ANÁLISE: O que está acontecendo com Francesco Bagnaia na MotoGP?

Francesco Bagnaia pode ter se redimido parcialmente com uma sólida corrida de recuperação no GP da Catalunha de MotoGP no domingo, mas é impossível ignorar o fato de que ele não deveria estar largando tão longe no grid.

Na verdade, se excluirmos a queda no GP de Portugal de 2022 com pneus slick em uma pista molhada, o sábado em Barcelona foi o pior resultado de classificação de Bagnaia na MotoGP. Nem mesmo em sua temporada de estreia com a Pramac, em 2019, ele começou uma corrida abaixo do 18º lugar.

O chefe da equipe da Ducati, Davide Tardozzi, balançou a cabeça e disse tudo, ao ver um piloto com 25 pole positions em sua carreira terminar em 21º no grid, três posições atrás do piloto de testes da Honda , Aleix Espargaró.

Como aconteceu na Hungria da última vez, Bagnaia começou o fim de semana muito distante dos ponteiros, não conseguindo ficar entre os 20 primeiros em nenhuma das sessões de sexta-feira. Assim, mesmo depois de conseguir seis décimos de um dia para o outro, o máximo que conseguiu foi um lugar na sétima fila.

As corridas sprint sempre foram o ponto mais fraco de Bagnaia, e o 14º lugar não foi nada digno de nota, especialmente em uma prova que contou com apenas 18 pilotos cruzando a linha de chegada.

Então veio o domingo, quando o bicampeão chegou ao 12º lugar na primeira volta, antes de aproveitar os acidentes para chegar entre os 10 primeiros. Mesmo depois de queimar o pneu traseiro, ele teve o suficiente para travar batalhas com Ai Ogura e Luca Marini, terminando a corrida entre os dois, em sétimo.

Bagnaia conseguiu lutar para chegar a uma posição respeitável no GP da Catalunha Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A diferença entre as duas corridas foi clara. No sábado, ele cruzou a linha 14,4 segundos atrás do vencedor Marc Márquez após apenas 12 voltas de corrida, perdendo mais de um segundo por volta, em média. Em contraste, no GP de 24 voltas de domingo, ele terminou a apenas 16 segundos da liderança - e isso apesar de ter perdido tempo enquanto lutava para passar pelo pelotão.

O chefe da Ducati, Gigi Dall'Igna, revelou mais tarde que a marca italiana havia instalado um novo braço oscilante na moto de Bagnaia na preparação para a corrida, o que explica, pelo menos em parte, a reviravolta. Bagnaia também afirma que o tanque de combustível de menor capacidade exigido para sprints continua a lhe custar desempenho e o torna automaticamente mais rápido aos domingos.

Mas, mesmo depois de uma corrida de recuperação tão impressionante, é preciso olhar para os resultados de Bagnaia com um olhar crítico. Barcelona deveria ser um reduto para Bagnaia, que havia vencido os últimos três GPs, em 2023 e 2024 (Catalunha e o GP Solidariedade em 2024). Em vez disso, foi Álex Márquez quem ficou com o primeiro lugar, enquanto o companheiro de equipe de Bagnaia, Marc Márquez, também saiu feliz com um segundo lugar.

De fato, as estatísticas mostram um quadro claro do desempenho de Bagnaia, que piora progressivamente com o passar da temporada.

Período Pontos marcados Pódios aos domingos gps de domingo no top 5 Etapas 1 a 5 120* 4 5 Etapas 6 a 10 61** 2 3 Etapas 11 a 15 56 1 2

* Beneficiado pelo acidente de Marc Márquez em Austin

** Incluindo a ausência de pontos nos GPs da França e da Inglaterra, que foram impactados pela chuva

Bagnaia já passou quatro rodadas sem conquistar um pódio, enquanto a pole position que fez em Brno também se traduziu em um quarto lugar na corrida. Para um piloto que subiu ao pódio em todas as provas de 2024 em que participou, exceto uma, essa estatística deve ser alarmante.

É difícil identificar o momento exato em que Bagnaia começou a cair na classificação, mas está claro que sua forma se deteriorou desde as férias de verão. O avanço que Bagnaia pensou ter feito no Balaton Park no mês passado provou ser um falso registro, já que ele parecia completamente à deriva novamente em Barcelona.

Por outro lado, Márquez deu um passo genuíno no teste de Aragón e, com as quedas agora minimizadas, ele é uma força quase imparável na MotoGP.

