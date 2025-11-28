Em qualquer relacionamento que se deteriora, eventualmente se chega a um ponto de não retorno em que o rompimento, se bem articulado, seja uma solução menos traumática para todos. E, apesar das mensagens de amor que a KTM tenha enviado recentemente a Pedro Acosta, seu desejo de seguir em frente e outros motivos importantes nos levam a crer que o mais prudente para a marca é planejar seu futuro na MotoGP sem o espanhol.

Estamos falando de casais, mas também de vínculos profissionais, como a fantástica história que a KTM e Pedro Acosta escreveram juntos, e que parece destinada a se romper no final da próxima temporada.

Não é preciso ter um doutorado em psicologia para saber que, se isso acabar acontecendo, será a marca austríaca que perderá a pedra angular de seu projeto nos últimos anos, um nome que nasceu, cresceu e se estabeleceu em sua juventude e que, depois de tentar de tudo, não terá encontrado uma fórmula para que ele, sua família, atinja seu objetivo de lutar para ganhar um Mundial na MotoGP.

O contrato de Acosta com a KTM expira no final da próxima temporada, que é quando expiram os contratos de todos os pesos pesados da categoria rainha. Nos últimos dias, a empresa austríaca tem enviado ao piloto mensagens de amor incondicional, nas quais deixa de lado seu tom habitual de presunção para se curvar diante dele.

"Sinto que ainda temos algum tempo, não muito, para provar ao Pedro que somos os parceiros certos para ele", disse o diretor esportivo da KTM, Pit Beirer, tanto em Portugal quanto em Valência, as duas últimas etapas da temporada. Infelizmente para o ex-piloto de motocross, o desempenho da RC16 tem sido uma grande fonte de frustração para o espanhol.

A KTM jurou amor eterno a Pedro Acosta, mas a realidade parece ser diferente. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

As limitações da moto não são o único problema que emperram a performance do bicampeão mundial de Moto3 (2021) e Moto2 (2023). A inconsistência de seu protótipo anda de mãos dadas com a incerteza que cerca a KTM do ponto de vista comercial.

Estamos falando de uma organização que está em coma depois que suas ações perderam mais de cinco vezes seu valor em quatro anos (de 89,6 euros por ação em 1º de dezembro de 2021, para 16,4 euros por ação na quarta-feira), incorreram em vários bilhões de euros em dívidas, foram levadas à administração e mudaram de mãos.

A este respeito, deve ser notado que a Bajaj Auto agora controla toda a empresa, depois que a Comissão Europeia recentemente deu luz verde para a aquisição de 50,1% da Pierer Industrie AG pela gigante indiana, até então propriedade de Stefan Pierer, ex-CEO da KTM.

Esse movimento será acompanhado por uma reconfiguração da organização, que reduzirá o número de membros da diretoria e removerá executivos próximos a Pierer. Em suma, uma grande mudança que envolverá uma redefinição de objetivos, entre os quais não está claro qual será o papel da divisão de MotoGP.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Com tudo isso em mente, o discurso de Acosta mudou muito ao longo desta campanha. Assim como seu estado de espírito. Sua mente rebelde do início do ano deu lugar a uma decepção de tal magnitude que, em sua opinião, ele só poderia mitigar com uma saída com vistas a 2026, uma solução que a KTM, sem surpresa, não permitiria.

Depois de se resignar a honrar o acordo assinado, o espanhol se concentrou em tentar maximizar o potencial do material à sua disposição, a fim de mostrar ao mundo e às marcas que poderiam se interessar por ele que , aos 21 anos de idade, ele não perdeu nem um pouco da magia que levou a maioria das pessoas a rotulá-lo como "o próximo". O mesmo 'medalhão' que Marc Márquez e Valentino Rossi costumavam usar.

Desde essa mudança, o #37 se estabilizou no topo. Os cinco pódios que ele acumulou na segunda metade da temporada, além de outros três quartos lugares e um quinto, e combinados com apenas dois abandonos, permitiram que ele fizesse uma volta por cima que o levou a terminar em quarto lugar. Acosta terminou com 307 pontos, quase o dobro de seu companheiro Brad Binder (155) na equipe oficial da KTM.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Esse bom desempenho, sem surpresa, tornou-se o principal ponto de exibição do espanhol. Esses mesmos números, em contraste com os de seus colegas de equipe, não passaram despercebidos por quem tem interesse pelo rapaz.

Embora Acosta tenha deixado de lado qualquer declaração expressa sobre suas intenções, tendo em vista o mercado que já se abriu, Motorsport.com apurou que sua prioridade é entrar em uma Ducati, de preferência a oficial. No entanto, a possibilidade de isso acontecer depende de uma série de fatores que devem se unir nos próximos meses. O primeiro, é claro, é a materialização da renovação de Márquez.

A superioridade brutal do catalão levou a Ducati a lhe dar todo o apoio e a destacar o prolongamento dessa aliança como sua principal prioridade. Segundo apurado pelo Motorsport.com, as primeiras reuniões entre os representantes do espanhol e o fabricante ocorreram meses atrás, mesmo antes de o piloto do número 93 ter se acidentado na Indonésia.

A lesão no braço direito congelou sua atividade na pista e também as conversas, que devem ser retomadas assim que ele se recuperar.

Partindo do pressuposto de que a Ducati fará tudo o que puder para manter o multicampeão, e vice-versa, o principal ponto de interrogação gira em torno do valor do salário que será acordado. Esse valor ditará o que pode ser oferecido ao segundo piloto, independentemente de quem seja.

A Ducati é clara quanto ao par de pilotos que deseja para 2027. Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Neste ponto, vale a pena observar que Bagnaia ainda tem o poder de reverter uma situação que se tornou muito difícil para ele em 2025. De qualquer forma, considerando o papel que ele teve na história da construtora, seu histórico e, obviamente, sua nacionalidade, não há candidato melhor do que ele, desde que seus números o apoiem.

Se Bagnaia não reagir, Motorsport.com apurou que Acosta está em uma posição predominante sobre o resto dos candidatos, embora apostar nele significaria ignorar a estratificação que a Ducati estabeleceu como filosofia, já que tem a melhor moto no grid.

Prova disso foi a predisposição de esperar o tempo necessário para que ele se juntasse à VR46 em 2026, no lugar de Franco Morbidelli, um movimento que não foi pra frente por causa da recusa da KTM, que pediu uma indenização multimilionária.

TUDO da ESTREIA de DIOGO no teste de Valência! CORRIDA DE RUA na MotoGP? DI GRASSI, YAMAHA, M1GP, MX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!