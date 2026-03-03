Apesar da tranquilidade exibida por Paolo Pavesio, diretor da Yamaha, após a estreia fraca da marca japonesa no GP da Tailândia de MotoGP, vários sinais indicam que a preocupação é muito maior do que pode parecer.

De início, já é significativo que a empresa não tenha permitido que nenhum dos quatro pilotos sob contrato comparecesse na coletiva de imprensa após o primeiro GP do calendário. Especialmente notável é o caso de Toprak Razgatlioglu, que não teve a oportunidade de explicar como se sentia após o primeiro final de semana como piloto de MotoGP.

O tricampeão do Mundial de Superbike (WSBK) é uma aposta pessoal de Pavesio, e em sua primeira corrida longa na categoria das motos pesadas cruzou a linha de chegada em 17º, a 39 segundos de Marco Bezzecchi, o vencedor, e a nove segundos de Fabio Quartararo (14º), o mais rápido entre os representantes da fabricante japonesa.

O turco superou Jack Miller, companheiro de equipe na Pramac, que terminou em penúltimo, oito segundos atrás dele e apenas à frente de Michele Pirro, o piloto de testes da Ducati que está substituindo Fermín Aldeguer na Gresini. No entanto, Razgatlioglu é o menor dos problemas da Yamaha.

Basicamente porque o jovem assume a maior parte da responsabilidade ao tentar explicar de onde vem sua falta de competitividade, devido a uma adaptação aos protótipos mais complicada do que imaginava. Quartararo e Alex Rins, por outro lado, são muito menos condescendentes e diretos em relação à fraqueza da M1, apesar de estarem em situações muito diferentes no que diz respeito ao seu futuro.

O francês está em negociações avançadas com a Honda para se tornar o novo astro da marca de Sakura. Rins, por sua vez, não tem nada claro sobre qual será seu próximo passo. E provar seu valor quando a moto que está pilotando não está rendendo bem não é tarefa fácil.

Las cuatro Yamaha peleando por las últimas posiciones de la carrera del GP de Tailandia de MotoGP Foto de: Yamaha

Tanto o caráter quanto o momento de vida que o espanhol e o francês atravessam são muito diferentes, e isso leva o Quartararo a se mostrar muito mais visceral em suas reações, ao ponto de até se arrepender depois.

"Tenho que aprender a relaxar, a levar as coisas com mais calma, e não cometer alguns erros que já cometi em termos de imagem. Isso é o mais importante", refletiu o campeão de 2021, neste fim de semana na Tailândia, em referência ao gesto obsceno que fez para sua moto durante os testes realizados alguns dias antes, reflexo de seu cansaço.

"Já dissemos a ele para tentar se conter, porque fazer essas coisas, em termos de imagem, não o ajuda", contou alguém do seu círculo mais próximo para o Motorsport.com. No domingo, talvez para evitar outro 'incêndio', a Yamaha evitou que Quartararo se colocasse diante dos microfones, numa decisão que viola o contrato assinado com o promotor - MotoGP Sports Entertainment -, que neste caso aceitou devido à delicadeza do momento.

"Fabio terminou a corrida muito irritado. Melhor para a equipe que ele não falasse, porque poderia ter causado um grande problema", conta ao Motorsport.com outra fonte de dentro da oficina do fabricante japonês. Ao que parece, há imagens que sugerem que a moto do piloto de 26 anos parou antes de chegar à garagem, provavelmente por uma falha no motor.

Se esse motor quebrou ou não, saberemos nos próximos dias, quando a organização atualizar os dados após a verificação dos técnicos da Associação de Equipes (IRTA). Apesar de ser o único construtor do grupo ‘D’, circunstância que lhe permite desenvolver seu motor sem limitações, cada piloto da Yamaha dispõe de apenas 10 unidades para cobrir os 22 eventos do calendário.

A partir desse número, a moto deverá largar do pitlane toda vez que usar uma nova unidade. Já há membros da equipe fazendo apostas sobre quando isso acontecerá pela primeira vez.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Amphol Thongmueangluang / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Com sua intervenção no domingo, Pavesio buscou transmitir uma mensagem que misturasse tranquilidade, mas não inconsequência. A presença em Buriram de Motofumi Shitara, presidente global da Yamaha, tornou um discurso alarmista desaconselhável, por mais que a presença do executivo de mais alto escalão de todo o grupo suscitasse inquietação.

"O presidente veio do Japão, e alguém poderia pensar que foi para saber o que está acontecendo. Mas não; ele veio para demonstrar seu compromisso e apoio, e para nos tranquilizar", declarou Pavesio, que há um ano assumiu o comando de um 'trem em movimento', um daqueles que circula em alta velocidade pelas linhas que cruzam o Japão, e que não para de acelerar.

Desde que assumiu a direção da Yamaha na temporada passada, substituindo Lin Jarvis, as coisas têm acontecido sem parar. Em 2025, a divisão de MotoGP se dividiu para desenvolver em paralelo a moto das corridas em 2025, equipado com o motor de quatro cilindros em linha, com a nova, que incorporava o V4, um mundo completamente desconhecido para a marca.

As impressões de Quartararo e Rins não foram as melhores quando testaram aquele V4, já na reta final da temporada. E o pior é que essa impressão não melhorou agora que estão competindo com essa versão, "o único caminho que nos levará à posição em que deveríamos estar", nas palavras do próprio Pavesio.

O executivo é a face visível do período de transição que a marca atravessa. A distância entre ele e os pilotos é maior do que havia na época de Jarvis. "Eu não falo muito com Paolo. Para mim, as pessoas que me interessam são as que estão na garagem. Mais do que com ele, falo com os engenheiros", respondeu Quartararo, em uma entrevista concedida ao Motorsport.com em Phillip Island há alguns meses.

Essa falta de conexão, somada à pouca competitividade da moto e ao interesse da Honda, resultaram na saída do francês. Motorsport.com apurou que o vínculo entre Pavesio e Rins não difere muito do que ele tem com seu companheiro, e isso apesar da situação do catalão ser bastante mais complicada, já que não tem nada fechado para 2027. Ele sabe que um lado da garagem será ocupado por Jorge Martín, enquanto as reuniões continuam antes de decidir quem formará o outro lado.

Na sexta-feira, por volta das sete horas da noite, Max Bartolini, diretor técnico da Yamaha, se reuniu com Luca Marini e com o agente do piloto italiano, na varanda-café do paddock de Buriram, à vista de todos que passavam por ali. Bartolini, provavelmente, explicou ao italiano os traços do projeto com o qual espera fazer a empresa japonesa chegar ao topo daquela "montanha" a que Pavesio se refere, que agora parece o Everest.