Bagnaia, nas palavras de Dall'Igna, é o piloto mais importante da história da Ducati depois de Casey Stoner. Foi Bagnaia quem deu início ao atual domínio da Ducati na MotoGP e, apesar de ter perdido o título de 2024 para Jorge Martin, ele encontrou um lado positivo ao vencer 11 dos 20 GPs. Neste ano, no entanto, não há pontos positivos reais a serem considerados.

É interessante comparar as possíveis explicações fornecidas por várias pessoas com relação à queda de Bagnaia. "Pecco" afirma que sua má forma se deve a problemas com a moto, o que o deixa com dificuldades para frear e entrar nas curvas.

Mas, durante o fim de semana, até mesmo Tardozzi admitiu que seu piloto está sem confiança na moto - um subproduto direto de sua má sequência de resultados. Isso sugere que ele está preso em uma situação de "pega-pega": ele não pode recuperar a confiança sem vencer, mas não pode vencer sem ter a confiança necessária para vencer.

"É mais sobre a confiança que você tem na motocicleta, que é completamente diferente", disse Tardozzi à Sky Sports Itália. "Marc tem se saído muito bem desde o início do ano e, por isso, sua confiança está aumentando corrida após corrida. Os outros dois [Bagnaia e Fabio di Giannantonio] tiveram algumas dificuldades, especialmente no início do campeonato mundial, e ainda precisam encontrar a confiança".

"Isso faz com que eles tenham um pouco mais de dificuldade, especialmente nas primeiras sessões".

Isso se seguiu a comentários anteriores de Tardozzi, em que ele afirmou que Bagnaia precisa fazer mais para contornar os problemas que está enfrentando na GP25.

"Por mais que possamos ajudá-lo, ele também precisa nos ajudar a ajudá-lo", disse ele. "Precisamos que ele se concentre mais em superar as dificuldades, que estão lá, então precisamos que ele pense mais no piloto que ele é e em como ele é bom".

O piloto de Turim e a GP25 simplesmente não se entenderam durante toda a temporada

Dall'Igna foi mais diplomático em sua avaliação, afirmando simplesmente que Bagnaia não tem a mesma sensação que teve no ano passado quando pilotava a GP24.

"É difícil ter uma explicação porque os pilotos não têm o desempenho que você espera", disse ele no sábado. "Com certeza a sensação que Pecco tem neste momento não é a mesma que ele teve no ano passado. Portanto, acho que esse é o principal motivo da falta de desempenho".

"Estamos trabalhando nisso. Nós confiamos nele e ele confia em nós. Portanto, essa é a única coisa que posso dizer. Posso prometer que faremos o possível para melhorar o desempenho de Pecco, para dar a ele exatamente a mesma sensação que ele teve no ano passado e, se possível, melhor. Somos humanos. Todos nós às vezes não temos o desempenho que você espera ou que os outros querem".

Foi revelador o fato de Bagnaia não querer comparar a GP25 com a moto com a qual venceu mais da metade das corridas do ano passado quando questionado pela mídia no último fim de semana. "Pecco" provavelmente teria preferido ficar com a GP24 este ano, mas até ele sabe que o potencial da nova moto é maior, como atestam as corridas dominantes de Márquez.

O próximo teste em Misano pode levar a uma reviravolta, mas, por enquanto, ele precisa lidar com uma incompatibilidade fundamental entre seus pontos fortes e os da mais recente Desmosedici. Mesmo depois de sua heroica corrida de recuperação no GP da Catalunha, Bagnaia se recusou a se empolgar, preferindo validar suas melhorias no GP de San Marino antes de fazer qualquer julgamento.

"Honestamente, não quero fazer o mesmo que em Balaton. Cheguei aqui convencido de que poderia ser competitivo", disse ele. "Então, vou dar um passo atrás, esperar até Misano e ver o que acontece".

Infelizmente para Bagnaia, Misano também é um caso atípico devido ao seu asfalto de alta aderência, o que significa que pode dar uma impressão enganosa de seu desempenho. Quando ele der um passo decisivo, Márquez pode já ter garantido seu sétimo título na categoria rainha. Mas Bagnaia deve deixar de lado o restante da temporada de 2025 e começar a planejar um retorno para 2026. Embora tenha desfrutado de seus melhores anos na MotoGP enquanto Márquez se recuperava de uma lesão e lutava com uma moto pouco competitiva, qualquer observador racional sabe que ele é melhor do que sua forma atual sugere. O desafio para a Ducati é garantir que seu segundo piloto mais importante da história encontre uma maneira de voltar à frente.

