o primeiro fim de semana de corrida no Balaton Park foi 1'38"357, proporcionando uma velocidade média de 149,151 km/h. A velocidade máxima foi de 282,0 km/h. Em menos de um mês, poderemos ver o que as motos da MotoGP poderão fazer.

